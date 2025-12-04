Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Mỗi ngày 1 ly hạt chia: Điều bất ngờ xảy ra với huyết áp và mỡ máu

Thiên Lan
Thiên Lan
04/12/2025 09:10 GMT+7

Nhiều người có thói quen uống hạt chia mỗi ngày để giảm cân nhưng ít ai hiểu được tác dụng bất ngờ của hạt chia với huyết áp và cả mức cholesterol.

Sau đây, các bác sĩ sẽ giải thích điều bất ngờ gì xảy ra cho huyết áp và mỡ máu khi thường xuyên tiêu thụ hạt chia.

Bác sĩ Sohaib Imtiaz, chuyên về y tế dự phòng, đang làm việc tại Mỹ, cho biết: Khi nói đến sức khỏe tim mạch, ít ai nghĩ đến hạt chia, nhưng nghiên cứu cho thấy chúng có thể giúp giảm huyết áp, cholesterol và mức triglyceride, theo tờ Hindustan Times.

Mỗi ngày 1 ly hạt chia: Điều bất ngờ xảy ra với huyết áp và mỡ máu - Ảnh 1.

Hạt chia chứa nhiều chất xơ, có thể giúp giảm cholesterol

Ảnh: AI

Hạt chia hỗ trợ sức khỏe tim mạch thông qua 3 yếu tố chính:

Giàu chất xơ

Hạt chia chứa nhiều chất xơ, có thể giúp giảm cholesterol. Chuyên gia Stephani Johnson, Phó giáo sư về khoa học dinh dưỡng lâm sàng và phòng ngừa tại Đại học Rutgers (Mỹ), cho biết: Khi hạt chia được trộn với nước, chúng tạo thành một chất nhầy giống như gel có thể hỗ trợ loại bỏ cholesterol qua đường tiêu hóa.

Giàu omega-3 và chất chống oxy hóa

Hạt chia cung cấp axit béo omega-3, giúp tăng mức cholesterol "tốt".

Chuyên gia Johnson cho biết thêm hạt chia cũng chứa chất chống oxy hóa có thể giúp ngăn ngừa cholesterol "xấu", khỏi bị oxy hóa - một quá trình quan trọng đối với sức khỏe tim mạch. LDL bị oxy hóa là yếu tố chính gây ra sự hình thành mảng bám trong động mạch, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành.

Tác dụng bất ngờ từ việc ăn vỏ dưa leo

Giảm viêm

Axit alpha-linolenic (ALA), dạng omega-3 từ thực vật có trong hạt chia, đã được chứng minh là giúp giảm viêm trong các mạch máu và khắp cơ thể.

Cách làm nước hạt chia

Theo cô Julia Zumpano, chuyên gia dinh dưỡng tại Phòng khám nổi tiếng Cleveland Clinic của Mỹ, để gặt hái lợi ích sức khỏe từ hạt chia, nên tiêu thụ 2-3 muỗng canh mỗi ngày. Nên ngâm hạt chia để dễ tiêu hóa hơn.

  • Cho khoảng 2 muỗng canh hạt chia khô vào 1 ly nước 240 ml.
  • Ngâm trong 10-15 phút.
  • Khuấy thêm các nguyên liệu khác nếu muốn tăng thêm hương vị, như nước cốt chanh…

Điều quan trọng, bác sĩ Johnson lưu ý: Lợi ích của hạt chia chỉ tốt nhất khi kết hợp với lối sống lành mạnh tổng thể, bao gồm ăn uống cân bằng, tập thể dục thường xuyên và ngủ đủ giấc, theo Hindustan Times.

Hạt chia kết hợp nha đam: lợi ích bất ngờ đến cơ thể

Hạt chia và nha đam đều là những thực vật rất tốt cho sức khỏe. Khi kết hợp lại thành thức uống thì hỗn hợp này không chỉ bổ sung dinh dưỡng bên trong mà còn giúp da sáng mịn hơn, giảm viêm và nhiều lợi ích khác.

Khám phá thêm chủ đề

hạt chia huyết áp Mỡ máu Cholesterol Chất xơ OMEGA-3
