Lứa trẻ chào đời mùa dịch vào lớp 1, sĩ số năm nay thế nào ?

Nhiều trường ở khu vực trung tâm thành phố giảm sĩ số lớp 1

Hiệu trưởng một trường tiểu học ở P.Tân Định thông tin đến nay mới tuyển được khoảng 3 lớp 1. Ngày đầu tiếp nhận hồ sơ, phụ huynh tới đông, còn những ngày sau chỉ rải rác. Sau ngày 20.7, theo sự phân bổ của UBND phường, trường vẫn có khả năng tiếp nhận thêm các hồ sơ bổ sung.

Trẻ lớp lá một trường mầm non TP.HCM trong lễ ra trường hồi tháng 5.2026 để chuẩn bị vào lớp 1 ẢNH: THÚY HẰNG

Nữ hiệu trưởng này cho biết sĩ số lớp 1 đã giảm trong một vài năm trở lại đây. "Chúng tôi hay nói đùa với nhau, trẻ con giờ đi đâu hết, sĩ số lớp 1 thấp hơn trước đây nhiều. Có thể trong bối cảnh mới, mọi người ở trung tâm thành phố bán hoặc cho thuê nhà, ra các phường ngoài sống, từ đó cho con học ở gần đó để tiện đưa đón", cô hiệu trưởng chia sẻ thêm.

Thầy Nguyễn Trí Dũng, Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Việt Hồng, P.Nhiêu Lộc, cho biết số lớp 1 năm nay của trường cũng tương đương năm ngoái, với 3 lớp 1 (khoảng 70 - 80 em). Thầy Dũng nhìn nhận sĩ số lớp 1 các năm gần đây đều giảm, thấp hơn trước kia, một phần do phụ huynh rời khu vực trung tâm thành phố ra các phường khác sống, do cơ hội việc làm cao hơn, chi phí sinh hoạt thấp hơn. Các em học sinh (HS) cũng học ở khu vực đó. Chưa kể nhiều phụ huynh rời thành phố về quê lập nghiệp, các con theo cha mẹ về quê học.

Cô Trần Thị Thu Hương, Hiệu trưởng Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng, P.Tân Định, cũng cho biết có vẻ như sĩ số HS vào lớp 1 hiện nay ít hơn các năm trước. "Hiện trường đã tuyển sinh được 6 lớp 1, nhận hồ sơ tới hết ngày 20.7", cô Hương cho hay.

"Khu vực P.Đa Kao cũ, người dân cho thuê nhà và chuyển đi nơi khác ở nhiều. Trước đây phụ huynh còn chở con quay lại học theo đúng hộ khẩu nhưng nay thấy đi lại khó khăn, đồng thời các trường công lập ở nhiều phường ngoài trung tâm hiện nay cơ sở vật chất rất tốt, phụ huynh có nhiều lựa chọn hơn", cô Hương nhìn nhận.

Cô Phạm Thúy Hà, Hiệu trưởng Trường tiểu học Đặng Trần Côn, P.Vĩnh Hội, nhận xét số lượng trẻ vào lớp 1 năm nay thấp, có thể một phần phụ huynh chuyển về quê hoặc ra xa trung tâm vì điều kiện kinh tế. Cô Hà cũng cho rằng nguyên nhân một phần là người dân sinh ít con hơn trước kia. "Tôi thấy vài năm trở lại đây việc tuyển sinh lớp 1 ở các phường trung tâm thường ít HS hơn các phường, xã ven nội thành. Ví dụ như khu vực các phường thuộc quận Tân Phú, quận 12 cũ… vẫn đông HS lớp 1 hơn", cô Hà nói.

Khu vực xa trung tâm, số trẻ vào lớp 1 cũng không đông

Tuy nhiên trên thực tế, một số trường ở khu vực các quận Tân Phú, 12 (cũ), số trẻ ra lớp 1 cũng không đông bằng các năm trước.

Cô Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Hiệu trưởng Trường tiểu học Hiệp Tân, P.Phú Thạnh, cho hay năm học 2026 - 2027 trường có chỉ tiêu 6 lớp 1 với 260 HS. Tính đến ngày 17.7, trường đã tuyển được 211 em. Năm ngoái, trường có 7 lớp 1, năm học này tính đến nay mới được 5 lớp. "Có thể do tình hình việc làm của phụ huynh bị tinh giản nên nhiều người rời TP.HCM về quê sinh sống", cô Nguyệt cho hay.

Phụ huynh làm thủ tục nhập học lớp 1 cho con tại Trường tiểu học Đặng Trần Côn, P.Vĩnh Hội (TP.HCM) ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Còn ở Trường tiểu học Nguyễn Văn Trân, P.Hưng Long, chỉ tiêu được giao 242 HS lớp 1, nhưng tới nay mới tuyển được 190 em, còn 52 em chưa ra lớp. Cô Võ Thị Hồng Thu, Hiệu trưởng nhà trường, cho hay một phần do những năm gần đây phụ huynh ngại sinh con; một phần do ảnh hưởng của thị trường lao động, công việc, nhiều cha mẹ rời thành phố về quê nên số trẻ tạm trú trên địa bàn vào lớp 1 cũng sẽ ít đi.

Nhiều trường đã tuyển sinh đủ hoặc gần về đích

Trường tiểu học An Lạc 3, P.An Lạc, đã hoàn thành tuyển sinh đầu cấp với 210 HS vào lớp 1 năm học 2026 - 2027. Số lượng hồ sơ nộp vào trường hơn 400, song đây là trường thực hiện chương trình chất lượng cao trường tiên tiến, hội nhập quốc tế nên hơn 200 hồ sơ HS còn lại phụ huynh đăng ký tuyển sinh hệ đại trà vào các trường tiểu học công lập trên địa bàn.

Trường tiểu học Bình Thuận, P.Bình Hưng Hòa, năm nay đã tuyển sinh được 6 lớp 1, trong đó có 5 lớp đăng ký bán trú - tương đương năm ngoái. Song năm ngoái sĩ số có lớp 40 hoặc trên 40 em/lớp, năm nay áp lực sĩ số giảm đi một chút.

Thầy Văn Nhật Phương, Hiệu trưởng Trường tiểu học Lê Đình Chinh, P.Minh Phụng, cho biết với chỉ tiêu được phân bổ 126 HS đăng ký vào học lớp 1, tính đến ngày 17.7, Hội đồng tuyển sinh trường đã tiếp nhận 107 HS, đạt tỷ lệ 85%, trong đó có 73 em đăng ký ăn trưa tại trường, chiếm gần 70%. Còn 19 HS chưa ra nộp hồ sơ, thầy Phương cho biết GV trực tiếp liên hệ với cha mẹ các em để hoàn tất hồ sơ trong ngày 20.7. Theo đó, năm nay trường vẫn đảm bảo có 5 lớp 1, đủ GV chủ nhiệm, GV bộ môn, chất lượng giáo dục cho các em HS.

Thầy Văn Nhật Phương cho biết theo nhìn nhận của thầy, ở một số trường trong các phường nội thành, sĩ số lớp 1 có thể ít hơn so với các năm trước. Điều đặc biệt của lứa HS lớp 1 năm nay, đây là các em chào đời năm 2020 - khi đại dịch Covid-19 bắt đầu xuất hiện. "Đây là những "chiến binh" rất mạnh mẽ, đã vượt qua đại dịch, nay sắp thành HS lớp 1, tiếp tục viết tiếp những chương mới trong hành trình học tập của mình", thầy Phương chia sẻ và mong các em cùng phụ huynh chuẩn bị tốt nhất tâm thế để bước vào năm học mới 2026 - 2027.