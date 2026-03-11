Linh vật Kim Mã 4.0 sẽ đặt trước cầu chữ T ở Đà Nẵng

Ngày 10.3, Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng cho biết Chủ tịch UBND thành phố, ông Phạm Đức Ấn, đã ký ban hành công văn về việc tận dụng các mô hình linh vật Kim Mã sau khi kết thúc dự án trang trí hoa và điện chiếu sáng phục vụ Tết Bính Ngọ 2026.

Theo đó, UBND TP.Đà Nẵng thống nhất đề xuất của Sở Xây dựng, giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng phối hợp Công ty TNHH Tư vấn và xây lắp Minh Tuấn Tú tiếp tục tận dụng 2 mô hình linh vật tiêu biểu gồm Kim Mã Hợp Nhất và Kim Mã 4.0.

Mô hình linh vật Kim Mã Hợp Nhất được ghép từ các khối chữ khắc tên thành phố Đà Nẵng cùng 94 xã, phường, đặc khu ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Cụ thể, mô hình Kim Mã Hợp Nhất sẽ được di dời và bố trí tại khu vực hồ nước cảnh quan trên đường Thành Điện Hải, phía trước Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng.

Trong khi đó, mô hình Kim Mã 4.0 - từng gây "sốt" trên mạng xã hội nhờ thiết kế hiện đại, độc đáo - sẽ được bố trí tại khu vực sàn vỉa hè trước cầu chữ T để tiếp tục phục vụ nhu cầu tham quan, chụp ảnh của người dân và du khách.

Thời gian duy trì trang trí các mô hình linh vật này được kéo dài đến hết tháng 9.2026 nhằm bảo đảm an toàn trước mùa mưa bão.

Mô hình linh vật Kim Mã 4.0 thu hút đông đảo du khách, người dân đến check-in dịp Tết Bính Ngọ 2026 ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Đối với các mô hình linh vật quy mô nhỏ thuộc dự án trang trí hoa và điện chiếu sáng phục vụ Tết Bính Ngọ 2026, UBND TP.Đà Nẵng thống nhất chủ trương cho các trường học trên địa bàn tiếp nhận để trang trí trong khuôn viên trường.

UBND TP.Đà Nẵng giao Sở Xây dựng xem xét, quyết định việc tiếp nhận; đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan và UBND cấp xã trong việc quản lý, sử dụng tài sản công đúng mục đích, hiệu quả. Các mô hình được lập danh mục bàn giao theo đúng quy định.

Mô hình linh vật Kim Mã 4.0 đặt tại khu vực đuôi cầu Rồng. Linh vật này cao khoảng 4,3 m, dài 5,1 m, bề rộng phần đế 2,6 m, linh vật Kim Mã 4.0 gây ấn tượng bởi thiết kế lộ hệ thống điện và đèn LED, tạo hiệu ứng thị giác nổi bật vào ban đêm. Nhờ sự khác biệt này, linh vật được nhiều người ví von là "trùm cuối" trong số các linh vật tết năm nay, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh, trở thành điểm check-in sôi động trên mạng xã hội trong dịp Tết Bính Ngọ 2026. Riêng mô hình linh vật Kim Mã Hợp Nhất, cao gần 4 m, phần thân được ghép từ các khối chữ khắc tên thành phố Đà Nẵng cùng 94 xã, phường, đặc khu sau sắp xếp đơn vị hành chính, thể hiện thông điệp gắn kết và phát triển.



