Mặt trời vừa xảy ra 'hiện tượng lạ', 4 năm rồi mới xuất hiện lại

Trong thông tin mới nhất về mặt trời được chuyên trang EarthSky.com chia sẻ, cụm vết đen AR4374 đã xoay khuất khỏi tầm nhìn, để lại đĩa mặt trời hướng về trái đất không còn vùng vết đen nào.

Lần hiếm hoi đĩa mặt trời hướng về trái đất không còn vùng vết đen nào trong 4 năm qua ẢNH MINH HỌA: HIỆP

Ngày 22.2.2026 đánh dấu thời điểm không có vết đen mặt trời nào, lần đầu tiên kể từ ngày 8.6.2022. Điều này phá vỡ chuỗi gần 1.355 ngày liên tiếp có vết đen mặt trời hiện diện. Theo các nhà nghiên cứu, ngày duy nhất mặt trời không có vết đen nào vào năm 2022 cũng là ngày duy nhất trong cả năm đó.

Kể từ đó, các năm 2023, 2024, 2025 và từ đầu năm 2026 đều không ghi nhận ngày nào không có vết đen, nghĩa là mặt trời đã xuất hiện vết đen mỗi ngày trong gần 4 năm qua. Để so sánh, năm 2019 ghi nhận 281 ngày không có vết đen (chiếm 77% của năm). Năm năm 2020 có khoảng 192 ngày như vậy.

Việc mặt trời không xuất hiện vết đen, có ý nghĩa gì?

Đây đơn giản là ngày mà bề mặt nhìn thấy được của mặt trời không có bất kỳ vết đen nào. Vết đen mặt trời là những vùng hoạt động từ tính mạnh. Vì vậy, một mặt trời không vết đen cho thấy từ trường mặt trời tương đối yên tĩnh.

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng số ngày không vết đen trong một chu kỳ nhất định có mối tương quan nghịch mạnh mẽ với cường độ cực đại của chu kỳ đó. NASA và NOAA đã chính thức thông báo rằng chu kỳ mặt trời 25 đã đạt cực đại vào ngày 15.10.2024.

Tính đến đầu năm 2026, mặt trời đang trong giai đoạn suy giảm của chu kỳ 11 năm, nhưng nó vẫn hoạt động. Các nhà dự báo không kỳ vọng những ngày không có vết đen sẽ quay trở lại với số lượng đáng kể cho đến khi mặt trời tiến đến chu kỳ cực tiểu tiếp theo, mà họ ước tính vào khoảng giữa năm 2029 và 2032. Đó là thời điểm chu kỳ mặt trời 26 dự kiến sẽ bắt đầu.

Tính đến đầu năm 2026, mặt trời đang trong giai đoạn suy giảm của chu kỳ 11 năm, nhưng nó vẫn hoạt động mạnh mẽ ẢNH: ĐINH THANH (XÌ THANH)

Đáng chú ý, một số sự kiện thời tiết không gian mạnh nhất, như các vụ bùng phát năng lượng mặt trời lớn và các vụ phóng khối lượng vành nhật hoa (CME), thường xảy ra sau đỉnh điểm chính thức, trong giai đoạn suy giảm này.

Vì vậy, mặc dù mặt trời hiện tại không hoạt động mang đến một cái nhìn hiếm hoi về những thời kỳ yên tĩnh hơn phía trước, đừng để điều đó đánh lừa bạn. Mặt trời vẫn có thể gây ra những trận bão từ mạnh trong chu kỳ này, theo EarthSky.com.