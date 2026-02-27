Messi bị CĐV quá khích quật ngã ngay trong trận giao hữu tại Puerto Rico, an ninh ‘toát mồ hôi’

Messi giữ lời hứa thi đấu tại Puerto Rico

Trận giao hữu giữa Inter Miami và Independiente del Valle tại Puerto Rico dự kiến diễn ra ngày 13.2, nhưng đã hoãn lại đến ngày 27.2 này vì lý do Messi bị chấn thương.

Sau khi thi đấu xong trận mở màn mùa giải MLS (bóng đá nhà nghề Mỹ) thua Los Angeles FC với tỷ số 0-3 ngày 22.2, Messi và đồng đội đã giữ cam kết quay lại Puerto Rico thi đấu, bất chấp phía trước còn trận derby quan trọng với Orlando City SC lúc 7 giờ ngày 2.3.

Messi giữ lời hứa ra sân thi đấu tại Puerto Rico Ảnh: Reuters

Nhiều CĐV quá khích đã lao xuống sân ôm, và sau đó quật ngã Messi ở cuối trận Ảnh: Chụp màn hình từ clip

Sự có mặt của Messi tại Puerto Rico đã tạo cơn sốt hâm mộ cực lớn tại đây. Sân đấu Juan Ramon Loubriel của CLB Independiente del Valle với sức chứa 24.000 chỗ ngồi sớm bán hết vé và chật kín khán giả đến xem.

Messi chỉ vào sân thi đấu ở hiệp 2, anh ghi bàn ấn định tỷ số thắng 2-1 cho Inter Miami ở phút 70 từ chấm 11 m.

Càng vào cuối trận, nhiều CĐV Puerto Rico của CLB Independiente del Valle không kiềm được sự háo hức, nhiều lần chạy xuống sân để tìm cách ôm Messi khiến trận đấu liên tục bị gián đoạn.

Đỉnh điểm ở gần cuối trận, nhiều CĐV lao xuống sân từ nhiều hướng, khiến các nhân viên an ninh cực kỳ vất vả để ngăn chặn.

Một số CĐV sau đó tiếp cận được Messi để chụp hình. Một số người khác còn quá khích ôm và quật ngã luôn danh thủ này xuống sân. Phải nhờ các nhân viên an ninh can thiệp, Messi mới có thể thoát ra và đứng dậy để tiếp tục thi đấu.

Sau trận, các công tác an ninh thắt chặt để bảo vệ Messi và CLB Inter Miami ra về khách sạn, và sau đó họ sẽ sớm quay lại Miami, Florida (Mỹ) để nghỉ ngơi và sớm trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận gặp Orlando City SC vào ngày 2.3 (giờ Việt Nam) trong trận thứ 2 mùa giải MLS 2026.