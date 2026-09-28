Mưa ngập Bangkok, chàng trai Việt canh điện thoại giúp đồng hương có xe chết máy

Mưa ngập nhiều nơi ở Bangkok khiến anh Huy Nguyễn, một người Việt sống tại đây, không thể đi làm như thường lệ.

"Bà con cứ gọi, mình hướng dẫn miễn phí"

Anh Nguyễn Gia Huy (quê Quảng Trị) đã sinh sống và làm việc tại Bangkok khoảng 3 năm. Công việc chính của anh là sửa chữa đồ điện tử, điện lạnh lưu động nên hằng ngày phải di chuyển đến nhà khách hàng.

Đến ngày 27.9, nhiều nơi ở Bangkok nước vẫn chưa rút hẳn ẢNH: NVCC

Những ngày qua, mưa lớn ở Bangkok khiến nhiều khu vực ngập nặng, việc đi lại khó khăn. Đến ngày 27.9, theo anh Huy, lượng mưa tại khu vực anh sống đã giảm nhưng một số nơi nước vẫn chưa rút hết.

"Nước dâng cao khiến mình không thể đi lại được. Các ứng dụng đặt xe cũng trong tình trạng quá tải, có lúc không tài xế nào nhận cuốc. Một số cửa hàng tiện lợi gần chỗ mình ở hết một số mặt hàng vì nhiều người đi mua đồ dự trữ", anh kể.

Công việc sửa chữa lưu động vì thế phải tạm dừng. Hàng quán ở một số khu vực đóng cửa hoặc ngưng giao hàng cũng khiến sinh hoạt của anh bị đảo lộn.

"Tạm thời mình ở nhà, chờ nước rút và tình hình ổn hơn mới đi làm lại. Công việc của mình phải di chuyển nhiều nên lúc này cũng không thể cố được", anh Huy nói.

Nhiều ô tô chìm trong biển nước ẢNH: NVCC

Không đi làm được, anh theo dõi tình hình của cộng đồng người Việt ở Bangkok. Nghĩ đến những người có thể gặp cảnh xe máy, ô tô chết máy giữa đường ngập, anh đăng lên trang cá nhân:

"Mọi người có ai đi xe máy hoặc ô tô mà lỡ bị ngập nước, chết máy thì nhắn tin cho mình. Mình gọi video hướng dẫn cách khắc phục tạm thời để có thể di chuyển về nhà đã nhé, miễn phí nhé bà con".

Anh Ân hạn chế ra ngoài đường vì mưa lũ ẢNH: NVCC

Anh Huy từng có kinh nghiệm sửa chữa ô tô, xe máy nên cho biết có thể hướng dẫn từ xa một số cách xử lý ban đầu trong khả năng của mình. Những ngày mưa ngập, đã có người gọi nhờ anh hỗ trợ.

"Những ngày này mình canh điện thoại để nếu ai cần thì hỗ trợ. Cùng là người Việt xa quê, giúp được gì mình sẵn sàng. Bản thân có tay nghề nên thấy người khác gặp khó cũng đứng ngồi không yên", anh nói.

Anh kể năm 2020, khi quê nhà Quảng Trị xảy ra mưa lũ, anh cũng từng tham gia hỗ trợ sửa xe máy cho người dân.

"8 năm ở Bangkok, lần đầu thấy ngập như vậy"

Anh Nguyễn Hoàng Ân (quê Nghệ An), đã sinh sống và làm việc tại Bangkok 8 năm, cũng cho biết sinh hoạt của gia đình những ngày qua bị ảnh hưởng đáng kể. Đến ngày 27.9, khu vực anh sống vẫn còn mưa nhưng không liên tục như hai ngày trước. Gia đình hạn chế ra ngoài và ít sử dụng ô tô vì lo gặp những đoạn đường ngập sâu.

Anh Ân được nghỉ làm để tránh mưa lũ ẢNH: NVCC

"Hai ngày qua việc đi lại của gia đình mình khó khăn, nhiều tuyến đường ngập sâu. May mắn đúng vào cuối tuần nên gia đình chủ yếu ở nhà. Chợ và siêu thị chỗ mình vẫn hoạt động bình thường, hàng hóa đầy đủ", anh Ân kể.

Theo anh, việc gọi taxi hoặc xe công nghệ cũng khó khăn. Ngày 26.9, khi đưa người nhà ra sân bay Don Mueang, anh thấy nhiều hành khách phải chờ tại nhà ga vì khó đặt được xe.

"Tôi ở Thái Lan 8 năm và đây là lần đầu thấy Bangkok mưa kéo dài nhiều ngày và nhiều nơi ngập như vậy", anh nói.

Một số nơi ở Thái Lan nước vẫn chưa rút hẳn ẢNH: NVCC

Một nhóm du khách Việt có mặt tại Thái Lan dịp này cũng phải thay đổi lịch trình. Một thành viên trong đoàn cho biết một số hoạt động ngoài trời không thể thực hiện vì thời tiết, việc đi lại và mua sắm cũng bất tiện hơn dự kiến.

Với những người Việt đang sinh sống tại Bangkok như anh Huy, trước mắt công việc vẫn phải chờ nước rút. Chiếc điện thoại vốn dùng để nhận việc những ngày này lại trở thành cách để anh hỗ trợ những đồng hương đang gặp khó giữa mưa ngập.