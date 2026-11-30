Khi sân bay quốc tế Long Thành đi vào khai thác thương mại, xã Kim Long (TP.HCM) kỳ vọng trở thành một trong những điểm dừng chân của du khách trên hành trình đến Vũng Tàu, Long Hải, Hồ Tràm.

Đón cơ hội từ sân bay Long Thành

Sở hữu khí hậu ôn hòa, đất đai màu mỡ, cảnh quan thiên nhiên đa dạng, xã Kim Long có nhiều tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm gắn với sản xuất nông nghiệp.

Đoàn famtrip của UBND xã Kim Long tham quan địa đạo quốc gia Kim Long ẢNH: NGUYỄN LONG

Những không gian xanh bên hồ Đá Đen, hồ Kim Long, các vườn sầu riêng, bơ, bưởi, chôm chôm, mít… cùng các sản phẩm OCOP đạt chuẩn từ 3 - 4 sao là nguồn tài nguyên để địa phương xây dựng những sản phẩm du lịch mang nét đặc trưng riêng.

Kim Long còn có di tích lịch sử cấp quốc gia địa đạo Kim Long, các bia ghi dấu lịch sử cách mạng và Nhà văn hóa dân tộc Bàu Chinh, nơi lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Chơ Ro.

Đặc biệt, với vị trí gần sân bay quốc tế Long Thành, khả năng kết nối với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu thông qua mạng lưới giao thông liên vùng, Kim Long có thêm cơ hội tiếp cận nguồn khách trong nước và quốc tế.

Khi sân bay Long Thành được đưa vào khai thác thương mại, cùng với sự hoàn thiện của các tuyến giao thông kết nối, Kim Long có thể trở thành điểm dừng chân của du khách trên hành trình đến các khu du lịch biển Vũng Tàu, Long Hải, Hồ Tràm. Các tour du lịch trải nghiệm nông nghiệp, thưởng thức ẩm thực, tìm hiểu văn hóa bản địa trong ngày hoặc nghỉ dưỡng cuối tuần là những sản phẩm có tiềm năng khai thác.

Bà Trần Thị Kim Khánh, Phó chủ tịch UBND xã Kim Long cho biết định hướng phát triển du lịch của địa phương là phát triển du lịch cộng đồng phải gắn với sự tham gia trực tiếp của người dân, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và phát huy những lợi thế sẵn có của địa phương.

Ngày 13.10, UBND xã Kim Long ban hành kế hoạch phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm với chủ đề "Kim Long - Hội tụ đất Rồng", đặt mục tiêu hình thành ít nhất một sản phẩm du lịch cộng đồng trong năm 2026.

Trải nghiệm bắn cung tại một cơ sở du lịch cộng đồng ở xã Kim Long ẢNH: NGUYỄN LONG

Địa phương đã khảo sát, kết nối các điểm đến như Sen Tu Do, Buôn Gơ Rin, các nhà vườn, cơ sở sản xuất nông nghiệp, kinh doanh dịch vụ ăn uống, lưu trú và các di tích lịch sử, văn hóa. Ngày 27.10, UBND xã Kim Long ký kết bản ghi nhớ hợp tác với 9 đơn vị, cơ sở nhằm hình thành chuỗi liên kết, xây dựng các tua du lịch và nâng cao chất lượng phục vụ du khách.

Đầu tư hạ tầng, tạo sinh kế cho người dân

Theo UBND xã Kim Long, trong giai đoạn 2026 - 2030, địa phương sẽ gắn phát triển hạ tầng du lịch với chương trình xây dựng nông thôn mới, ưu tiên đầu tư, nâng cấp các tuyến đường dẫn đến những điểm tham quan, hệ thống điện chiếu sáng, điện, nước và hạ tầng viễn thông.

Một cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP của xã Kim Long ẢNH: NGUYỄN LONG

Song song đó, địa phương chú trọng bảo vệ cảnh quan, phát triển các tuyến đường hoa, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn thực phẩm; khôi phục, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống như lễ cúng thần lúa, lễ cúng thần rừng của đồng bào dân tộc Chơ Ro để phục vụ du lịch.

"Xã Kim Long cũng sẽ phối hợp với Sở Du lịch TP.HCM, các doanh nghiệp lữ hành hoàn thiện các tua du lịch, xúc tiến hợp tác với các khu công nghiệp, trường học trong và ngoài thành phố để mở rộng thị trường khách", bà Trần Thị Kim Khánh, Phó chủ tịch UBND xã Kim Long thông tin.

Đánh giá về cơ hội phát triển du lịch từ sân bay Long Thành tại một tọa đàm ở Đồng Nai hồi tháng 5.2026, bà Huỳnh Phan Phương Hoàng, Phó tổng giám đốc Công ty CP Vietravel, cho rằng các địa phương cần xây dựng chuỗi sản phẩm du lịch gắn với sân bay, tăng cường liên kết vùng và phát triển hệ thống dịch vụ nhằm giữ chân du khách, gia tăng mức chi tiêu.

Đối với Kim Long, lợi thế gần sân bay chỉ thực sự phát huy khi địa phương có những sản phẩm du lịch khác biệt, dịch vụ bảo đảm chất lượng và khả năng kết nối hiệu quả với các doanh nghiệp lữ hành.

Việc đưa du khách đến các nhà vườn, cơ sở sản xuất nông nghiệp, trải nghiệm đời sống và văn hóa bản địa không chỉ giúp tiêu thụ nông sản tại chỗ mà còn tạo thêm nguồn thu từ các dịch vụ tham quan, ẩm thực, lưu trú.

Từ một địa phương có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, Kim Long đang hướng đến khai thác thêm giá trị kinh tế từ du lịch, từng bước trở thành điểm đến sinh thái, trải nghiệm mang bản sắc riêng trong không gian du lịch mới của TP.HCM.