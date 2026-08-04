Theo thông tin từ fanpage của Cục CSGT, mới đây đơn vị này vừa tiếp nhận phản ánh vi phạm từ người dân và khẩn trương xác minh, xử lý một vụ việc vi phạm giao thông gây bức xúc.

Hình ảnh từ đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, một tài xế điều khiển ô tô lưu thông trên đèo Bảo Lộc. Dù đoạn đường đèo dốc, cua khuất tầm nhìn nhưng người này vẫn bất chấp nguy hiểm, xem thường luật; lái xe chạy lấn hẳn sang làn đường ngược hướng để vượt cùng lúc nhiều xe khác. Thậm chí ép các xe tải đang leo dốc phải giảm tốc nhường đường.

Lái xe vượt ẩu còn quay phim đăng mạng xã hội, tài xế bị CSGT xử phạt - Video: Cục CSGT

Đáng nói hơn, không chỉ điều khiển xe chạy ẩu, xem thường luật, tài xế nói trên còn vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại quay lại hành vi vi phạm và đăng tải trên mạng xã hội "khoe chiến tích".

Cục CSGT thông tin, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng đã giao Trạm CSGT Mađaguôi tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc. Ngày 2.8.2026, đơn vị này đã mời lái xe T.T.Ph (sinh năm 1995, trú tại xã Quảng Lập, tỉnh Lâm Đồng) đến trụ sở làm việc. Tại buổi làm việc, tài xế đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm theo nội dung phản ánh và chấp hành việc xử lý theo quy định của pháp luật.

Trạm CSGT Mađaguôi đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế về các hành vi vượt xe trong những trường hợp không được vượt và dùng tay sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện đang tham gia giao thông.

Cục CSGT cũng khuyến cáo người điều khiển phương tiện tuyệt đối không sử dụng điện thoại khi lái xe và không thực hiện hành vi vượt xe trái quy định. Bởi đây là những nguyên nhân tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông, đe dọa an toàn của chính mình và những người tham gia giao thông khác.

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định: Phạt tiền 4 - 6 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô thực hiện hành vi vượt xe trong những trường hợp không được vượt (điểm a, khoản 5, điều 6). Đồng thời trừ 2 điểm Giấy phép lái xe. Phạt tiền 4 - 6 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô thực hiện hành vi dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện đang tham gia giao thông (điểm h, khoản 5, điều 6). Ngoài ra, tài xế còn bị trừ 4 điểm Giấy phép lái xe.



