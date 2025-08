Khối u buồng trứng hơn 20 kg nhưng tưởng tăng cân

Ngày 4.8, Bệnh viện Từ Dũ cho biết vừa phẫu thuật thành công một trường hợp có khối u buồng trứng rất to.

Khoảng 1 năm qua, chị L.T.A.T (34 tuổi, quê ở Cà Mau) thấy bụng ngày càng to nhưng chỉ nghĩ là do tăng cân và ít vận động. 5 - 6 tháng gần đây, bụng to lên rất nhanh khiến chị T. không thể đi làm vì ngại ngùng.

Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân ẢNH: BVCC

Hai ngày trước nhập viện, chị T. bắt đầu cảm thấy khó thở khi nằm ngửa nên đến Bệnh viện Từ Dũ khám. Lúc vào viện, bụng căng cứng, rất to (lớn hơn bụng một thai phụ mang song thai hoặc tam thai đến ngày sinh), các mạch máu dưới da vùng bụng nổi xanh.

Sau khi được thăm khám, siêu âm, xét nghiệm máu và chụp MRI, các bác sĩ xác định khối u có kích thước lên đến vùng thượng vị, cao hơn 40 cm.

Kết quả siêu âm cho thấy, khối u trong ổ bụng. Khối u có nhiều vách ngăn, tăng sinh mạch máu. Kết quả MRI cho thấy, khả năng ác tính của khối u lên đến 50%.

Hơn 16 lít dịch nhầy loãng được rút ra từ bụng của bệnh nhân ẢNH: BVCC

Ngay lập tức, bệnh viện hội chẩn để lên kế hoạch mổ an toàn nhất. Vì nguy cơ ác tính khá cao, trong khi chị T. còn trẻ và chưa lập gia đình, nên các bác sĩ phải cân nhắc phương pháp phẫu thuật có khả năng bảo tồn chức năng sinh sản và an toàn nhất.

Sáng 1.8, chị T. được chuyển vào phòng mổ. Khi mở ổ bụng, các bác sĩ ghi nhận khối u có kích thước rất lớn, xuất phát từ buồng trứng, vỏ khối u đã bị xơ hóa và dính chặt vào thành bụng phía trước, lan lên đến vùng dạ dày và góc gan.

Các bác sĩ đã chọc hút hơn 16 lít dịch nhầy loãng, sau đó gỡ dính, bóc tách cẩn thận nhằm tránh tổn thương các cơ quan xung quanh, cắt khối u.

Ca phẫu thuật kéo dài 4 giờ đồng hồ, lấy ra khối u (gồm dịch và mô đặc) nặng tổng cộng 20,5 kg.

Ngày 4.8, sắc mặt chị T. hồng hào, vết mổ khô, không sốt, ăn uống bình thường, bụng đã xẹp rõ rệt. Chị vui vẻ trò chuyện và chia sẻ rằng "không ngờ khối u lại lớn đến vậy". Trước mổ, chị nặng 61 kg, sau mổ còn khoảng 40 kg.