Mái tóc trao đi, yêu thương ở lại

Tôi nghe vậy chỉ im lặng, không giải thích. Tôi vẫn làm điều mình đã chọn và tiếp tục hiến tóc khi có dịp. Bởi với tôi, điều quan trọng không phải người khác nghĩ gì về việc mình làm, mà là mái tóc ấy có thể trở thành món quà dành cho một người đang cần được sẻ chia.

Khi biết 1.176 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội hiến tóc "Trạm tóc ước mơ" lần thứ năm, tôi càng cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của việc mình từng làm. Phần tóc tôi trao đi chỉ là một đóng góp nhỏ, nhưng đặt bên cạnh hàng nghìn bộ tóc khác, tôi nhận ra có rất nhiều người đang cùng góp sức để bệnh nhân ung thư có thêm niềm vui và sự tự tin trong quá trình điều trị.

Mái tóc vốn gắn bó với mỗi người qua những năm tháng trưởng thành và bao kỷ niệm bình dị. Vì thế, quyết định cắt đi phần tóc đã nuôi dưỡng bấy lâu để hiến tặng hẳn cũng mang đến những bâng khuâng riêng. Với người bệnh ung thư, sự thay đổi diện mạo sau những đợt điều trị không đơn thuần là chuyện tóc rụng. Họ còn phải làm quen với hình ảnh khác đi của chính mình, đối diện những phút giây chạnh lòng và cả sự ngại ngùng khi gặp gỡ mọi người.

Đặc biệt với trẻ em đang ở tuổi đến trường, khi bạn bè cùng trang lứa hồn nhiên vui chơi, học tập, các em lại phải làm quen với bệnh viện và những đợt điều trị kéo dài. Một bộ tóc giả không thể làm vơi nỗi đau thể xác, thay thế thuốc men hay sự chăm sóc y tế, nhưng có thể giúp các em tự tin hơn khi ra ngoài, vui vẻ hơn khi gặp bạn bè và cảm thấy mình vẫn có thể tận hưởng những ngày bình thường như bao người khác.

Ngày hội "Trạm tóc ước mơ" lần thứ năm do Mạng lưới Vì trẻ em ung thư phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an TP.Hà Nội tổ chức. Đằng sau con số 1.176 là những người tự nguyện trao đi mái tóc, những người dành thời gian, công sức kết nối, tổ chức và chăm chút từng hoạt động. Mỗi người góp một phần để những món quà được chuẩn bị chu đáo và đến gần hơn với người cần chúng.

Niềm vui của Thảo My khi cầm trên tay tờ giấy chứng nhận hiến tóc ẢNH: NVCC

Những tấm lòng được đánh thức để yêu thương

Trong những câu chuyện tại ngày hội, lời tâm sự của em Nguyễn Thảo My khiến tôi nhớ mãi: "Con rất hạnh phúc khi góp một phần nhỏ bé cho các bệnh nhân ung thư và hạnh phúc hơn khi được các cô chú mang quân phục cắt tóc cho mình".

Tôi thích cách em nói về niềm vui của mình. Em không kể về sự hy sinh, cũng không xem hiến tóc là việc gì quá lớn lao. Em chỉ hạnh phúc vì có thể góp một phần nhỏ bé cho người bệnh. Lời tâm sự giản dị ấy gợi cho tôi nghĩ đến sự trong trẻo của lòng tốt, khi một em nhỏ biết vui vì mình có thể làm điều có ích cho người khác.

Tôi cũng nhớ hình ảnh những cô chú trong bộ quân phục cắt tóc cho em. Giữa ngày hội, những người chưa từng quen biết gặp nhau vì một mục đích chung, người trao đi mái tóc bằng sự tự nguyện, người đồng hành bằng sự tận tình. Những bộ tóc sau đó sẽ được chuẩn bị để gửi đến các bệnh nhân đang cần. Từ người hiến tóc, người cắt tóc đến người tiếp nhận, mỗi người góp một phần vào việc làm tử tế ấy, không ai cần phải làm điều gì thật lớn lao.

