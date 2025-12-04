Mỗi ngày 1 ly hạt chia: Điều bất ngờ xảy ra với huyết áp và mỡ máu

Sau đây, các bác sĩ sẽ giải thích điều bất ngờ gì xảy ra cho huyết áp và mỡ máu khi thường xuyên tiêu thụ hạt chia.

Bác sĩ Sohaib Imtiaz, chuyên về y tế dự phòng, đang làm việc tại Mỹ, cho biết: Khi nói đến sức khỏe tim mạch, ít ai nghĩ đến hạt chia, nhưng nghiên cứu cho thấy chúng có thể giúp giảm huyết áp, cholesterol và mức triglyceride, theo tờ Hindustan Times.

Hạt chia chứa nhiều chất xơ, có thể giúp giảm cholesterol Ảnh: AI

Hạt chia hỗ trợ sức khỏe tim mạch thông qua 3 yếu tố chính:

Giàu chất xơ

Hạt chia chứa nhiều chất xơ, có thể giúp giảm cholesterol. Chuyên gia Stephani Johnson, Phó giáo sư về khoa học dinh dưỡng lâm sàng và phòng ngừa tại Đại học Rutgers (Mỹ), cho biết: Khi hạt chia được trộn với nước, chúng tạo thành một chất nhầy giống như gel có thể hỗ trợ loại bỏ cholesterol qua đường tiêu hóa.

Giàu omega-3 và chất chống oxy hóa

Hạt chia cung cấp axit béo omega-3, giúp tăng mức cholesterol "tốt".

Chuyên gia Johnson cho biết thêm hạt chia cũng chứa chất chống oxy hóa có thể giúp ngăn ngừa cholesterol "xấu", khỏi bị oxy hóa - một quá trình quan trọng đối với sức khỏe tim mạch. LDL bị oxy hóa là yếu tố chính gây ra sự hình thành mảng bám trong động mạch, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành.

Giảm viêm

Axit alpha-linolenic (ALA), dạng omega-3 từ thực vật có trong hạt chia, đã được chứng minh là giúp giảm viêm trong các mạch máu và khắp cơ thể.

Cách làm nước hạt chia

Theo cô Julia Zumpano, chuyên gia dinh dưỡng tại Phòng khám nổi tiếng Cleveland Clinic của Mỹ, để gặt hái lợi ích sức khỏe từ hạt chia, nên tiêu thụ 2-3 muỗng canh mỗi ngày. Nên ngâm hạt chia để dễ tiêu hóa hơn.

Cho khoảng 2 muỗng canh hạt chia khô vào 1 ly nước 240 ml.

Ngâm trong 10-15 phút.

Khuấy thêm các nguyên liệu khác nếu muốn tăng thêm hương vị, như nước cốt chanh…

Điều quan trọng, bác sĩ Johnson lưu ý: Lợi ích của hạt chia chỉ tốt nhất khi kết hợp với lối sống lành mạnh tổng thể, bao gồm ăn uống cân bằng, tập thể dục thường xuyên và ngủ đủ giấc, theo Hindustan Times.