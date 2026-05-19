Lửa sém chân mày, HAGL chờ người hùng U.23 Việt Nam tỏa sáng: Thủ môn Trung Kiên mau khỏe lại đi!

HAGL sẽ cần Trung Kiên trở lại phong độ cao nhất để sớm trụ hạng ảnh: Minh Tú

HAGL chưa an toàn

Mọi thứ đang xấu đi thấy rõ với HAGL, khi từ chỗ cảm thấy an toàn sau khi đánh bại CLB Nam Định và SLNA, cầm hòa CLB Hải Phòng, đội bóng phố núi đã bất ngờ tụt hạng sau khi thua liền 2 trận trên sân nhà.

Về lý thuyết, HAGL sẽ sớm trụ hạng nếu tận dụng 2 trận sân nhà trước 2 đối thủ vừa tầm là PVF-CAND và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Nhưng rồi thầy trò HLV Lê Quang Trãi đã nhận liền 2 trận thua, lần lượt với các tỷ số 1-2 và 0-2, trùng hợp khi Trung Kiên vắng mặt vì cúm, khi trở lại chưa đạt phong độ cao nhất.

Với 22 điểm sau vòng 23 V-League 2025 - 2026, HAGL đang cảm nhận sức nóng từ phía dưới khi chỉ còn hơn 2 đội bóng xếp dưới cùng bảng xếp hạng là CLB Đà Nẵng và PVF-CAND khoảng cách đúng 5 điểm.

HAGL đang gặp nhiều khó khăn ảnh: Minh Trần

Việc giải năm nay còn đến 3 trận đấu, đồng nghĩa về lý thuyết 2 đội xếp chót bảng có thể có tối đa 9 điểm, sẽ khiến đội bóng phố núi sẽ phải nhanh chóng tìm lại chiến thắng để bảo đảm trụ hạng.

Trong phần còn lại của mùa giải, HAGL gặp bất lợi về lịch thi đấu khi trận sân nhà duy nhất lại gặp đối thủ cực mạnh CLB Hà Nội ở vòng áp chót ngày 31.5, xen kẽ giữa 2 chuyến làm khách trên sân của CLB Thanh Hóa (23.5) và Becamex TP.HCM (7.6).

Bằng mọi giá, HAGL sẽ phải tìm lại được chiến thắng để cải thiện điểm số và tiến gần hơn mục tiêu trụ hạng. Trong hoàn cảnh đó, HLV Lê Quang Trãi và HAGL chờ người hùng U.23 Việt Nam tỏa sáng như Trung Kiên hay sao trẻ Quang Kiệt, Minh Tâm…

Minh Tâm rất khát khao nâng số bàn thắng tại V-League 2025 - 2026 lên con số 4 ảnh: Minh Trần

Ngay ở vòng 24 tới, HLV Lê Quang Trãi sẽ cần phong độ cao nhất của thủ môn Trung Kiên và trung vệ Quang Kiệt, cùng khả năng tạo đột biến của Minh Tâm cho trận đấu trước đối thủ có tinh thần thi đấu cao bậc nhất V-League là CLB Thanh Hóa.

Đó sẽ là chuyến làm khách không dễ dàng, nơi hàng thủ HAGL sẽ phải đối mặt với những mối đe dọa mang tên Ngọc Mỹ, Văn Thắng, Văn Hoàn… trên hàng công CLB Thanh Hóa, hay sau đó là Văn Quyết, Tuấn Hải, Fisher, Văn Tùng... của CLB Hà Nội ở vòng 25.

Tương tự, HAGL sẽ cần thêm cả tính đột biến trên hàng công, nơi Minh Tâm đang khát khao tìm kiếm bàn thắng thứ 4 ở mùa giải này, để xuyên thủng hàng phòng ngự của CLB Thanh Hóa, Hà Nội và trận cuối cùng của mùa giải gặp Becamex TP.HCM trên sân Bình Dương.

Quang Kiệt là lá chắn quan trọng trong hàng thủ HAGL ảnh: Minh Trần

Như HLV Lê Quang Trãi chia sẻ: "Trong trận gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chúng tôi thi đấu không tốt và để thua 2 bàn. Tuy cầu thủ đã nỗ lực, tạo sức ép nhưng chưa thành công để có được bàn thắng. Tôi nghĩ HAGL phải cẩn thận, đặc biệt là trận sắp tới.

Dịch cúm đã xảy ra và khiến thủ môn Trung Kiên bị ảnh hưởng. Sau khi khỏi bệnh cúm và tập luyện trở lại thì trạng thái của anh chưa đạt 100%. Hy vọng rằng trận tới Trung Kiên sẽ trở lại tập trung cao nhất và thi đấu tốt nhất".

Trận đấu vòng 24 V-League 2025 - 2026 của HAGL sẽ diễn ra trên sân Thanh Hóa lúc 18 giờ ngày 23.5. Ở vòng 23, CLB Thanh Hóa đã chơi quật cường và tạo ra vô vàn khó khăn cho CLB CAHN, chỉ thúc thủ vào cuối trận từ quả phạt đền 11 m.