"Triệu chiếc lá, một cái tên, trên một xe, chung một đường. Triệu con tim lạc quan, đong đầy những yêu thương" - câu hát ấy khiến tôi nghĩ đến sức mạnh của những điều nhỏ bé khi được góp lại. Một người hiến tóc có thể giúp một số bệnh nhân; người tham gia tổ chức đảm nhận một phần công việc; một lời chúc có thể đem đến niềm vui cho người đang mỏi mệt. Khi nhiều người cùng chung tay, những đóng góp riêng lẻ sẽ tạo nên sức mạnh lớn hơn khả năng của mỗi cá nhân.

Tại "Trạm tóc ước mơ", bên cạnh hoạt động hiến tóc và trao tặng tóc giả còn có các gian hàng gây quỹ, tiết mục giao lưu văn nghệ và không gian trưng bày lời chúc gửi đến người bệnh.

Điều đáng quý ở ngày hội, theo tôi, không chỉ là 1.176 bộ tóc được trao đi, mà còn là dịp để mỗi người nhận ra mình có thể góp sức theo cách riêng. Không phải ai cũng có mái tóc phù hợp để hiến tặng, nhưng có thể hỗ trợ chương trình, chia sẻ thông tin, gửi lời động viên hoặc đơn giản là dành cho người bệnh sự tôn trọng và cảm thông.

Những lời động viên từ “Trạm tóc ước mơ”

Tôi mong những bệnh nhân nhận được tóc hiến tặng sẽ có thêm niềm vui, sự tự tin trong những ngày điều trị. Tôi cũng mong những em nhỏ như Thảo My sẽ giữ được sự hồn nhiên và lòng trắc ẩn ấy khi lớn lên. Bởi điều đáng nhớ sau một ngày hội không chỉ là số tóc được trao đi, mà còn là những người nhận ra mình có thể mang đến điều tốt đẹp cho người khác, dù chỉ bằng một việc rất nhỏ.

Từ mái tóc mình từng hiến, lời tâm sự của Thảo My và con số 1.176 bộ tóc được trao gửi, tôi hiểu rằng món quà không kết thúc ở thời điểm người trao rời đi. Mái tóc được cắt đi từ người này có thể trở thành niềm vui, sự tự tin của người khác. Câu chuyện về sự sẻ chia cũng có thể ở lại trong lòng những người chứng kiến, để rồi một ngày nào đó, họ muốn trao đi điều tốt đẹp theo cách riêng của mình.

Tôi không biết những người nhận tóc sẽ nhớ món quà ấy trong bao lâu, nhưng tin rằng giữa những ngày điều trị mệt mỏi, việc biết có người nghĩ đến mình cũng là điều đáng quý. Nếu một mái tóc có thể giúp người bệnh thêm tự tin, một lời động viên có thể khiến họ vui hơn thì những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy cũng góp phần tiếp thêm sức mạnh để họ đối diện với bệnh tật.

Có lẽ sống đẹp đôi khi bắt đầu từ một lựa chọn giản dị: làm điều mình tin là có ích, bằng sự chân thành và không chờ đợi sự ghi nhận. Một mái tóc được trao đi, niềm vui của em nhỏ khi được sẻ chia và 1.176 bộ tóc cùng hướng về bệnh nhân ung thư khiến tôi tin rằng lòng tốt có thể được vun đắp từ những việc bình thường nhất.

Mái tóc rồi sẽ dài trở lại, nhưng tôi mong niềm vui và sự tự tin mà những mái tóc được trao tặng mang đến sẽ còn ở lại, giúp người bệnh có thêm nghị lực trong những ngày phía trước. Và biết đâu, từ một mái tóc được hiến tặng hôm nay, sẽ có thêm những người muốn trao đi điều tốt đẹp, để sự sẻ chia tiếp tục được nối dài.