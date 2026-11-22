Dương lịch hôm nay là chủ nhật, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 326, tiết Lập đông đã kết thúc. Theo lịch âm hôm nay 22.11 nhằm ngày 14 tháng 10, theo cách gọi can chi là ngày Canh Tý, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ.

Theo lịch âm hôm nay là ngày Canh Tý ẢNH: AI

Theo lịch vạn niên, tháng Kỷ Hợi này có 30 ngày, bắt đầu từ ngày 9.11 tới hết ngày 8.12 dương lịch, theo lịch âm là ngày 30 tháng 10, còn gọi là ngày Bính Thìn, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ.

Hôm nay 22.11 là ngày đầu tiên người Việt đón tiết Tiểu tuyết, tiết khí thứ 20 trong 24 tiết khí của năm. Tiết khí này có ý nghĩa là "tuyết xuất hiện", báo hiệu mùa đông bắt đầu lạnh sâu. Ở Việt Nam thì hiếm khi xảy ra hiện tượng tuyết rơi, thế nhưng tại miền Bắc thì thường xuyên xảy ra hiện tượng sương muối, băng giá…

Trong khi đó, tiết Lập đông vừa trải qua có ý nghĩa là "đầu đông", đánh dấu sự chuyển giao giữa mùa thu và mùa đông trong một năm.

Theo chuyên gia, 24 tiết khí là 24 khoảng thời gian, mỗi khoảng dài 15 hoặc 16 ngày, mô tả 24 giai đoạn thời tiết khác nhau trong năm. Vì chu kỳ này phụ thuộc vào vị trí của trái đất trên quỹ đạo.

Người Việt Nam đang trong những ngày của tiết khí Tiểu tuyết, một trong 24 tiết khí trong năm. Cụ thể, 24 tiết khí trong năm gồm: Lập xuân, Vũ thủy, Kinh trập, Xuân phân, Thanh minh, Cốc vũ, Lập hạ, Tiểu mãn, Mang chủng, Hạ chí, Tiểu thử, Đại thử, Lập thu, Xử thử, Bạch lộ, Thu phân, Hàn lộ, Sương giáng, Lập đông, Tiểu tuyết, Đại tuyết, Đông chí, Tiểu hàn và Đại hàn.

Tiết Tiểu tuyết chính thức bắt đầu hôm nay ẢNH: THANH TÙNG

Theo đó, tiết khí này vừa bắt đầu vào hôm nay 22.11, sau khi tiết khí Lập đông kết thúc. Tiết khí này sẽ kéo dài tới ngày 6.12, sau đó tiết khí Đại tuyết sẽ bắt đầu vào ngày 7.12.

Theo cách tính hiện đại, với điểm Xuân phân là gốc có kinh độ mặt trời bằng 0°, thì điểm diễn ra hay bắt đầu tiết Tiểu tuyết ứng với kinh độ mặt trời bằng 240°.