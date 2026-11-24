Tại vòng chung kết cuộc thi pha chế Flavour Masters 2026 tổ chức hồi tháng 8 tại TP.HCM, Tùng Lâm (27 tuổi, quê Bắc Ninh) tạo ra không gian thưởng thức cocktail mang đậm bản sắc văn hóa quê hương Kinh Bắc khi đưa dân ca quan họ, cùng tiếng đệm của đàn tranh, tiếng sáo... lên sân khấu.



Chàng trai bartender Việt còn khiến ban giám khảo quốc tế ngỡ ngàng khi mời họ ăn miếng trầu têm cánh phượng, thưởng thức cocktail có hương vị trầu cau độc đáo để "mở đầu câu chuyện", kể về một nét đẹp văn hóa Việt Nam.

Món cocktail trầu cau của Lâm đặt cạnh mô hình sân đình quen thuộc ở vùng quê Bắc Ninh Ảnh: NVCC

Món cocktail trầu cau và chàng trai yêu văn hóa Việt

"Người xưa có câu: miếng trầu là đầu câu chuyện. Nhưng trong xã hội hiện đại, người trẻ không còn ăn trầu để mở đầu câu chuyện nữa. Đó là lý do tôi quyết định đưa hương vị trầu cau vào cocktail để tạo ra món nước ngon, dễ uống và chạm đến cảm xúc của người trẻ về một nét đẹp văn hóa của người Việt", Tùng Lâm chia sẻ.

Món nước này được Lâm thực hiện bằng cách chiết xuất tinh dầu và hương thơm nồng ấm của lá trầu không, kết hợp với vị chát nhẹ đặc trưng của hạt cau pha với rượu. Để cân bằng lại vị cay nồng đặc trưng của trầu, cau, Lâm cho thêm vào món cocktail một ít cơm dừa và quả đào tươi.



Ông Maxence Piattelli, ban giám khảo của cuộc thi năm 2026 tại TP.HCM bày tỏ sự bất ngờ khi những thí sinh Việt Nam có một tình yêu dành cho văn hóa quê nhà và mong muốn đưa vào những ly cocktail.

"Những món nước của các bạn, trong đó có món trầu cau đã đưa tôi hòa mình vào không gian lễ hội ở Việt Nam. Tôi thấy rất vui khi mình có thể được cảm nhận những điều đó thông qua phần thi của các bạn", ông Max chia sẻ.

Màn thể hiện của Lâm tại cuộc thi Ảnh: NVCC

Tùng Lâm cho biết, thời điểm năm 2022 sau đại dịch Covid-19, Lâm chứng kiến nhiều đồng nghiệp phải bỏ nghề nên cũng trăn trở nhiều hơn về hướng đi của bản thân.

"Nhìn sang những nước bạn rất thành công trong việc định vị bản sắc trên bản đồ pha chế thế giới, tôi tự hỏi: Bản thân tôi có gì, quê hương tôi có gì để giới thiệu cho bạn bè quốc tế. Đó chẳng phải là văn hóa hay sao?", Lâm chia sẻ.

Từ câu hỏi đó, Lâm bắt đầu hành trình đào sâu nghiên cứu thêm về văn hóa Việt. Thay vì chỉ quanh quẩn với các công thức cocktail cổ điển phương Tây, anh đưa những ký ức văn hóa Việt vào từng món đồ uống: từ vị khói của thịt trâu gác bếp, nét thanh tao của trà đá vỉa hè Hà Nội, hương thơm của nồi nước lá mùi già ngày tết miền Bắc, cho đến văn hóa cao nguyên đá Đồng Văn…

"Chia sẻ công thức đồ uống là điều dễ dàng, nhưng câu chuyện văn hóa thì phải tự mình trải nghiệm và gìn giữ. Mong muốn lớn nhất của mình là khi bạn bè quốc tế nhắc đến bartender Việt Nam, họ sẽ nhớ ngay đến một nền văn hóa đồ uống độc đáo, đậm đà bản sắc và không thua kém bất kỳ nơi đâu", Lâm khẳng định.



Hành trình "bẻ lái" cuộc đời

Tùng Lâm lớn lên trong một gia đình có truyền thống làm bếp tại vùng đất Kinh Bắc. Niềm đam mê với hương vị và sự tò mò về các loại thức uống đầy màu sắc đã sớm nhen nhóm anh từ khi còn bé.

Tuy nhiên, ba mẹ Lâm không muốn con nối nghiệp, họ khuyên anh đi theo con đường học hành. Giữ lời hứa với bố mẹ, Lâm thi đỗ và lấy tấm bằng cử nhân ngành Quản trị nhân sự, Trường ĐH Thương mại (Hà Nội).

Miếng trầu têm cánh phượng khiến ban giám khảo ấn tượng trong phần trang trí món cocktail trầu cau Ảnh: NVCC

Nhưng từ những năm tháng học đại học, chàng trai đã giấu bố mẹ đi làm thêm ở quán bar để trau dồi kinh nghiệm. Ban ngày Lâm lên giảng đường, chiều tối lại tất bật chạy xe đến quán bar làm nhiều vị trí công việc, từ rửa ly, dọn dẹp, phụ quầy... cho đến khuya.

Gần 10 năm trước, nghề pha chế vẫn còn vấp phải nhiều định kiến từ phụ huynh, từ xã hội vì thời gian làm việc khuya khoắt, tiếp xúc với rượu bia…

Bằng sự nghiêm túc và nỗ lực không ngừng, Lâm dần chứng minh cho gia đình thấy sự khác biệt giữa một "công việc chân tay làm cho qua" và một "nghề nghiệp" thực thụ.

Các ban giám khảo chấm điểm món cocktail của Lâm Ảnh: NVCC

Anh Nguyễn Phú Cường, giám khảo người Việt tại cuộc thi nhận định: "Chúng tôi rất bất ngờ với phần thi của Lâm. Cậu ấy không chỉ đầu tư vào hương vị của món nước trầu cau, mà còn chú trọng vào cách bài trí không gian thưởng thức. Ban giám khảo không chỉ được uống mà còn như đang được đứng trên quê hương quan họ, cảm nhận phần thi bằng tất cả những giác quan khác. Với màn thể hiện đó, tại Flavour Masters Vietnam 2026, Tùng Lâm đã đạt giải cho phần trang trí đồ uống ấn tượng nhất".

"Với tôi, được xuất hiện tại cuộc thi, giới thiệu văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế đã là một thành công lớn. Hiện tại, tôi đang nghiên cứu thêm về hát xẩm, chầu văn... mong muốn hoàn thiện bộ sưu tập thực đơn cocktail mang đậm bản sắc văn hóa Bắc bộ trong tương lai", Lâm cho biết.



