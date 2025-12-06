Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Một công chức xã chiếm đoạt 500 triệu đồng tiền cứu trợ bão lũ

Quế Hà
Quế Hà
06/12/2025 09:55 GMT+7

Lợi dụng cơ quan giao nhiệm vụ rút tiền từ tài khoản Quỹ cứu trợ bão lũ, Ức Kim Khoan, công chức xã Phan Sơn (Lâm Đồng) đã chiếm đoạt 500 triệu đồng.

Ngày 6.12, tin từ Viện KSND tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng bắt khẩn cấp nghi phạm Ức Kim Khoan để điều tra hành vi chiếm đoạt số tiền 500 triệu đồng từ Quỹ cứu trợ thiên tai, bão lũ.

Theo thông tin ban đầu, Ức Kim Khoan là công chức Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phan Sơn, tỉnh Lâm Đồng (xã Phan Sơn, H.Bắc Bình, Bình Thuận cũ).

Điều tra ban đầu cho thấy, ngày 6.11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã chuyển vào tài khoản của quỹ cứu trợ do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phan Sơn quản lý số tiền 550 triệu đồng.

Số tiền này để hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả, hỗ trợ thiệt hại do mưa lũ gây ra trong năm 2025 tại địa phương Phan Sơn.

Bắt giam cán bộ mặt trận chiếm đoạt 500 triệu đồng tiền cứu trợ bão lũ- Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Lâm Đồng phối hợp VKSND tỉnh tiến hành lệnh bắt khẩn cấp Ức Kim Khoan

ẢNH: VKSND TỈNH LÂM ĐỒNG

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phan Sơn đã giao Ức Kim Khoan nhiệm vụ phối hợp kế toán rút số tiền nói trên để quản lý, sử dụng cho việc hỗ trợ người dân bị bão lũ. Lợi dụng việc này, Ức Kim Khoan đã tự ý rút tiền mặt và chiếm đoạt số tiền 500 triệu đồng sử dụng vào việc trả nợ cá nhân, đầu tư tiền ảo và tiêu xài riêng.

Vụ việc được phát hiện qua quá trình kiểm tra, đối chiếu thông tin quản lý ngân sách tại tài khoản Quỹ cứu trợ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phan Sơn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã vào cuộc điều tra và ra lệnh bắt khẩn cấp Ức Kim Khoan vào ngày 5.12.

Sau khi bắt khẩn cấp Khoan, cơ quan chức năng đã khám xét nơi làm việc và chỗ ở của đối tượng.

Hiện vụ việc chiếm đoạt tiền bão lũ xảy ra ở xã Phan Sơn đang được Cơ quan cảnh sát điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

