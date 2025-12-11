Một thi thể không còn nguyên vẹn trôi dạt vào bờ biển Quảng Ngãi

Trưa 11.12, ông Phan Đình Chí, Chủ tịch UBND xã Đông Sơn xác nhận thông tin trên và cho biết đã có một số người đến nhận dạng thi thể nhưng không nhận diện được. Hiện cơ quan chức năng đang chờ pháp y kiểm tra và lấy mẫu giám định.

Theo ông Chí, sau khi cơ quan pháp y giám định xong, chính quyền địa phương sẽ tổ chức mai táng thi thể ở nghĩa trang Phượng Hoàng theo nghi thức địa phương. Sau khi có kết quả giám định, sẽ thông tin lại với gia đình nạn nhân.

Trước đó, vào khoảng 7 giờ 20 cùng ngày, người dân phát hiện hiện một thi thể đang phân hủy nặng (chưa xác định được nam hay nữ) trên bờ biển tại thôn Châu Thuận Biển, xã Đông Sơn (trước đây là xã Bình Châu). Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân.