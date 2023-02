Khí cầu gián điệp vì sao vẫn còn đất sống trong thời đại vệ tinh, UAV?

Sử dụng khinh khí cầu hay bong bóng gián điệp tầm cao cho mục đích do thám và các nhiệm vụ quân sự khác là một hoạt động đã có từ giữa thế kỷ trước. Nhưng bạn đã biết gì về cách loại thiết bị này hoạt động và những mục đích mà chúng có thể được sử dụng?

Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, quân đội Nhật Bản đã cố gắng ném bom cháy vào lãnh thổ Mỹ bằng cách sử dụng khí cầu được thiết kế để trôi theo luồng không khí.

Trong Chiến tranh Lạnh, quân đội Mỹ bắt đầu khám phá việc sử dụng khinh khí cầu do thám tầm cao, dẫn đến một loạt nhiệm vụ quy mô lớn có tên Dự án Genetrix. Theo các tài liệu của chính phủ, dự án đã thả khinh khí cầu chụp ảnh trên lãnh thổ khối Xô Viết vào những năm 1950.

Trong cuộc chiến ở Afghanistan, các khí cầu gián điệp đóng vai trò trung tâm đối với quân đội Mỹ trong quá trình chuyển sang sử dụng công nghệ để giám sát và tình báo.

Ở Kabul (Afghanistan), cuộc sống hàng ngày của người dân diễn ra dưới sự giám sát của một khinh khí cầu buộc tại một căn cứ quân sự, năm 2012 NEW YORK TIMES

Được trang bị máy quay video màu và hồng ngoại cũng như micrô, các khí cầu có thể truyền phát video và âm thanh trong thời gian thực.

Và gần đây, vào năm 2021, cơ quan biên giới của Liên minh châu Âu (EU) cũng sử dụng khinh khí cầu giám sát để phát hiện thuyền di cư bất hợp pháp. Khinh khí cầu sẽ cung cấp cho các quan chức biên giới một cái nhìn rõ ràng hơn về những chiếc thuyền đang đến gần.

Khinh khí cầu do thám thường hoạt động ở độ cao 24.000 đến 36.000m, cao hơn nhiều so với hoạt động hàng không của máy bay thương mại. Ưu điểm của khinh khí cầu so với vệ tinh bao gồm khả năng quét các vùng lãnh thổ rộng lớn từ khoảng cách gần hơn.

Chúng cũng có thể dành nhiều thời gian hơn cho một khu vực mục tiêu. Và, không giống như các vệ tinh, đòi hỏi phải có bệ phóng không gian trị giá hàng trăm triệu đô la, bóng bay có thể được đưa lên bầu trời với giá rẻ.