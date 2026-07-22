Muốn sống lâu, sống khỏe: Các thói quen chuyên gia khuyên nên từ bỏ sau tuổi 50

Theo bác sĩ Srinivasa Prasad B V, chuyên khoa Tim mạch tại Bệnh viện Apollo Bannerghatta Road (Ấn Độ), tuổi 50 là một cột mốc quan trọng, đây là thời điểm những tác động tích lũy của quá trình lão hóa tế bào, thay đổi chuyển hóa và thói quen sinh hoạt bắt đầu bộc lộ. Dưới đây là 4 thói quen mà ông cho rằng nên từ bỏ sau tuổi 50, theo Times of India (Ấn Độ).

Cho rằng suy giảm trí nhớ chỉ là “lão hóa bình thường”

Tuổi tác không phải là yếu tố duy nhất quyết định sức khỏe não bộ. Thiếu ngủ, tăng huyết áp, tiểu đường, suy giảm thính lực, hút thuốc lá và lười vận động đều có thể làm suy giảm chức năng nhận thức. Việc phát hiện và can thiệp sớm các yếu tố nguy cơ sẽ giúp bảo vệ não bộ và làm chậm nguy cơ sa sút trí tuệ.

Thay vì chấp nhận tình trạng “đầu óc mơ hồ” hoặc khó tập trung là điều không thể tránh khỏi, chuyên gia khuyến cáo người lớn tuổi nên trao đổi với nhân viên y tế nếu các biểu hiện này kéo dài.

Đi bộ mỗi sáng rất tốt cho tim mạch. Tuy nhiên, sau tuổi 50, chỉ tập các bài tập tim mạch là chưa đủ Ảnh minh họa: P.H tạo từ AI

Chỉ đi bộ hoặc tập các bài tập cho tim mạch

Đi bộ mỗi sáng rất tốt cho tim mạch. Bơi lội, đạp xe và chạy bộ cũng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, sau tuổi 50, chỉ tập các bài tập tim mạch là chưa đủ.

Theo bác sĩ Srinivasa Prasad, sau tuổi 30, người trưởng thành mất khoảng 3 - 5% khối lượng cơ mỗi thập kỷ, tốc độ này tăng nhanh đáng kể sau tuổi 50 và làm chậm quá trình trao đổi chất, giảm khả năng giữ thăng bằng, giảm độ nhạy insulin và tăng nguy cơ té ngã.

Tập tạ hoặc các bài tập dùng trọng lượng cơ thể 2 lần mỗi tuần giúp kích thích tổng hợp protein cơ, bảo vệ mật độ xương và hỗ trợ cơ thể kiểm soát đường huyết, từ đó giảm nguy cơ tiểu đường loại 2.

Không tầm soát ung thư chỉ vì cảm thấy “khỏe”

Tuổi tác là một trong những yếu tố nguy cơ lớn nhất đối với nhiều loại ung thư. Vì vậy, việc tầm soát định kỳ trở nên ngày càng quan trọng sau tuổi trung niên. Nhiều loại ung thư có thể phát triển âm thầm trong nhiều năm trước khi gây ra dấu hiệu rõ ràng. Khi triệu chứng xuất hiện, việc điều trị có thể trở nên phức tạp hơn.

Tùy thuộc vào độ tuổi, tiền sử gia đình và yếu tố nguy cơ cá nhân ở từng người, bác sĩ sẽ khuyến nghị thực hiện tầm soát loại ung thư cụ thể.

Ngủ kém là điều bình thường khi lớn tuổi

Nhiều người cho rằng người lớn tuổi đương nhiên cần ngủ ít hơn. Điều này chỉ đúng một phần. Dù kiểu ngủ có thể thay đổi theo tuổi tác, nhưng việc thường xuyên thức giấc giữa đêm, mệt mỏi ban ngày hoặc mất ngủ kéo dài không được xem là bình thường.

Thiếu ngủ cũng liên quan đến tình trạng viêm tăng cao, kiểm soát đường huyết kém hơn, suy giảm miễn dịch và tăng nguy cơ bệnh tim mạch. Do đó, bác sĩ Srinivasa Prasad cảnh báo người trưởng thành không nên chấp nhận tình trạng ngủ kém như một điều tất yếu. Nếu thường xuyên mệt mỏi kéo dài, nên được đánh giá y khoa.