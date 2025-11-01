Kyiv tố Nga dùng loại tên lửa từng khiến Mỹ rút khỏi hiệp ước hạt nhân

Một quan chức cấp cao khác của Ukraine nói với Reuters rằng Nga đã bắn tên lửa này vào Ukraine 23 lần kể từ tháng 8. Nguồn tin này cho biết Ukraine đã ghi nhận hai vụ phóng tên lửa 9M729 của Nga vào năm 2022.

Theo Reuters, Bộ Quốc phòng Nga chưa trả lời yêu cầu bình luận.

Tên lửa 9M729 là lý do được Washington nhắc tới khi ông Trump rút Mỹ khỏi Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF) vào năm 2019. Mỹ cho rằng đây là loại tên lửa vi phạm hiệp ước vì có thể bay xa hơn giới hạn 500 km, nhưng Nga đã bác bỏ điều này.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, tầm bắn của tên lửa này chỉ là 480 km. Theo trang tin quân sự Meduza, các chuyên gia Nga và nước ngoài suy đoán rằng tên lửa 9M729 có kích thước bề ngoài lớn hơn tên lửa tiêu chuẩn của tổ hợp Iskander-M, và đã được phát triển từ tên lửa hành trình phóng từ biển Kalibr, có tầm bắn lên tới 2.500 km.

Theo nhận định của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) ở Washington, tên lửa này có thể mang đầu đạn hạt nhân hoặc thông thường, có tầm bắn lên đến 2.500 km.

Một bộ phận của hệ thống tên lửa hành trình SSC-8/9M729 được trưng bày trong buổi họp báo do Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Nga tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Patriot gần Moscow, ngày 23.1.2019 ẢNH: REUTERS

Bộ Ngoại giao Ukraine không cung cấp chi tiết hoặc ngày tháng diễn ra các cuộc tấn công bằng tên lửa 9M729. Vị quan chức chỉ cho biết diễn biến này bắt đầu từ ngày 21.8.2025.

Reuters cho biết đã được xem xét hình ảnh do Ukraine cung cấp về các mảnh vỡ tên lửa, bao gồm một ống chứa dây cáp, được đánh dấu 9M729.

Học giả Jeffrey Lewis thuộc Đại học Middlebury, đã xem xét các hình ảnh mảnh vỡ và nhận định với Reuters rằng ống, động cơ và vỏ động cơ phù hợp với những gì ông dự đoán về tên lửa 9M729.

Dù Nga đã có nhiều loại tên lửa có thể bao phủ khắp Ukraine, nhưng ông Lewis cho biết 9M729 giúp Nga có thêm các trục tấn công hơi khác biệt, gây khó khăn cho phòng không Ukraine.

Ông Douglas Barrie, một nhà nghiên cứu hàng không vũ trụ quân sự tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, cho biết Nga có thể sử dụng 9M729 để thực hiện các cuộc tấn công phóng từ mặt đất từ những địa điểm an toàn hơn sâu bên trong lãnh thổ Nga.

Với cáo buộc Nga sử dụng tên lửa 9M729, Ngoại trưởng Ukraine cho rằng động thái này cho thấy Nga “thiếu tôn trọng đối với Mỹ và những nỗ lực ngoại giao của Tổng thống Trump” nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.

Ông Sybiha nói với Reuters rằng Ukraine cần được tăng cường hỏa lực tầm xa để gây sức ép buộc Nga chấm dứt xung đột. Kyiv đã kêu gọi Washington chuyển giao tên lửa Tomahawk tầm xa, nhưng Moscow cảnh báo điều đó sẽ là một sự leo thang nguy hiểm.

Theo Reuters, Nhà Trắng không trả lời các câu hỏi cụ thể về việc Nga sử dụng tên lửa 9M729. Tổng thống Trump hôm 30.10 đã ra lệnh cho quân đội Mỹ nối lại thử nghiệm vũ khí hạt nhân, viện dẫn “các chương trình thử nghiệm của các quốc gia khác”.

Khi Mỹ vào tháng 1.2019 rút khỏi hiệp ước INF, theo đó cấm các tên lửa phóng từ mặt đất có tầm bắn từ 500-5.500 km, Nga tuyên bố vẫn tạm ngừng triển khai tên lửa tầm trung. Đến ngày 4.8.2025, Nga thông báo sẽ không còn giới hạn nơi triển khai các tên lửa tầm trung có thể mang đầu đạn hạt nhân.