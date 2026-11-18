Theo Tổ chức Y tế thế giới, khoảng 13,4 trẻ sinh non mỗi năm trên thế giới; 0,9 trẻ tử vong do biến chứng sinh non, mà suy hô hấp (RDS) do bệnh màng trong là nguyên nhân hàng đầu.

Lý giải việc này, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Thị Thu Phương, Trưởng khoa Sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, cho biết, với bé sinh non hệ hô hấp chưa trưởng thành, chưa sản xuất đủ surfactant (chất ngăn ngừa xẹp phổi) gây bệnh màng trong, khiến phế nang dễ bị xẹp, gây khó thở, suy hô hấp.

"Hiện có các phương pháp được thực hiện cho việc bơm thuốc surfactant vào phổi, hỗ trợ hô hấp cho em bé. Trước đây có phương pháp xâm nhập, đưa một ống vào tận khí quản đề bơm thuốc vào. Hiện, xu hướng thế giới áp dụng phương pháp ít xâm lấn hơn, để giảm chấn thương phổi, giảm những xâm nhập làm tổn thương phổi em bé, giảm các biến cố", bác sĩ Phương thông tin.

Đào tạo trên mô hình về chăm sóc trẻ sinh non tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội ẢNH: BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã cập nhật và sử dụng các phương pháp hỗ trợ hô hấp trẻ sinh non trên thế giới áp dụng. Trong đó, kỹ thuật bơm surfactant ít xâm nhập (kỹ thuật LISA) trong điều trị hội chứng suy hô hấp cho trẻ sơ sinh là biện pháp ít xâm lấn, giảm thấp nhất các biến cố, được bệnh viện áp dụng điều trị thành công cho nhiều bé sinh non.

Cùng các với kỹ thuật bơm thuốc surfactant, siêu âm phổi giúp các bác sĩ xác định tổn thương phổi, hỗ trợ chẩn đoán hội chứng suy hô hấp ở trẻ sinh non.

Theo bác sĩ Phương, siêu âm phổi rất quan trọng vì giúp các bác sĩ trong chẩn đoán nguyên nhân, chẩn đoán các bệnh lý hô hấp thường gặp ở trẻ non tháng ngay từ những giờ đầu sau sinh như bệnh màng trong (RDS) do thiếu surfactant.

Siêu âm phổi còn giúp các bác sĩ xác định em bé có nguy cơ bị bệnh màng trong, có cần bơm thuốc sớm hay không.

Suy hô hấp là một trong biến chứng nặng nề nhất của trẻ sinh non. Tuổi thai càng thấp thì nguy cơ bệnh màng trong càng nặng và tỷ lệ càng lớn.

Nếu tuổi thai 24 - 25 tuần, tỷ lệ bệnh màng trong lên tới hơn 90%. Nếu tuổi thai 30 - 31 tuần, tỷ lệ này khoảng 50%.

"Vì vậy, áp dụng phương pháp can thiệp hỗ trợ hô hấp cho em bé và những thuốc hỗ trợ cho em bé sinh non là rất quan trọng. Xu hướng hiện nay là áp dụng các kỹ thuật hỗ trợ giảm thiểu các chấn thương cho em bé", bác sĩ Phương chia sẻ.