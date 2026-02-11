Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Blog phóng viên

Linh vật vui vẻ

Thúc Giáp
Thúc Giáp
11/02/2026 06:16 GMT+7

Những năm gần đây, linh vật đã trở thành một phần quen thuộc trong không gian tết ở nhiều địa phương.

Không chỉ trang trí cảnh quan, tạo bầu không khí rộn ràng, linh vật còn gửi gắm thông điệp may mắn, thịnh vượng; đồng thời là điểm nhấn thu hút du khách, quảng bá bản sắc văn hóa và thể hiện khát vọng đổi mới. Thế nhưng, cứ mỗi mùa xuân về, cùng với linh vật lại xuất hiện những tranh luận quen thuộc: khen có, chê có. Sự khác biệt trong cảm nhận cũng cho thấy công chúng ngày càng quan tâm hơn đến mỹ thuật công cộng.

Mới nhất, một linh vật ngựa tại phố biển Quy Nhơn (Gia Lai) gây chú ý khi được tạo hình với biểu cảm có phần "khó ở", lại cầm trên tay chiếc điện thoại thông minh. Không ít người thích thú, cho rằng hình ảnh này trẻ trung, phản chiếu nhịp sống hiện đại và tạo cảm giác gần gũi. Cũng có ý kiến băn khoăn, cho rằng linh vật nên giữ vẻ đẹp "chuẩn", bám sát nguyên bản thay vì cách điệu khác lạ.

Thực tế, câu chuyện này không mới. Trước đó, nhiều linh vật rồng, rắn, hổ, mèo... ở nhiều địa phương từng trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội, thu hút người dân đến tham quan, chụp ảnh. Sau những tranh luận ấy, điều đọng lại thường không phải đúng - sai trong tạo hình, mà là sự hào hứng và những tiếng cười của cộng đồng.

Bởi, linh vật tết không phải mô hình sinh học cần độ chính xác tuyệt đối. Trong mỹ thuật công cộng, cách điệu và nhân hóa là lựa chọn phổ biến để tạo vẻ thân thiện, dễ tiếp cận. Nhiều linh vật còn lồng ghép yếu tố văn hóa địa phương hoặc hơi thở đương đại nhằm trở nên sống động hơn.

Vì thế, việc linh vật không giống hoàn toàn nguyên mẫu đôi khi là chủ ý sáng tạo nhằm khơi gợi cảm xúc thay vì chỉ tái hiện hình dáng. Đẹp hay chưa đẹp có thể tùy thẩm mỹ mỗi người, nhưng nếu khiến người đi ngang dừng lại chụp ảnh, bật cười hay hào hứng chia sẻ, thì bản thân linh vật đã hoàn thành một phần sứ mệnh mùa xuân.

Tết là thời khắc để con người tìm đến niềm vui và sự sum vầy. Một linh vật có thể chưa làm hài lòng tất cả, nhưng nếu góp thêm tiếng cười cho những ngày đầu năm, đó đã là giá trị đáng ghi nhận. Bởi hơn cả chuyện giống hay không giống, điều quan trọng nhất vẫn là tinh thần vui vẻ - thứ làm nên sắc xuân.

