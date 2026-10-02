Làm việc ngày nghỉ để gần dân hơn

Từ ngày 1.10, Trung tâm phục vụ hành chính công TP.Đà Nẵng làm việc vào sáng thứ bảy hằng tuần để hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả một số thủ tục hành chính. Việc mở thêm thời gian phục vụ vào sáng thứ bảy cho thấy một cách tiếp cận đáng chú ý: bộ máy hành chính chủ động tìm cách phục vụ người dân thuận tiện hơn.

Theo chỉ đạo của UBND TP.Đà Nẵng, việc hoạt động vào sáng thứ bảy được thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công TP (P.Hải Châu), với một số thủ tục thuộc Sở Xây dựng, Sở Tài chính và Văn phòng Đăng ký đất đai TP. Các đơn vị được yêu cầu chủ động bố trí nhân sự, công khai thời gian và phạm vi thủ tục để người dân, doanh nghiệp biết.

Với người dân, doanh nghiệp, thêm một buổi làm việc có thể giảm một lần phải thu xếp công việc hoặc chờ đến đầu tuần để giải quyết hồ sơ. Với những người làm việc theo giờ hành chính, mỗi lần đi làm thủ tục đều có thể phát sinh chi phí thời gian, nhất là khi phải đi lại nhiều lần. Vì thế, mở thêm thời gian tiếp nhận vào ngày nghỉ cũng là cách bộ máy chủ động điều chỉnh để việc giải quyết thủ tục thuận tiện hơn, chủ động tìm cách gần dân hơn, thay vì yêu cầu người dân tự thích nghi với giờ giấc của bộ máy. Việc tăng thời gian làm việc xuất phát từ nhu cầu thực tế và được tổ chức phù hợp cũng là cách để người dân cảm nhận rõ hơn tinh thần phụng sự qua những việc rất cụ thể.

Tuy nhiên, làm thêm vào ngày nghỉ cũng là thêm thời gian và công sức của cán bộ, công chức, viên chức. Đây là phần cần được tính đến ngay từ khi tổ chức thực hiện. Cùng với sự thuận tiện của người dân, cần bảo đảm chế độ làm thêm, nghỉ bù hoặc thu nhập tăng thêm theo quy định; bố trí nhân sự cũng cần hợp lý để việc phục vụ ngày thứ bảy không trở thành áp lực kéo dài đối với một nhóm cán bộ.

Sau ngày 1.10, cần có đánh giá bằng những kết quả thực tế như: người dân có bớt đi lại, doanh nghiệp có thuận tiện hơn, nhu cầu có đúng với thời gian được mở thêm hay không… Nếu nhu cầu thực tế cho thấy cần thêm lĩnh vực, thời gian hoặc phương thức phục vụ, TP có thể tiếp tục điều chỉnh. Bởi gần dân không chỉ là mở thêm một buổi làm việc, mà là bộ máy biết lắng nghe nhu cầu và chủ động điều chỉnh cách phục vụ để người dân bớt phải chạy theo bộ máy.