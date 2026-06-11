'Lầu chú Hỏa' và cái 'ngông' của nhà làm phim trẻ

Trong bối cảnh phim kinh dị Việt liên tục tìm kiếm chất liệu mới để giữ chân khán giả, đạo diễn trẻ Hùng Trần chọn một con đường khó khi đưa truyền thuyết "con ma nhà họ Hứa" lên màn ảnh bằng phong cách found footage (giả tư liệu) - thể loại vốn rất phổ biến ở Hollywood nhưng hiếm khi được thực hiện nghiêm túc tại Việt Nam.



Phim theo chân một nhóm streamer trẻ đột nhập vào Lầu chú Hỏa, dinh thự bỏ hoang gắn với giai thoại nổi tiếng về "con ma nhà họ Hứa". Ban đầu, cả nhóm chỉ muốn thực hiện một buổi livestream săn nội dung giật gân nhằm thu hút lượt xem và kiếm tiền. Thế nhưng sau một nghi thức gọi hồn, những hiện tượng kỳ quái liên tiếp xảy ra. Các thành viên lần lượt biến mất hoặc gặp nạn trong lúc cố tìm đường thoát khỏi tòa nhà đầy bí ẩn.

Góc nhìn của khán giả cũng chính là góc nhìn của nhân vật trong phim ẢNH: CGV

Khi nỗi sợ được kể bằng những chiếc camera cầm tay

Thay vì sử dụng ngôn ngữ điện ảnh truyền thống với những góc máy được dàn dựng chỉn chu, phim đặt người xem vào vị trí của chính các nhân vật thông qua những chiếc điện thoại, máy quay hành trình hay camera cầm tay.

Với dòng phim giả tư liệu, chỉ cần một vài khoảnh khắc thiếu tự nhiên, khán giả sẽ lập tức bị kéo ra khỏi trải nghiệm. Ngược lại, nếu làm tốt, cảm giác nhập vai sẽ mạnh hơn nhiều so với những cú hù dọa thông thường. Lầu chú Hỏa phần lớn làm được điều đó.

Nhiều phân đoạn trong phim tạo cảm giác như khán giả đang theo dõi một đoạn livestream thực sự. Máy quay liên tục rung lắc, ánh sáng chập chờn và các góc nhìn bị giới hạn khiến người xem luôn phải căng mắt quan sát xem điều gì đang ẩn nấp trong bóng tối.

Thay vì liên tục ném những bóng ma xuất hiện đột ngột trước ống kính, tác phẩm ưu tiên xây dựng cảm giác bất an kéo dài. Có những hình ảnh chỉ xuất hiện thoáng qua ở cuối khung hình, những bóng người lướt qua hành lang hoặc phản chiếu trên màn hình camera khiến người xem phải dè chừng.

Nhà làm phim cũng khá tiết chế trong việc sử dụng các màn hù dọa bất ngờ ẢNH: CGV

Phần âm thanh cũng góp công không nhỏ vào hiệu quả này. Tiếng bước chân vọng lại trong hành lang trống, những âm thanh nhiễu sóng từ thiết bị ghi hình hay những tiếng động bất thường phát ra từ các căn phòng khóa kín đều được xử lý khá tốt. Chúng giúp bầu không khí trong phim luôn giữ được sự căng thẳng dù không phải lúc nào cũng có ma xuất hiện.



Dàn diễn viên mới là lợi thế

Nếu sử dụng các ngôi sao quen mặt, Lầu chú Hỏa sẽ dễ quảng bá hơn. Tuy nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa khán giả luôn nhìn thấy "diễn viên" thay vì "nhân vật". Bởi vậy, việc phim lựa chọn một dàn gương mặt còn khá mới gồm Trần Kỳ Anh, Nguyễn Minh Thời, Ngọc Chi Bảo, Phụng Hoàng, Nguyễn Công Nương, Dũng Hà lại trở thành ưu điểm.

Các nhân vật xuất hiện đúng như những streamer, TikToker hay nhà sáng tạo nội dung mà khán giả vẫn bắt gặp hằng ngày trên mạng xã hội. Họ nói chuyện tự nhiên, đôi lúc ồn ào, đôi lúc vụng về và không mang cảm giác đang đọc lời thoại.

