Bục giảng trong góc bếp

8 giờ sáng, sau bữa ăn, bà Bùi Thị Mỹ (ở thôn Xuân Tiến, xã Xuân Du, tỉnh Thanh Hóa) bước vào bếp để… dạy học. Bà lau sạch chiếc bàn gỗ còn bám vết vữa sửa nhà, kê tấm gỗ nhỏ làm bảng, úp chiếc thùng đựng gạo làm giá đỡ điện thoại. Khi điện thoại bắt đầu ghi hình, bà cầm phấn viết từng con số, phép tính lên bảng. Giọng giảng bài chậm rãi, rõ ràng của người từng có 22 năm gắn bó với trường lớp vang lên trong căn bếp nhỏ. "Tôi nghỉ dạy hơn 30 năm rồi, không nghĩ có ngày mình lại được cầm phấn, đứng trước bảng để giảng bài như vậy", bà giáo 74 tuổi chia sẻ.

Góc bếp trở thành nơi bà Mỹ giảng toán sau hơn 30 năm nghỉ dạy Ảnh: NVCC

Sau khi tốt nghiệp trường sư phạm năm 1970, bà Mỹ tham gia dạy học ở vùng núi Như Xuân và các trường ở quê nhà. Ngoài giờ lên lớp, cô giáo trẻ vào rừng kiếm củi, sáng sớm hôm sau gánh ra chợ bán để có thêm thu nhập cho gia đình 7 thành viên. Năm 40 tuổi, bà quyết định xin nghỉ việc theo chế độ để chăm lo kinh tế gia đình, dù được cấp trên và chồng khuyên can. "Thời điểm ấy, tôi rất tiếc nghề nhưng không còn cách nào khác. Cũng vì thế mà giờ tôi thấy day dứt vì chưa thể truyền lại hết kiến thức của mình cho học sinh", bà kể.

Bà vẫn nhớ ngày chia tay học sinh ở Trường cấp 2 Cát Vân. Các em khóc, níu áo cô giáo, đứa biếu cân gạo nếp, đứa tặng gói chè rồi hỏi: "Cô ơi, cô có còn lên dạy các em nữa không?". Hơn 30 năm trôi qua, nhiều học trò cũ của bà nay đã ngoài 40 tuổi, vẫn thường gọi điện hỏi thăm cô giáo năm xưa. "Nhiều đêm tôi vẫn mơ thấy mình đi dạy", bà kể.

Góc bếp trở thành nơi bà Mỹ giảng toán sau hơn 30 năm nghỉ dạy Ảnh: NVCC

"Hồi xưa đi dạy tôi chuẩn bị giáo án, giờ trước khi quay video, tôi vẫn phải vạch ra sườn bài để học sinh dễ hiểu", bà chia sẻ. Trước ống kính điện thoại, bà vẫn giữ thói quen của một giáo viên khi đứng lớp. "Tôi tưởng tượng phía dưới là học sinh đang ngồi trong lớp. Tôi vẫn gọi các em ổn định chỗ ngồi, đưa ra ví dụ rồi dẫn dắt vào bài mới giống như ngày xưa".

Con trai giúp mẹ tìm lại niềm vui

Người giúp bà Mỹ thực hiện những bài giảng đặc biệt này là anh Bùi Văn Dũng, con trai út của bà. Từ khi còn là học sinh cấp 1, anh Dũng đã nhiều lần nghe mẹ kể chuyện nằm mơ thấy mình đến trường dạy học. Hiểu được tình yêu nghề của mẹ, anh nảy ra ý tưởng ghi hình những buổi giảng bài rồi chia sẻ lên mạng xã hội.

Bà Mỹ dạy cháu nội tập đánh vần Ảnh: NVCC

Không có thiết bị quay dựng chuyên nghiệp, hai mẹ con tận dụng những vật dụng sẵn có trong nhà để thực hiện các video. Không sử dụng điện thoại thông minh, bà Mỹ rất bất ngờ khi nghe con trai kể những bài giảng của mình được đông đảo người xem đón nhận. Video có lượt xem cao nhất đạt gần 5 triệu lượt, cùng hàng nghìn lượt bình luận, chia sẻ. Nhiều người gửi câu hỏi, bài tập nhờ bà hướng dẫn. Với mỗi bài toán, bà đều tìm hiểu, suy nghĩ cẩn thận để có lời giải thấu đáo.

Với anh Dũng, điều đáng quý nhất không nằm ở số lượt xem mà là niềm vui của mẹ khi làm công việc yêu thích. "Mẹ đã từ bỏ nghề giáo để nuôi anh em tôi ăn học. Thế nên khi mẹ được thỏa sức với lòng yêu nghề, được giảng bài, được nhắc lại những kiến thức ngày xưa thì tôi đã vui rồi", anh chia sẻ.

Bà giáo già ra vườn hái rau sau giờ 'lên lớp' Ảnh: NVCC

Bà Bùi Thị Tuyết, Trưởng thôn Xuân Tiến và là học trò cũ của bà Mỹ, cho biết bà từng là giáo viên dạy toán có tiếng ở địa phương. Suốt những năm nghỉ dạy, mỗi khi con em trong làng nhờ hướng dẫn bài vở, bà đều vui vẻ giúp đỡ. "Xem clip của cô là tôi lại xúc động vì giọng giảng bài quen thuộc từ ngày bé. Thấy cô khỏe mạnh đứng lớp, bà con trong xóm ai nấy đều mừng", bà Tuyết nói.

Ở tuổi 74, bà Mỹ chưa nghĩ đến việc sẽ thực hiện bao nhiêu bài giảng hay gắn bó với lớp học trong góc bếp thêm bao lâu. "Tôi không thấy mệt khi dạy, nên giờ còn sức khỏe là tôi vẫn làm, nghề giáo ngấm trong máu rồi", bà Mỹ chia sẻ.