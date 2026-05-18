HLV Polking chiến thắng rực rỡ tại Việt Nam, bóng đá Thái Lan tìm về Kiatisak?

CLB CAHN đã vô địch thuyết phục bằng phong độ thăng hoa mang dấu ấn HLV Mano Polking ảnh: Minh Tú

Chiến thắng rực rỡ của triết lý Mano Polking

Tối 17.5 sẽ được CĐV và HLV Mano Polking nhớ mãi, khi đã cùng đội bóng CAHN sống trong mọi cung bậc từ hồi hộp dồn nén, kể cả đã có thời điểm chực chờ bùng nổ cho đến vỡ òa hạnh phúc.

CLB Thanh Hóa đã chứng tỏ cho tất cả thấy tại sao mình là đội bóng khó chịu bậc nhất V-League, dù chỉ còn 10 người và không còn chịu áp lực trong cuộc đua trụ hạng, nhưng đã chơi thứ bóng đá đầy quả cảm.

Trong hoàn cảnh đó, ông trời càng như muốn tạo thêm độ khó khi thử thách CLB CAHN bằng cơn mưa trắng trời trên sân Hàng Đẫy. Từng phút qua một, hơn tá cú sút của những Đình Bắc, Alan, Leo Artur… đều bị hàng thủ và thủ môn Y Êli Niê đồng lòng cản phá.

Bước ngoặt đã đến theo đúng phong cách và kịch bản mà HLV Mano Polking đã kỳ vọng xây dựng cho CLB CAHN, khi thời gian gần cạn những mũi tấn công của họ vẫn đủ tỉnh táo, tinh tế phối hợp bật nhả trong khu vực cấm địa buộc hậu vệ CLB Thanh Hóa phải phạm lỗi với Đình Bắc.



HLV Polking nói gì?

Sau khi giành chức vô địch sớm cùng CLB CAHN vào tối 17.5, HLV Polking xúc động nói: "Tôi phải gửi lời chúc mừng lớn nhất đến các cầu thủ của mình, cái cách mà họ thi đấu trong suốt cả mùa giải thật khó tin. Chúng tôi chỉ thua đúng một trận và giành được rất nhiều điểm. Tôi nghĩ chúng tôi hoàn toàn xứng đáng trở thành nhà vô địch.

Chúng tôi luôn cần phải làm chủ trên sân nhà và muốn vô địch V-League mọi mùa giải. Giờ đây, chúng tôi đang có cơ hội để bước ra đấu trường AFC Champions League Elite. Ở đó, chúng tôi muốn thể hiện chất lượng đội hình cao mà CLB CAHN đang sở hữu".



Khoảnh khắc tranh bóng đá phạt đền của Đình Bắc và Alan ảnh: Minh Tú

... và sau đó là cái ôm của những gã đàn ông dành cho nhau ảnh: Ngọc Linh

Tiếp đó là câu chuyện thú vị hơn khi Đình Bắc và Alan đều muốn thực hiện quả phạt đền. Đình Bắc muốn kéo dài chuỗi ghi bàn liên tiếp lên con số 7 và đánh dấu bàn thứ 11 nhưng Alan cũng muốn để dấu ấn và nâng số bàn thắng lên 15 để độc chiếm ngôi đầu cuộc đua Vua phá lưới.

Đình Bắc sau đó đã đá trái bóng đi còn Alan thì nóng nảy ra mặt, trước khi được Việt Anh, Quang Hải xoa dịu. Ở một góc khác, Rogerio Alves cũng động viên Đình Bắc.

Alan với cú sút căng như kẻ chỉ đã phá vỡ cục diện bế tắc, mở tỷ số cho CLB CAHN ở phút 88. Ngay sau đó, Đình Bắc tiến lại vỗ vai chúc mừng, cả 2 ôm chặt nhau như những người anh em. Chút nóng nảy còn sót lại nhanh chóng tan theo làn mưa và niềm vui chiến thắng.

Đứng trên khán đài, HLV Mano Polking chứng kiến hết tất cả, cách Quang Hải và những thủ lĩnh như Việt Anh, Thành Long thay ông kiểm soát cảm xúc của những ngôi sao một cách mượt mà hoàn hảo.

Chiến thắng mang dấu ấn đậm nét của đội trưởng Quang Hải Ảnh: Minh Tú

... cùng tinh thần đồng đội mạnh mẽ

Đúng 10 phút sau đó, phút 90+8, HLV Mano Polking lại chứng kiến một bàn thắng nữa, theo đúng điều kỳ vọng vào các học trò khi Rogerio Alves tái hiện siêu phẩm của Gareth Bale ngày nào với cú bứt tốc từ giữa sân, vượt qua hậu vệ và chích bóng bằng mũi giày theo đúng phong cách Brazil làm tung nóc lưới CLB Thanh Hóa, ấn định chiến thắng 2-0 chung cuộc.

Tất cả những khoảnh khắc đó thể hiện rõ tinh thần HLV Mano Polking chiến thắng rực rỡ tại Việt Nam: tạo môi trường để các ngôi sao tấn công luôn có đủ không gian thể hiện trí tưởng tượng bóng đá của mình, trong sự hòa hợp của khát vọng và sự tôn trọng.

Và có một chi tiết ít ai để ý, nguồn thể lực dồi dào của CLB CAHN là rất ấn tượng, khi đến những phút bù giờ cuối cùng hàng công luôn vẫn có đủ những cú bứt tốc còn hàng thủ đều đặn băng lên đánh chặn chính xác. Lao động nghiêm túc trước khi thỏa sức trình diễn thứ bóng đá tấn công phóng khoáng với 55 bàn sau 23 trận (2,39 bàn/ trận).

Nếu ở Việt Nam người cũ Mano Polking thăng hoa với thứ bóng đá tấn công tuyệt vời của mình thì ngược lại tại Thái Lan người ta đang nhìn vào với sự tiếc nuối trong cuộc khủng hoảng tìm kiếm thuyền trưởng cho Voi Chiến.

HLV Mano Polking đang xây dựng văn hóa chiến thắng rực rỡ tại CLB CAHN ảnh: Minh Tú

Kể từ khi chia tay HLV Kiatisak, bóng đá Thái Lan vẫn loay hoay tìm kiếm HLV trưởng phù hợp để trình diễn thứ bóng đá tấn công và hiệu quả. Giai đoạn thành công nhất của họ chính là gắn liền HLV Mano Polking với 2 chức vô địch AFF Cup 2020 và 2022.

Khi nhà cầm quân mang trong mình sự kết hợp của 2 nền bóng đá Đức - Brazil rời đi, người hâm mộ xứ Chùa Tháp chứng kiến các đội tuyển quốc gia và U.23 Thái Lan lần lượt bị đội tuyển Việt Nam và U.23 Việt Nam đánh bại ở 2 trận chung kết AFF Cup 2024 và SEA Games 33 ngay tại thánh địa Rajamangala.

Quan trọng hơn, các đội tuyển Thái Lan vẫn đang loay hoay tìm kiếm thứ bóng đá phù hợp nhất với mình, khi đội tuyển trẻ Thái Lan một lần nữa bị "hít khói" khi nhìn U.23 Việt Nam đoạt HCĐ VCK U.23 châu Á 2026 và U.17 Việt Nam vào tứ kết VCK U.17 châu Á.

Trong hoàn cảnh đó, không bất ngờ khi truyền thông Thái Lan nhắc đến nỗi nhớ mang tên Kiatisak - người từng tạo ra cơn sốt bóng đá khiến các khán đài Rajamangala khí thế rực rỡ với hàng vạn CĐV mặc màu áo 3 màu của Voi Chiến.