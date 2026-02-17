Khơi sức trẻ phát triển đất nước

Sẵn sàng dấn thân trên tuyến đầu

Trong năm 2025 với chủ đề công tác "Tuổi trẻ Việt Nam tự hào, vững tin theo Đảng", công tác Đoàn và phong trào thanh niên đã có nhiều dấu ấn nổi bật. Công tác giáo dục lý tưởng của Đoàn được triển khai mạnh mẽ thông qua chuỗi hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, đặc biệt là dịp 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9. Thông qua các đợt sinh hoạt chính trị, hành trình về nguồn, chương trình tuyên truyền trên không gian số và các chiến dịch như "Tự hào Việt Nam", Đoàn đã giúp thanh thiếu nhi hiểu sâu sắc giá trị lịch sử, hun đúc lòng yêu nước, tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm cống hiến. Những hoạt động này tạo môi trường rèn luyện thực chất, góp phần xây dựng thế hệ trẻ kiên định lý tưởng cách mạng.

Thông qua những ngày lễ lớn của đất nước như dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, tổ chức Đoàn đã giáo dục lý tưởng cho thanh niên Ảnh Phan Linh

Ở lĩnh vực khởi nghiệp, công tác đồng hành với thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp ghi nhận bước chuyển toàn diện. Theo báo cáo của T.Ư Đoàn, các cấp bộ Đoàn đã mở rộng mạnh mẽ hệ sinh thái hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, từ đào tạo kiến thức nền tảng đến hỗ trợ tiếp cận vốn, công nghệ, thị trường. Hàng ngàn dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên đã được hỗ trợ triển khai.

Năm 2025 đã ghi nhận sự lan tỏa rộng lớn và hiệu quả của phong trào thanh niên tình nguyện. Trong năm, hàng chục triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia tình nguyện ở nhiều lĩnh vực trọng điểm. Trong đó thanh niên tham gia vào các công trình hạ tầng chiến lược như: đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên, 3.000 km đường bộ cao tốc, các dự án điện năng trọng điểm, tham gia hỗ trợ xây mới, sửa chữa hàng trăm ngàn căn nhà "Đại đoàn kết" cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình chính sách...

Đặc biệt thanh niên để lại dấu ấn tốt đẹp trong 2 lĩnh vực: hỗ trợ chính quyền địa phương 2 cấp và tham gia khắc phục hậu quả thiên tai. Ở nhiều tỉnh, thành, lực lượng thanh niên đã trở thành "cánh tay nối dài" của chính quyền cơ sở khi tham gia hỗ trợ vận hành nền tảng số, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, cài đặt và kích hoạt định danh điện tử. Các tổ chuyển đổi số cộng đồng với nòng cốt là đoàn viên đã giúp nâng cao chất lượng quản trị địa phương, giảm tải cho bộ máy hành chính và góp phần xây dựng mô hình chính quyền số vận hành hiệu quả, thân thiện.

Với phong trào mới được định hình cho nhiệm kỳ tới, tuổi trẻ Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng lớn, tư duy sáng tạo, tinh thần trách nhiệm và ý chí dấn thân vì cộng đồng. Tổ chức Đoàn cần phát huy mạnh mẽ vai trò của mình để dẫn dắt thế hệ trẻ tiếp tục đóng góp vào hành trình đưa đất nước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc trong kỷ nguyên mới. Ông Vy Tư Liệu, Vụ trưởng Vụ Đoàn thể nhân dân, Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư

Trong công tác phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, thanh niên tiếp tục là lực lượng xung kích trên tuyến đầu. Nhiều mô hình như đội phản ứng nhanh, đội thanh niên hỗ trợ khẩn cấp, trí thức trẻ tình nguyện đã phát huy hiệu quả, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai. Những dấu ấn đó khẳng định vai trò trách nhiệm, bản lĩnh và sự dấn thân của tuổi trẻ Việt Nam trong các nhiệm vụ khó khăn nhất của cộng đồng và đất nước.

Thúc đẩy đổi mới sáng tạo

Năm 2025, Đoàn thanh niên đẩy mạnh đổi mới sáng tạo theo hướng thực chất và gắn với nhu cầu phát triển của đất nước. Các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số được triển khai rộng khắp, tạo môi trường để thanh niên đề xuất sáng kiến và giải pháp mới. Hàng loạt cuộc thi, diễn đàn, sân chơi học thuật được tổ chức nhằm phát hiện và hỗ trợ ý tưởng có tiềm năng ứng dụng. Đoàn cũng thúc đẩy mô hình tổ công nghệ số cộng đồng, tình nguyện số, góp phần hình thành hệ sinh thái sáng tạo trẻ, trở thành động lực quan trọng cho chuyển đổi số quốc gia.

Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ VN Nguyễn Thị Thu Hà (bìa trái) và Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy (bìa phải) thăm tặng quà thanh niên tình nguyện hỗ trợ chính quyền địa phương 2 cấp tại Hà Nội Ảnh: Đăng Hải

Phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo" được triển khai mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực, từ học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất đến công tác hành chính, phục vụ nhân dân. Việc ứng dụng công nghệ mới, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn và các nền tảng số vào giải quyết các vấn đề thực tiễn được thanh niên hưởng ứng mạnh mẽ. Phong trào phổ cập AI và bình dân học vụ số đã giúp nâng cao nhận thức và năng lực số cho thanh thiếu nhi, tạo nền tảng quan trọng để thanh niên tham gia sâu vào chuyển đổi số quốc gia.

Đáng chú ý, Đoàn các cấp đã thúc đẩy mạnh mẽ việc ứng dụng công nghệ số trong phát triển kinh tế, hỗ trợ thanh niên đưa sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử, livestream bán hàng, chuyển đổi chuỗi sản xuất, tiêu thụ. Đây là giải pháp phù hợp bối cảnh nông nghiệp số, kinh tế xanh và sự dịch chuyển của thị trường lao động.

Nhiều sáng kiến trong lao động, sản xuất, chế biến và kinh doanh do thanh niên đề xuất và triển khai đã góp phần tăng năng suất, giảm chi phí và nâng cao chất lượng sản phẩm. Các giải pháp cải tiến quy trình công việc trong cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và địa phương cũng được áp dụng rộng rãi, tạo hiệu quả rõ nét trong cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số cấp cơ sở và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Tiên phong trong kỷ nguyên mới

Đánh giá về công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2025, ông Vy Tư Liệu, Vụ trưởng Vụ Đoàn thể nhân dân, Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư, cho biết những kết quả của năm 2025 đã minh chứng sức sống và sự lan tỏa sâu rộng của phong trào thanh niên Việt Nam. Trong bối cảnh đất nước chuyển mình mạnh mẽ, thanh niên không chỉ đi đầu trong những lĩnh vực mới như kinh tế số, hay khoa học công nghệ mà còn tiếp tục giữ vững vai trò xung kích ở những công trình quan trọng của quốc gia, những nhiệm vụ gian khó nhất trong cộng đồng, thực hiện ngày càng tốt hơn vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, thanh niên.

Trong bài viết Tương lai cho thế hệ vươn mình, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh: "Trong giai đoạn mới hiện nay, vai trò của lực lượng thanh niên càng trở nên quan trọng. Thanh niên là trụ cột để đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới, là nguồn lực chủ yếu để xây dựng và phát triển lực lượng sản xuất mới, đồng thời là đội ngũ tiên phong tham gia các lĩnh vực mới. Thanh niên là chủ nhân tương lai của đất nước, là nhân tố quan trọng trong xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người VN".

Trước nhiệm vụ này, đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với tổ chức Đoàn trong nhiệm kỳ tới. Đó là việc xây dựng một phong trào hành động rộng khắp, mang tính dẫn dắt, phù hợp với bối cảnh đất nước bước vào thời kỳ chuyển đổi số toàn diện và hội nhập sâu rộng.

Chia sẻ về phong trào "Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới" dự kiến được phát động tại Đại hội XIII của Đoàn, ông Vy Tư Liệu cho rằng đó là một phong trào rất có ý nghĩa, có thể khơi dậy và quy tụ khát vọng, trí tuệ và tinh thần đổi mới sáng tạo của thế hệ trẻ. Phong trào gồm 5 nội dung: tiên phong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tiên phong làm giàu chính đáng và phát triển kinh tế đất nước; tiên phong hội nhập quốc tế; tiên phong trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng và tiên phong tham gia bảo vệ Tổ quốc.

Theo ông Vy Tư Liệu, 5 nội dung tiên phong tạo nên nền tảng để khơi sức trẻ phát triển đất nước; giúp tuổi trẻ VN khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và vai trò trong kỷ nguyên mới. "Với phong trào mới được định hình cho nhiệm kỳ tới, tuổi trẻ VN bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng lớn, tư duy sáng tạo, tinh thần trách nhiệm và ý chí dấn thân vì cộng đồng. Tổ chức Đoàn cần phát huy mạnh mẽ vai trò của mình để dẫn dắt thế hệ trẻ tiếp tục đóng góp vào hành trình đưa đất nước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc trong kỷ nguyên mới", ông Vy Tư Liệu nói.