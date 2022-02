Làm thế nào để giảm mỡ nội tạng của bạn?

Nó rất khác với lớp mỡ dưới da mà bạn nhìn thấy rõ ràng, và nó gây ra một loạt các vấn đề sức khỏe như tăng huyết áp, bệnh tim, cholesterol cao, tiểu đường và hơn thế nữa.

Eat This, Not That! đã nói chuyện với Juliet Root, huấn luyện viên (HLV) được chứng nhận Onyx NASM, và đã được giải thích lý do tại sao việc giảm và cách giảm mỡ nội tạng lại quan trọng.

1. Tại sao việc giảm mỡ nội tạng lại quan trọng?

Theo HLV Root, “Khi so sánh với chất béo dưới da, chất béo nội tạng có nhiều khả năng gây ra các rủi ro y tế nghiêm trọng hơn. Mỡ nội tạng có thể gây viêm và thu hẹp mạch máu. Việc thu hẹp các mạch máu sẽ làm tăng huyết áp của bạn, có thể dẫn đến các biến chứng y tế khác. Ngoài ra, còn có mối quan hệ giữa mỡ nội tạng và kháng insulin, điều này có thể khiến bạn khó giảm cân hơn".

2. Những bài tập trao đổi chất hiếu khí và kỵ khí (aerobic và anaerobic)

Root nói, “Khi nói đến tim mạch, có một cuộc tranh luận đang diễn ra là: việc tập luyện cường độ thấp trong thời gian dài tốt hơn hay tập luyện cường độ cao trong thời gian ngắn hơn tốt hơn? Tôi nói là cả hai! Khả năng đốt cháy chất béo của cơ thể bạn bị ảnh hưởng bởi quá trình đốt cháy calo và cả hai cách tập luyện đều có thể cung cấp điều này. Bạn có thể tập trung vào cả luyện tập aerobic thông qua bài tập bền vững cho tim mạch và luyện tập anaerobic, đòi hỏi các bài tập cường độ cao được thực hiện trong một khoảng thời gian ngắn hơn. Cả hai đều có hiệu quả trong việc giúp cơ thể đốt cháy calo và chất béo dư thừa", theo Eat This, Not That!

3. Giảm thiếu hụt calo của bạn

"Cách tốt nhất để giảm bất kỳ loại chất béo nào, bao gồm cả chất béo nội tạng, là giảm lượng calo tiêu thụ hằng ngày của bạn xuống dưới mức TDEE", HLV Root cho biết.





TDEE (Total Daily Energy Expenditure) là chỉ số calo (năng lượng) cơ thể đốt cháy trong 1 ngày, bao gồm tất cả các hoạt động thể chất, ăn chơi, hít thở, ngủ nghỉ, tập luyện trong 1 ngày.

"Mức thâm hụt calo hằng ngày của bạn càng cao, bạn sẽ giảm mỡ càng nhanh. Khi cơ thể bạn thiếu calo từ các nguồn bên ngoài để duy trì bản thân, nó sẽ bắt đầu xử lý lượng mỡ dự trữ thành năng lượng. Mặc dù không thể nhắm mục tiêu cụ thể đến mỡ nội tạng, nhưng việc giảm mỡ nội tạng có thể dễ dàng hơn vì nó nằm gần gan", HLV Root giải thích.

4. Ăn thực phẩm toàn phần và thực phẩm hữu cơ

"Hãy tập trung vào việc ăn những thực phẩm hữu cơ có nguồn gốc từ thiên nhiên. Khả năng tiêu hóa và hấp thụ các chất dinh dưỡng từ thực phẩm chưa qua chế biến của cơ thể mang lại cơ hội tốt hơn để tối ưu hóa hệ thống trao đổi chất của bạn. Đặc biệt, thực phẩm có nguồn gốc thực vật chứa nhiều chất xơ cần nhiều năng lượng hơn để tiêu hóa, giảm cảm giác thèm ăn và lượng calo nạp vào cơ thể", HLV Root cho biết, theo Eat This, Not That!

5. Cách nhận biết bạn đang giảm mỡ nội tạng

HLV Root cho biết: “Bởi vì bạn không thể nhìn thấy mỡ nội tạng ở bên ngoài, nên khó có thể phát hiện ra nó, ngay cả với số đo vòng eo. Ngay cả những người có bụng dường như phẳng cũng có thể mang chất béo xung quanh các cơ quan của họ. Điều này đôi khi được gọi là TOFI (gầy ở bên ngoài, béo ở bên trong)".

Không giống như cân trở kháng sinh học và thước đo nếp gấp da để kiểm tra lượng mỡ cơ thể mà bạn có thể nhìn thấy, chỉ quét CT và quét Dexa mới có thể tách mỡ dưới da khỏi mỡ nội tạng để có kết quả chính xác. Có rất nhiều trường đại học và phòng khám cung cấp các dịch vụ này, theo Eat This, Not That!