Người xem cần tin rằng những con người này thực sự tồn tại thì mới có thể tin vào những gì đang xảy ra với họ ẢNH: CGV

Trong số đó, Phụng Hoàng để lại nhiều thiện cảm với vai Nhàn. Nữ TikToker không phải kiểu nhân vật can đảm lao thẳng vào bóng tối để khám phá bí mật. Cô sợ hãi, liên tục đòi bỏ cuộc và nhiều lần tìm cách tránh xa rắc rối. Chính sự "hèn" rất đời ấy lại khiến nhân vật trở nên đáng yêu. Những câu thoại mang tính ứng biến, đôi lúc hài hước một cách vô thức của Phụng Hoàng giúp bộ phim có thêm những khoảng nghỉ cần thiết giữa bầu không khí căng thẳng.



Nhìn rộng hơn, việc sử dụng các diễn viên chưa có quá nhiều dấu ấn trên màn ảnh cho thấy sự liều lĩnh của ê kíp sản xuất. Đó là quyết định không dễ dàng trong bối cảnh thị trường hiện nay vẫn ưu tiên những gương mặt có khả năng kéo khán giả ra rạp.

Tham vọng lớn nhưng câu chuyện còn thiếu trật tự

Dẫu vậy, những điểm cộng về hình thức chưa đủ để che lấp các hạn chế ở phần nội dung.

Vấn đề lớn nhất của Lầu chú Hỏa nằm ở cách kể chuyện có phần ôm đồm. Bộ phim liên tục ném ra những bí mật mới, những căn phòng mới, những hiện tượng kỳ quái mới mà chưa kịp giải quyết thỏa đáng những gì đã xuất hiện trước đó.

Càng về cuối, cảm giác xem phim đôi lúc giống như đang theo dõi một nhóm người chơi trò khám phá nhà ma hoặc vượt qua từng màn chơi trong một trò chơi điện tử. Các nhân vật liên tục di chuyển từ địa điểm này sang địa điểm khác, gặp những thử thách mới rồi tiếp tục chạy trốn.

Nhịp phim luôn nhanh, nhưng mạch truyện thiếu sự mạch lạc cần thiết ẢNH: CGV

Một số mâu thuẫn giữa các nhân vật được gợi mở từ đầu nhưng không được phát triển đủ sâu. Khán giả hiểu rằng trong nhóm tồn tại những bất đồng và toan tính riêng, nhưng các xung đột này chưa thực sự ảnh hưởng đến hành trình chung hoặc tạo ra những bước ngoặt đáng nhớ. Bởi vậy, khi một vài nhân vật gặp biến cố, cảm xúc để lại chưa thật sự mạnh như kỳ vọng.



Đáng tiếc hơn, truyền thuyết "con ma nhà họ Hứa" - vốn là lý do nhiều khán giả mua vé - lại chưa được khai thác tương xứng. Phim dành nhiều thời gian để xây dựng sự bí ẩn quanh nhân vật này, nhưng lại chưa đào sâu nguồn gốc, bi kịch hay những lớp lịch sử phía sau lời nguyền. Khán giả biết có một linh hồn đáng sợ đang tồn tại trong Lầu chú Hỏa, nhưng chưa thực sự hiểu vì sao câu chuyện ấy lại ám ảnh suốt hơn một thế kỷ.

Dẫu còn những hạn chế, Lầu chú Hỏa vẫn là một nỗ lực đáng ghi nhận của điện ảnh Việt. Trong thời điểm nhiều bộ phim kinh dị lựa chọn công thức an toàn, tác phẩm chấp nhận đánh cược với một phong cách kể chuyện khó, một dàn diễn viên không có ngôi sao phòng vé và một cách tiếp cận khác biệt.

Cái "ngông" ấy chưa tạo nên một bộ phim hoàn hảo. Nhưng ít nhất, điều đó cho thấy những nhà làm phim trẻ vẫn đang cố gắng tìm kiếm những lối đi mới.