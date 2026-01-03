Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Muốn thọ hơn, dù khó chợp mắt cỡ nào hãy cố ngủ ít nhất chừng này!

Thiên Lan
Thiên Lan
03/01/2026 13:30 GMT+7

Từ lâu, chúng ta đều biết, các yếu tố ảnh hưởng đến tuổi thọ bao gồm chế độ ăn uống, hoạt động thể chất và giấc ngủ.

Giờ đây, nhằm tìm hiểu xem trong các yếu tố trên, điều nào là quan trọng nhất đối với tuổi thọ, các nhà khoa học tại Đại học Khoa học - Sức khỏe Oregon (Mỹ) đã phân tích một cơ sở dữ liệu quốc gia lớn của Mỹ. Họ xem xét tuổi thọ trung bình và so sánh với dữ liệu khảo sát chi tiết do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ thu thập trong giai đoạn từ năm 2019 đến 2025.

Kết quả đã phát hiện điều đáng ngạc nhiên: Giấc ngủ là một trong những yếu tố quan trọng nhất quyết định tuổi thọ của bạn.

Muốn thọ hơn, dù khó chợp mắt cỡ nào hãy cố ngủ ít nhất chừng này! - Ảnh 1.

Nghiên cứu mới phát hiện, giấc ngủ là yếu tố quan trọng quyết định tuổi thọ của bạn

Ảnh: AI

Nghiên cứu đã phát hiện thường xuyên thiếu ngủ sẽ rút ngắn tuổi thọ. Đáng chú ý, giấc ngủ còn quan trọng hơn cả chế độ ăn uống hay hoạt động thể chất, chỉ ra vai trò của giấc ngủ đối với sức khỏe lâu dài.

Tầm quan trọng của giấc ngủ đối với tuổi thọ còn cao hơn chế độ ăn uống, hoạt động thể chất hoặc tình trạng cô lập xã hội, và chỉ đứng sau hút thuốc lá. Kết quả này khiến chính các nhà nghiên cứu cũng bất ngờ, theo trang tin khoa học Scitechdaily.

Tác giả chính, tiến sĩ Andrew McHill, Phó giáo sư tại Trường Y OHSU, Đại học Khoa học - Sức khỏe Oregon, cho biết nhóm nghiên cứu đã không ngờ giấc ngủ lại tác động mạnh mẽ với tuổi thọ đến như vậy. Ông nhấn mạnh rằng dù từ lâu giấc ngủ đã được xem là quan trọng, nhưng nghiên cứu này cho thấy dù khó ngủ thế nào cũng hãy cố gắng ngủ từ 7 - 9 giờ mỗi đêm, theo Scitechdaily.

Trong nghiên cứu, CDC Mỹ định nghĩa ngủ đủ là ít nhất 7 giờ mỗi đêm, phù hợp với khuyến nghị của Viện Y học Giấc ngủ và Hiệp hội Nghiên cứu Giấc ngủ của Mỹ.

Tiến sĩ McHill cho biết: Giấc ngủ ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch, hệ miễn dịch và chức năng não. Từ đó, các tác giả kết luận rằng giấc ngủ cần được ưu tiên ít nhất ngang bằng với chế độ ăn uống và vận động. Giấc ngủ ngon không chỉ tốt cho sức khỏe tổng thể, mà còn có thể giúp sống thọ hơn.

Khám phá thêm chủ đề

tuổi thọ sống thọ Giấc ngủ Tim mạch Hệ miễn dịch
