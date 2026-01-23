Làng hoa lớn nhất TP.HCM 'chạy nước rút' cho Tết Bính Ngọ 2026

Tết Bính Ngọ 2026 đang cận kề, các nhà vườn tại làng hoa Thới An, làng hoa lớn nhất TP.HCM bước vào giai đoạn cao điểm bận rộn nhất trong năm. Không khí lao động khẩn trương bao trùm khắp vườn hoa, xen lẫn niềm kỳ vọng vào một vụ tết thuận lợi là những nỗi lo thường trực về thời tiết, chi phí sản xuất và sức mua thị trường.

Từ sáng sớm, các nhân công tại làng hoa Thới An đã có mặt tại vườn hoa, miệt mài làm việc liên tục đến khi nắng lên gay gắt ẢNH: VÕ HÀ LAM

Giữa những luống hoa xanh mướt, hàng chục nhân công túc trực từ sáng sớm đến chiều muộn, miệt mài làm việc dưới cái nắng gắt. Người bón phân, người cẩn thận đưa từng chậu hoa tết lên giá, người liên tục tưới nước, tỉa cành, chăm sóc để cây phát triển đúng thời điểm. Mỗi công đoạn đều được thực hiện khẩn trương nhưng tỉ mỉ, bởi chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng hoa trong mùa tiêu thụ quan trọng nhất năm.