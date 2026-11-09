Lãnh đạo Cần Thơ phê bình ‘họp có 15 phút cũng mời xã, phường ở xa lên'

Ngày 9.11, HĐND thành phố Cần Thơ khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, tổ chức kỳ họp thứ 9 (chuyên đề) năm 2026, nhằm xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan tới nhân sự, hạ tầng giao thông, đất đai, đầu tư công, phân bổ nguồn vốn…

Dư vốn cho 7 km trên quốc lộ 91 nhưng không thể đầu tư nơi khác

Đáng chú ý tại kỳ họp, 100% đại biểu có mặt đã thông qua việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 47 (ngày 8.12.2023) của HĐND thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 91 (từ km0 – km7).

Quang cảnh kỳ họp thứ 9 năm 2026 của HĐND thành phố Cần Thơ khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 ẢNH: THANH DUY





Theo đó, Cần Thơ sẽ nâng cấp, cải tạo thêm 86 vị trí đường, hẻm và 6 tuyến đường phụ cận quốc lộ 91, gồm các đường Bùi Hữu Nghĩa, Đặng Thị Nhường, Nguyễn Thị Tính, Nguyễn Thị Tồn, Nguyễn Việt Dũng và Trần Quang Diệu.

Đồng thời, nâng cấp và cải tạo một số vị trí trên các tuyến đường giao thông đô thị thứ yếu, đường khu vực để tăng cường kết nối với quốc lộ 91, như đường Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Chí Thanh (đường tỉnh 917), Âu Cơ.

Đối với các tuyến đường trên, chủ yếu là cải tạo mặt đường, vỉa hè, hệ thống thoát nước, đèn chiếu sáng, điều chỉnh cao độ và hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật có liên quan.

Đường Bùi Hữu Nghĩa (đoạn chợ Bình Thủy) kết nối với quốc lộ 91, thường xuyên bị ngập vì triều cường ẢNH: THANH DUY

Bên cạnh đó, Cần Thơ sẽ đầu tư làm kè bảo vệ bờ kết hợp cống và âu thuyền sông Bình Thủy, nhằm tăng cường khả năng kiểm soát triều, tiêu thoát nước và chống xói lở, ngập úng.

Theo dự kiến, tổng chiều dài kè khoảng 680 m, cống kiểm soát triều có 3 khoang (mỗi khoang rộng 20 m). Trong khi đó, âu thuyền khi hoàn thành sẽ bảo đảm yêu cầu giao thông đường thủy nội địa cấp 4. Thành phố đặt ra thời gian thực hiện đến năm 2028.

Thông tin tại kỳ họp, ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ, cho biết thành phố cần rất nhiều vốn để chỉnh trang đô thị, đặc biệt là khu vực từ phường Ninh Kiều đến phường Bình Thủy, bởi năm nào một số nơi cũng bị ngập, ách tắc giao thông.

Trước đó, Trung ương cũng nhiều lần nhắc nhở thành phố quan tâm đến việc chống ngập và phân bổ vốn cho dự án nâng cấp 7 km quốc lộ 91. Vừa qua, thành phố đã phải kiểm điểm, phê bình một số cá nhân trong quá trình triển khai và tổ chức thực hiện dự án này vì sự chậm trễ tiến độ, làm dư luận bức xúc.

Qua rà soát của thành phố, khi hoàn thiện dự án 7 km nói trên thì dư khoảng 2.000 tỉ đồng. Dù những nơi khác cũng rất cần tiền đầu tư cho hạ tầng giao thông (như Ô Môn, Thốt Nốt hay ở địa bàn Sóc Trăng, Hậu Giang cũ), thế nhưng theo quy định của pháp luật, số vốn này không thể chuyển qua cho dự án khác được nên vẫn tiếp tục ưu tiên cho việc hoàn thiện quốc lộ 91.

Phê bình tình trạng họp nhiều, mời đơn vị chẳng liên quan

Chỉ đạo chung tại kỳ họp, ông Đồng Văn Thanh cho biết việc quan trọng hàng đầu từ đây đến cuối năm là giải ngân vốn đầu tư công vì hiện nay chỉ đạt 65,08%. Do đó, phải khẩn trương triển khai đồng bộ việc rà soát, đánh giá thực trạng các dự án để có biện pháp xử lý phù hợp, kịp thời; quyết tâm không để công việc dồn vào những ngày cuối năm 2026.

Ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ, phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp ẢNH: THANH DUY

Để mang lại kết quả thực chất, đến kỳ họp tiếp theo, UBND thành phố phải chỉ đạo các sở, ban, ngành rà soát kỹ lưỡng các nội dung dự kiến trình HĐND. Kiên quyết khắc phục tình trạng chuẩn bị hồ sơ chậm, ảnh hưởng đến tiến độ thẩm tra, chất lượng của nghị quyết. Lưu ý những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau thì cần được trao đổi, sớm làm rõ, không chờ đến khi trình tại kỳ họp mới hoàn thiện hồ sơ hoặc giải trình.

Trong khi đó, đến đợt tiếp xúc cử tri, các đại biểu HĐND cần dành nhiều sự quan tâm tới những kiến nghị và phản ánh chưa được giải quyết dứt điểm, nhất là các vấn đề về đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, giao thông, thoát nước, môi trường, tiến độ công trình, dự án…

Đặc biệt, ông Đồng Văn Thanh nhắc nhở các sở, ngành phải sửa chữa, khắc phục hai lối làm việc chưa hiệu quả, có phần lãng phí thời gian và công sức. Một là việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm. Hai là các sở, ngành đang tổ chức họp hành quá nhiều, trong thành phần mời có những đơn vị không có trách nhiệm gì liên quan.

"Có những cuộc họp mời lên chỉ giải quyết 15 phút là xong, trong khi có thể sử dụng cách khác để làm, có thể họp trực tuyến hoặc trao đổi qua điện thoại vẫn giải quyết được. Phần này ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của các địa phương, nhất là các xã, các phường ở xa trung tâm thành phố", ông Đồng Văn Thanh nói và đề nghị chấn chỉnh ngay.