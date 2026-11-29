Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, đợt mưa trái mùa cuối tháng 11 cơ bản kết thúc, vào chiều 29.11, mưa chỉ còn xảy ra cục bộ ở một số khu vực trên địa bàn TP.HCM như: Minh Phụng, Diên Hồng, Chợ Lớn, Vĩnh Hội, Chánh Hưng, Tân Hòa, Bình Hưng… Còn khu vực Nam bộ, mưa giông xuất hiện chủ yếu tại Tây Ninh, phía bắc TP.Đồng Nai, Đồng Tháp, Cà Mau.



Thời tiết TP.HCM đầu tuần nắng nóng, cuối tuần mưa trái mùa trở lại ẢNH: CHÍ NHÂN

Trong 3 ngày đầu tuần, nhiễu động gió đông trên cao suy yếu và rãnh áp thấp dịch chuyển dần về phía xích đạo nên mưa giông giảm, có thể xảy ra cục bộ một vài nơi. Thời tiết TP.HCM phổ biến ít mây và nhiều nắng, trưa chiều nắng khá gay gắt tạo cảm giác oi nóng với mức nhiệt cao nhất phổ biến 33 - 35 độ C; còn khu vực Nam bộ phổ biến 31 - 34 độ C.

Đến khoảng ngày 3.12, rãnh áp thấp có xu hướng hoạt động mạnh trở lại và nâng trục lên phía bắc gần với khu vực bán đảo Cà Mau hơn những ngày trước đó. Rãnh áp thấp này có thể duy trì hoạt động đến ngày 6.12. Do vậy, trong khoảng thời gian từ giữa đến cuối tuần TP.HCM và Nam bộ có thể đón thêm một đợt mưa trái mùa.

Song, có khả năng mưa sẽ không xuất hiện trên diện rộng và lớn như đợt mưa cuối tháng 11 này. Đây là giai đoạn đầu mùa khô, chênh lệch nhiệt độ cao nên trong mưa giông thường kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như giông, sét và gió giật mạnh, người dân cần hết sức chú ý phòng tránh để đảm bảo an toàn khi mưa giông.

TP.HCM và Nam bộ đang trong giai đoạn mùa khô, do hiện tượng El Nino cường độ mạnh tác động khiến nền nhiệt cao hơn trung bình nhiều năm phổ biến từ 1 - 2 độ C. Đây là một trong những nguyên nhân khiến nhiều người có cảm giác nắng nóng gay gắt như cao điểm mùa khô. Bên cạnh đó, hiện độ ẩm trong không khí còn cao gây nên cảm giác oi bức rất khó chịu. Do ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh ở phía bắc khuếch tán xuống nên vào ban đêm, nhiệt độ có thể giảm thấp; chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm cao ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của các đối tượng nhạy cảm như người già và trẻ em.

"Các nghiên cứu chỉ ra rằng cơ thể con người chỉ thích nghi tốt trong biên độ nhiệt khoảng 6 độ C và tối đa là 8 độ C; khi nhiệt độ dao động 10 độ C sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của hầu hết mọi người, nên chú ý bảo vệ sức khỏe trong giai đoạn thời tiết nhạy cảm này", chuyên gia khí tượng thủy văn Lê Thị Xuân Lan khuyến cáo.