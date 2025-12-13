Một trường ĐH được bổ nhiệm tối đa bao nhiêu phó hiệu trưởng?

Trường chỉ 1 phó hiệu trưởng, trường đến 10 người

Thông tin từ các trường ĐH cho thấy ban giám hiệu có số lượng thành viên khá đa dạng, với tối đa là 11 người và tối thiểu là 2 người. Tại các trường ĐH công lập, phổ biến nhất là ban giám hiệu gồm 3-4 người, trong khi tại các trường tư thục thường có từ 5-6 người. Phó hiệu trưởng đóng vai trò quan trọng trong việc điều hành và quản lý hoạt động giáo dục.

Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM có quy mô đào tạo khoảng 40.000 sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh, hiện ban giám hiệu có 3 thành viên gồm hiệu trưởng và 2 phó hiệu trưởng.

Trường ĐH Mở Hà Nội quy mô hơn 37.000 người học có hiệu trưởng và 3 phó hiệu trưởng, Trường ĐH Trà Vinh hơn 36.000 người học gồm hiệu trưởng và 3 phó hiệu trưởng, Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội quy mô gần 34.000 có hiệu trưởng 3 phó hiệu trưởng. Trường ĐH Công thương TP.HCM quy mô hơn 20.000 sinh viên, hiện ban giám hiệu có 3 người gồm hiệu trưởng và 2 hiệu phó, Trường ĐH Ngoại Thương 18.000 người học có 2 phó hiệu trưởng. Nhiều trường ĐH công lập lớn khác cũng có từ 1-2 hiệu phó.

Ban giám hiệu Trường ĐH Công thương TP.HCM. Trường hiện có quy mô hơn 20.000 sinh viên. ẢNH: HUIT

Trường ĐH Mở TP.HCM quy mô gần 40.000 hiện chỉ có hiệu trưởng và một phó hiệu trưởng. Trường ĐH Giao thông vận tải hơn 22.000 sinh viên hiện cũng chỉ có một hiệu phó…

Tại khối trường ĐH tư thục, nhiều trường có số lượng thành viên ban giám hiệu nhiều hơn, tối thiểu gấp 2 lần, tối đa 5 lần so với trường công lập. Các hiệu phó được phân công phụ trách mỗi người một mảng, ví dụ tuyển sinh, đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, tài chính, đối ngoại…

Chẳng hạn Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, Trường ĐH Hoa Sen, Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng, Trường ĐH Gia Định có 6 phó hiệu trưởng; Trường ĐH Văn Lang, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM, Trường ĐH Công nghệ Đông Á, Trường ĐH Công nghệ miền Đông có 5 phó hiệu trưởng; Trường ĐH Nam Cần Thơ 4 phó hiệu trưởng…

Tuy nhiên, cũng có một số trường ĐH tư thục có ban giám hiệu rất ít thành viên như Trường ĐH Thăng Long 2 phó hiệu trưởng, Trường ĐH Yersin Đà Lạt chỉ có một hiệu phó…

Ban giám hiệu với số lượng đông nhất có thể kể đến Trường ĐH Công nghệ TP.HCM gồm 11 thành viên, trong đó 10 phó hiệu trưởng.

Lý giải về việc thành viên ban giám hiệu lên tới 11 người, thạc sĩ Nguyễn Thị Xuân Dung, Giám đốc Trung tâm Truyền thông Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, cho biết: “Số lượng này phù hợp với quy mô đào tạo và phạm vi hoạt động ngày càng mở rộng của trường. Hiện nay trường đào tạo hơn 60 ngành bậc ĐH, 16 chuyên ngành thạc sĩ và 3 chuyên ngành tiến sĩ, với hơn 30.000 sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh đang theo học”.

Theo thạc sĩ Xuân Dung, trường có khối lượng công việc lớn, mô hình quản trị đa ngành - đa lĩnh vực đòi hỏi đội ngũ lãnh đạo có đủ nguồn lực để phụ trách từng mảng chuyên môn, bảo đảm mọi hoạt động điều hành được triển khai đồng bộ, liên tục và hiệu quả.

"Trường còn đang đẩy mạnh các hoạt động hợp tác doanh nghiệp, liên kết quốc tế, khoa học - công nghệ, đảm bảo chất lượng và dịch vụ sinh viên tại nhiều cơ sở nên ban giám hiệu nhiều thành viên mới có thể đáp ứng được nhu cầu thực tế", thạc sĩ Xuân Dung chia sẻ.

Văn bản quy định bao nhiêu phó hiệu trưởng?

Điều lệ trường ĐH của Thủ tướng Chính phủ ban hành năm 2014 (áp dụng cho cả trường ĐH công lập và tư thục), nêu: Mỗi trường ĐH có không quá 3 phó hiệu trưởng. Trường hợp đặc biệt, đối với các trường ĐH có tổng quy mô trên 20.000 sinh viên chính quy và được giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ thì có thể bổ sung 1 hoặc 2 phó hiệu trưởng sau khi được sự đồng ý của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT.

Như vậy số lượng phó hiệu trưởng tối đa một trường ĐH công lập có quy mô dưới 20.000 sinh viên là 3, còn trường có quy mô trên 20.000 sinh viên là 5.

Tuy nhiên, điều lệ này đến năm 2020 đã hết hiệu lực. Quy định về nhân sự lãnh đạo trường ĐH được thay thế bởi Nghị định 99 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Giáo dục ĐH.

Theo đó, khoản 2 điều 13 của nghị định này cho thấy các cơ sở giáo dục ĐH được quyền tự chủ về tổ chức bộ máy và nhân sự.

Cụ thể, cơ sở giáo dục ĐH công lập thực hiện quyền tự chủ về tổ chức bộ máy và nhân sự theo quy định của luật Giáo dục ĐH, luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Giáo dục ĐH và các quy định hiện hành về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; về số lượng người làm việc và vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; có quyền tự chủ về tổ chức, bộ máy và nhân sự để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nhưng không được làm tăng số lượng người làm việc hưởng lương, mức lương (bao gồm cả lương và phụ cấp) từ quỹ lương do ngân sách nhà nước cấp.

Tại Nghị định 83 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 120 năm 2020 quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập, nêu: Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên, số lượng cấp phó của các đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ được bố trí bình quân không quá 3 người trên một đơn vị.

Như vậy, quy định mới này cho phép trường ĐH công lập có thể có tối đa 3 phó hiệu trưởng, không phụ thuộc vào quy mô trên 20.000 sinh viên như quy định tại Điều lệ trường ĐH năm 2014.

Điều này được cho là bất cập khi có những trường ĐH quy mô đào tạo lớn, từ 20.000-40.000 sinh viên, cũng chỉ giới hạn thành viên ban giám hiệu gồm hiệu trưởng cùng 3 phó hiệu trưởng, khó có thể đảm bảo khối lượng công việc lớn cũng như chất lượng quản trị.

Đối với các cơ sở giáo dục ĐH tư thục, được thực hiện quyền tự chủ về tổ chức bộ máy và nhân sự theo quy định của luật Giáo dục ĐH, luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Giáo dục ĐH. Đồng thời có trách nhiệm công bố công khai về cơ cấu tổ chức, người đại diện theo pháp luật trên trang thông tin điện tử của nhà trường. Điều này có nghĩa trường ĐH tư thục không bắt buộc chỉ có 3 hiệu phó như trường công lập.

Tiến sĩ Võ Văn Tuấn, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Văn Lang, nhận định: "Việc một trường ĐH tư thục có bao nhiêu phó hiệu trưởng căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế, gồm các yếu tố như quy mô, định hướng phát triển...".