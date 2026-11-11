Khi yêu thương được cất thành lời

Đó là những lời mở đầu trong bài giới thiệu của một học sinh tại Trường THCS 19/5 xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La trong hoạt động trải nghiệm - giáo dục kỹ năng sống với chủ đề: "Tình yêu thương và lòng biết ơn".

Mở màn cho hoạt động là sự kết nối đầy hào hứng của học trò tham gia trò chơi rung chuông vàng đầy phấn khích

Phần thưởng cho người thắng cuộc là cuốn sách Ý nghĩa của lòng biết ơn trong cuộc sống

Không gian như lắng lại trước những chia sẻ chân thành về tình cha mẹ, nghĩa thầy cô. Nhiều học trò đã mở lòng viết nên những dòng tri ân từ trái tim, nghẹn ngào rơi nước mắt thấu hiểu cho sự hy sinh vất vả lặng thầm của đấng sinh thành và thầy cô.



Những giọt nước mắt lăn dài khi những lời yêu thương được viết ra từ trái tim

Những cái ôm siết chặt, những giọt nước mắt lăn trên má và những lời nói "Con cảm ơn", "Con yêu cha mẹ/thầy cô thật nhiều", "Mẹ ơi! Con xin lỗi về sự vô tâm với những vất vả, hy sinh của cha mẹ để mong muốn con lên người", "Mẹ ơi con sai rồi!"… lần đầu tiên được cất lên đầy dũng cảm. Chương trình đã gieo những hạt giống lành về lòng biết ơn - gốc rễ quan trọng nhất để nuôi dưỡng các em trở thành những con người tử tế và hạnh phúc.



Những cái ôm siết chặt, những giọt nước mắt lăn dài của mẹ dành cho hai con gái

Khoảnh khắc xúc động khi phụ huynh cùng đặt tay lên ngực, lắng nghe ca khúc "Mẹ yêu ơi" vang lên. Những bàn tay chai sần của đấng sinh thành như gửi gắm bao yêu thương, hy sinh dành cho con

Chương trình không chỉ lan tỏa tình yêu thương tới các học trò mà còn chạm tới trái tim những người mẹ khi đồng hành cùng con nơi sân trường đầy nắng

Những cô cậu học trò đã khóc khi viết những lời tri ân từ trái tim dành tặng cho các thầy cô giáo của mình

Chương trình còn lan tỏa ý nghĩa đặc biệt hơn nữa khi tập thể các thầy cô giáo, học trò Trường THCS 19/5 được nhận những suất học bổng

Với sự tham gia của ban giám hiệu, thầy cô giáo, 1.851 học sinh cùng sự hỗ trợ của Tổ chức Giáo dục và nhân lực quốc tế EHOLDINGS, chương trình hướng đến việc nuôi dưỡng tình yêu thương và lòng biết ơn trong học đường. Qua những hoạt động kết nối, học sinh có dịp nhìn lại sự quan tâm, hy sinh của cha mẹ, thầy cô và bày tỏ tình cảm với những người luôn đồng hành, dìu dắt mình.