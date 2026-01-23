Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Làng hoa lớn nhất TP.HCM 'chạy nước rút' cho Tết Bính Ngọ 2026

Võ Hà Lam
Võ Hà Lam
23/01/2026 05:45 GMT+7

Làng hoa Thới An - làng hoa lớn nhất TP.HCM - đang bước vào giai đoạn 'chạy nước rút' chăm hoa phục vụ Tết Bính Ngọ 2026, giữa thời tiết thất thường và nỗi lo đầu ra.

Tết Bính Ngọ 2026 đang cận kề, các nhà vườn tại làng hoa Thới An, làng hoa lớn nhất TP.HCM bước vào giai đoạn cao điểm bận rộn nhất trong năm. Không khí lao động khẩn trương bao trùm khắp vườn hoa, xen lẫn niềm kỳ vọng vào một vụ tết thuận lợi là những nỗi lo thường trực về thời tiết, chi phí sản xuất và sức mua thị trường.

Làng hoa lớn nhất TP.HCM tất bật vào vụ Tết - Ảnh 1.

Từ sáng sớm, các nhân công tại làng hoa Thới An đã có mặt tại vườn hoa, miệt mài làm việc liên tục đến khi nắng lên gay gắt

ẢNH: VÕ HÀ LAM

Giữa những luống hoa xanh mướt, hàng chục nhân công túc trực từ sáng sớm đến chiều muộn, miệt mài làm việc dưới cái nắng gắt. Người bón phân, người cẩn thận đưa từng chậu hoa tết lên giá, người liên tục tưới nước, tỉa cành, chăm sóc để cây phát triển đúng thời điểm. Mỗi công đoạn đều được thực hiện khẩn trương nhưng tỉ mỉ, bởi chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng hoa trong mùa tiêu thụ quan trọng nhất năm.


Làng hoa lớn nhất TP.HCM tất bật vào vụ Tết - Ảnh 1.

Các chủ vườn ở làng hoa Thới An, cho biết ngoài những bất lợi do thời tiết, chi phí đầu vào như phân bón, giống và vật tư đều tăng cao, khiến vụ hoa tết năm nay thêm phần chật vật

ẢNH: VÕ HÀ LAM

Làng hoa lớn nhất TP.HCM tất bật vào vụ Tết - Ảnh 2.
Làng hoa lớn nhất TP.HCM tất bật vào vụ Tết - Ảnh 3.

Người trồng hoa cẩn thận ngắt nụ phụ trên từng chậu hoa cúc, giúp cây tập trung dinh dưỡng nuôi nụ chính, quyết định kích thước và chất lượng hoa khi nở đúng dịp tết

ẢNH: VÕ HÀ LAM

Làng hoa lớn nhất TP.HCM tất bật vào vụ Tết - Ảnh 4.

Công đoạn ngắt nụ hoa cúc được thực hiện thủ công, đòi hỏi sự tỉ mỉ và kinh nghiệm để đảm bảo hoa nở đồng đều, đúng thời điểm

VÕ HÀ LAM

Làng hoa lớn nhất TP.HCM tất bật vào vụ Tết - Ảnh 4.

Ông Trịnh Văn Đực (75 tuổi) cùng con trai tự tay chăm sóc khoảng 3.000 chậu hoa các loại. Theo ông Đực, vườn được trồng đa dạng nhiều chủng loại như cát tường, dừa cạn, hướng dương, mào gà… nhằm phân tán rủi ro, phù hợp nhu cầu của thương lái và tăng khả năng tiêu thụ trong dịp Tết

ẢNH: VÕ HÀ LAM

Làng hoa lớn nhất TP.HCM tất bật vào vụ Tết - Ảnh 5.

Bà Trịnh Thị Kim Lan (50 tuổi), chủ vườn hoa Kim Lan, cho biết, nếu như các năm trước, mỗi vụ tết vườn xuất ra khoảng 10.000 chậu hoa thì đến năm ngoái con số này giảm còn 8.000 chậu và vụ tết năm nay chỉ duy trì khoảng 5.000 chậu

ẢNH: VÕ HÀ LAM

Làng hoa lớn nhất TP.HCM tất bật vào vụ Tết - Ảnh 6.

Chị Út Đẹt (47 tuổi, quê Đồng Tháp) cho biết đã gắn bó làm thuê tại vườn hoa hơn một tháng qua, mỗi ngày làm việc khoảng 8 tiếng để có thêm thu nhập trang trải chi tiêu dịp tết. Chia sẻ về mong ước năm mới, chị Út bộc bạch: “Tết có bánh chưng, bánh tét, con cháu sum vầy là mừng rồi. Làm ăn được thì vui thêm chút, còn không được thì buồn chút thôi”

ẢNH: VÕ HÀ LAM

Làng hoa lớn nhất TP.HCM tất bật vào vụ Tết - Ảnh 7.

Nhằm hạn chế tối đa rủi ro trong giai đoạn nước rút, các nhà vườn phải theo dõi sát sao từng chậu hoa, kiểm tra thường xuyên để bảo đảm chất lượng và tiến độ sinh trưởng của mỗi loại cây

ẢNH: VÕ HÀ LAM

Làng hoa lớn nhất TP.HCM tất bật vào vụ Tết - Ảnh 6.

Nhịp lao động tại các vườn hoa diễn ra hối hả từ sáng sớm đến chiều muộn. Dù nỗi lo về thời tiết, chi phí và đầu ra luôn hiện hữu, người trồng hoa vẫn gửi gắm hy vọng vào một vụ tết thuận lợi, đủ đầy

ẢNH: VÕ HÀ LAM

 

Tin liên quan

Làng hoa Gia Kiệm rộn ràng vụ tết: 3 thế hệ chăm hoa đón xuân

Làng hoa Gia Kiệm rộn ràng vụ tết: 3 thế hệ chăm hoa đón xuân

Làng hoa Gia Kiệm rực rỡ đón tết: 3 thế hệ làm nghề trồng hoa 'mặc áo' cho xuân.

Thủ phủ quất cảnh miền Trung: Thời tiết thất thường, nhà vườn 'nín thở' chờ tết

Làng hoa cúc lớn nhất miền Trung: Giống lạ 'cháy hàng', giá gấp 3 lần cúc truyền thống

Khám phá thêm chủ đề

làng hoa lớn nhất làng hoa thới an Làng hoa TP.HCM hoa tết tết Bính Ngọ 2026
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận