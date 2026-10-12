Lộ diện trận đấu quan trọng bậc nhất của Việt Nam tại Asian Cup, xem ngày nào?

Đội tuyển Việt Nam cần nhiều hơn những khoảnh khắc cá nhân xuất sắc

Sau FIFA ASEAN Cup 2026, một trong những vấn đề đáng chú ý của đội tuyển Việt Nam không chỉ nằm ở kết quả thi đấu, mà còn ở cách các bàn thắng được tạo ra. Những pha xử lý của Đình Bắc, Hoàng Đức hay Hai Long có thể mang đến khác biệt trong từng thời điểm. Tuy nhiên, khi bước vào Asian Cup 2027, nơi các đối thủ có trình độ cao hơn, HLV Kim Sang-sik sẽ cần một hệ thống tấn công đủ hiệu quả ngay cả khi những cá nhân nổi bật bị phong tỏa.

Trận thắng Pakistan 4-2 tại FIFA ASEAN Cup 2026 là một ví dụ đáng chú ý. Sau khi bị đối thủ dẫn trước trong hiệp 1, đội tuyển Việt Nam đã lật ngược tình thế nhờ các bàn thắng của Nguyễn Hai Long, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Đình Bắc và Williams Minh Hoàng.

Đình Bắc và Hoàng Đức là những cầu thủ quan trọng bậc nhất trên hàng công tuyển Việt Nam nhưng Đình Bắc sẽ vắng mặt 2 trận đầu tiên ở Asian Cup 2027 ẢNH: NGỌC LINH

Việc 4 cầu thủ khác nhau ghi bàn cho thấy đội tuyển Việt Nam có nhiều phương án tiếp cận khung thành đối phương. Đây là tín hiệu tích cực, nhất là trong bối cảnh Xuân Son phải rời giải vì chấn thương.

Tuy nhiên, số lượng cầu thủ ghi bàn chưa phản ánh đầy đủ chất lượng tổ chức tấn công. Một đội bóng có thể sở hữu nhiều cá nhân biết tạo đột biến nhưng vẫn gặp khó khăn nếu thiếu những phương án phối hợp ổn định để đưa bóng vào khu vực nguy hiểm.

Đình Bắc là mẫu cầu thủ có thể tạo khác biệt bằng tốc độ, khả năng di chuyển và xử lý trong không gian hẹp. Hoàng Đức có lợi thế ở khả năng kiểm soát bóng, điều tiết nhịp độ và thực hiện những đường chuyền mở ra cơ hội. Tuy nhiên, ở Asian Cup 2027, tiền đạo này sẽ không thi đấu 2 trận gặp UAE và Hàn Quốc vì án treo giò tại giải U.23 châu Á 2026.

Trong bóng đá hiện đại, khả năng tạo đột biến cá nhân luôn là một lợi thế. Ngay cả những đội bóng hàng đầu cũng cần các cầu thủ có thể giải quyết trận đấu bằng một đường chuyền, một cú sút hoặc một tình huống đi bóng.

Khi đối đầu với các đội bóng tổ chức phòng ngự chặt chẽ, đội tuyển Việt Nam cần duy trì được những phương án tấn công có tính liên kết. Đó có thể là các tình huống phối hợp giữa hậu vệ biên và tiền vệ cánh, những pha di chuyển kéo giãn hàng thủ hoặc các đường chuyền từ tuyến hai vào khoảng trống phía sau đối phương. Nếu những phương án này được thực hiện tốt, cầu thủ có khả năng tạo đột biến sẽ nhận bóng ở vị trí thuận lợi hơn, thay vì phải liên tục tự tìm cách vượt qua nhiều hậu vệ.

Đội tuyển Việt Nam có đang quá phụ thuộc vào những khoảnh khắc cá nhân?

Ngược lại, khi quá trình triển khai bóng thiếu sự kết nối, đội bóng dễ rơi vào tình trạng luân chuyển bóng nhiều nhưng không tạo được cơ hội rõ ràng. Những tình huống tấn công khi ấy có thể kết thúc bằng một cú sút xa, một pha đi bóng cá nhân hoặc đường chuyền thiếu chính xác vào vòng cấm.

Đây là những vấn đề HLV Kim Sang-sik cần tiếp tục đánh giá từ các trận đấu đã qua. Đặc biệt, ban huấn luyện phải xác định liệu đội tuyển có thể duy trì khả năng tạo cơ hội khi những cầu thủ chủ chốt không đạt phong độ tốt nhất hoặc bị đối phương theo kèm chặt chẽ hay không.

Asian Cup 2027 sẽ là phép thử quan trọng

Tại Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam nằm cùng bảng E với Hàn Quốc, UAE và Yemen. Đây là bảng đấu đặt ra những yêu cầu khác nhau về cách tiếp cận trận đấu.

Trước Hàn Quốc, đội tuyển Việt Nam có thể phải dành nhiều thời gian cho nhiệm vụ phòng ngự. Khi cơ hội tấn công không xuất hiện thường xuyên, khả năng phối hợp chính xác trong những tình huống chuyển trạng thái sẽ đặc biệt quan trọng.

HLV Kim Sang-sik sẽ phải hóa giải bài toán hàng công khi nhiều cầu thủ trụ cột chấn thương hoặc dính án phạt ẢNH: NGỌC LINH

Trong khi đó, cuộc đối đầu UAE ngay trận ra quân ngày 10.1 có thể ảnh hưởng lớn đến khả năng cạnh tranh vé đi tiếp. Đội tuyển Việt Nam không chỉ cần phòng ngự tốt mà còn phải tìm cách tạo sức ép, tận dụng cơ hội và duy trì sự chủ động ở những thời điểm thích hợp.

Trận gặp Yemen ở lượt cuối cũng đặt ra bài toán khác. Nếu cần một chiến thắng để cạnh tranh suất vào vòng 16 đội, thầy trò HLV Kim Sang-sik có thể phải chủ động kiểm soát bóng và tổ chức tấn công trước đối thủ tập trung phòng ngự.

Như vậy, đội tuyển Việt Nam cần chuẩn bị cho nhiều kịch bản, từ phòng ngự phản công đến chủ động áp đặt thế trận. Không thể sử dụng một phương án tấn công cho mọi đối thủ, càng không thể mặc định rằng một cầu thủ sẽ luôn tạo ra khác biệt đúng thời điểm.