Loại trái cây nào tốt cho thận? Bác sĩ giải đáp

Chế độ ăn giàu chất chống oxy hóa, vitamin và các chất dinh dưỡng có thể giúp tăng cường sức khỏe thận. Tuy nhiên, người bệnh thận thường phải hạn chế kali và phốt pho, trong khi nhiều loại trái cây lại chứa nhiều kali. Điều này khiến không ít người băn khoăn không biết nên chọn loại quả nào để vừa an toàn cho thận, vừa đảm bảo dinh dưỡng hằng ngày.

Sau đây, bác sĩ Karthik Kumar, làm việc tại Ấn Độ và bác sĩ John P. Cunha, làm việc tại Mỹ, chỉ ra các loại trái cây người bệnh thận có thể tiêu thụ, theo trang tin y khoa Medicinenet.

Táo, nho, dâu tây, việt quất... là những lựa chọn tốt cho thận Ảnh: P.H tạo từ AI

Quả mọng

Dâu tây chứa anthocyanins và ellagitannins giúp cải thiện chức năng thận, giàu chất chống oxy hóa, vitamin C, mangan và chất xơ, đồng thời có đặc tính chống ung thư, chống viêm.

Nam việt quất có đặc tính chống viêm và kháng khuẩn, có lợi cho người mắc bệnh thận hoặc nhiễm trùng đường tiết niệu.

Việt quất ít kali, 1 chén chỉ chứa 114 mg kali và 18 mg phốt pho. Loại quả này giàu anthocyanidins giúp giảm viêm, hỗ trợ sức khỏe thận và gan, đồng thời cung cấp vitamin C và mangan.

Mâm xôi chứa axit ellagic giúp trung hòa gốc tự do, flavonoid giúp cải thiện chức năng thận, cùng mangan, vitamin B, vitamin C, chất xơ và folate.

Táo

Một quả táo cỡ trung bình chứa 195 mg kali và 20 mg phốt pho, nhưng đặc tính chống viêm và hàm lượng chất xơ cao có thể giúp giảm cholesterol, đường huyết, giảm táo bón và cải thiện chức năng thận.

Nho

Mỗi chén nho chứa 288 mg kali và 30 mg phốt pho nhưng loại quả này là nguồn vitamin C, vitamin K, chất xơ và được xem là ít kali.

Dứa

Dứa cũng ít kali, giúp hạ huyết áp, chứa bromelain hỗ trợ hòa tan sỏi thận, có đặc tính lợi tiểu giúp đào thải chất thải, trong đó có creatinine, đồng thời giàu chất xơ và vitamin C.

Người bệnh thận thường được khuyến nghị ăn 2 - 3 khẩu phần trái cây ít kali, giàu chất chống oxy hóa mỗi ngày. Ăn trái cây nguyên quả giúp bổ sung chất xơ, làm chậm hấp thu carbohydrate và hạn chế tăng đường huyết.

Trái cây người bệnh thận nên tránh

Ngược lại, người mắc bệnh thận nên hạn chế các loại trái cây giàu kali như chuối, cam, quả bơ, kiwi, dưa lưới, dưa vàng, xoài, đu đủ, nước ép mận khô và trái cây sấy khô.

Thay vào đó, táo, nho, dâu tây, việt quất và dứa là những lựa chọn phù hợp hơn để hỗ trợ sức khỏe thận.

Riêng người bệnh thận nặng hoặc đang chạy thận nhân tạo cần tuân thủ chế độ ăn do bác sĩ chỉ định.