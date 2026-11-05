Muốn vô địch Đường lên đỉnh Olympia như Đoàn Lê Anh Đức, đừng bỏ qua tin này…

Là học sinh duy nhất của trường đăng ký Đường lên đỉnh Olympia 2027

Ban tổ chức chương trình Đường lên đỉnh Olympia đã có thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký tham gia chương trình Đường lên đỉnh Olympia 2027.



Theo đó, yêu cầu quan trọng được đưa ra: "Là học sinh duy nhất của trường đăng ký tham dự chương trình Đường lên đỉnh Olympia 2027".

Đoàn Lê Anh Đức (Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam) giành vòng nguyệt quế, vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2026 ẢNH: TUẤN MINH

Thực tế, yêu cầu này đã có nhiều năm nay. Như trong chương trình Đường lên đỉnh Olympia 2026, Trần Võ Gia Bảo là đại diện duy nhất của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải (Khánh Hòa, trước là Ninh Thuận), Lý Thái Dương là đại diện duy nhất của Trường THPT chuyên Hùng Vương (Phú Thọ), Nguyễn Huy Quang Minh cũng là học sinh duy nhất của Trường THPT chuyên Thái Bình, Hưng Yên tham gia cuộc thi này…

Một lưu ý quan trọng từ ban tổ chức, đó là chương trình Đường lên đỉnh Olympia 2027 chỉ nhận hồ sơ đăng ký của học sinh THPT học lớp 11 tại năm học 2026 – 2027. Học sinh đăng ký phải có kết quả học tập và kết quả rèn luyện đạt loại tốt ở tất cả các học kỳ THPT (tính đến thời điểm nộp hồ sơ).

Một điểm cần lưu ý thêm, là chương trình sẽ không xem xét các hồ sơ với bản đăng ký có sự không trung thực, đặc biệt là ở thành tích cá nhân. Những bản đăng ký không có bản sao học bạ, thiếu chữ ký xác nhận theo yêu cầu của ban tổ chức là không hợp lệ.

Không ít học sinh THPT có giấc mơ Đường lên đỉnh Olympia từ nhỏ. Như Đoàn Lê Anh Đức chia sẻ đã "nuôi" ước mơ chinh phục cuộc thi này suốt 6 năm và có cái kết ngọt ngào với vòng nguyệt quế ẢNH: BAN TỔ CHỨC

Viết gì trong bản đăng ký?

Theo hướng dẫn của ban tổ chức chương trình Đường lên đỉnh Olympia, trong bản đăng ký, học sinh cần liệt kê những thành tích cá nhân, cụ thể là những thành tích học tập nổi bật trong 3 năm học gần nhất.

Ngoài ra, học sinh phải thông tin về link trang Facebook cá nhân, chia sẻ về môn học sở trường, cũng như chia sẻ bí quyết, kinh nghiệm để học tập hiệu quả về môn học ấy.

Học sinh cũng cần kể về những kỷ niệm thú vị, đáng nhớ, và trả lời câu hỏi: "Bạn có thể biểu diễn tiết mục gì trên sân khấu Đường lên đỉnh Olympia?".

"Trong khuôn khổ một bài viết dài tối đa 1.000 chữ, hãy kể những câu chuyện, trải nghiệm hoặc khoảnh khắc có ý nghĩa với bạn – khi một ước mơ được bắt đầu, một niềm say mê được đánh thức, một góc nhìn mới được mở ra… Từ đó hãy giúp chúng tôi hiểu bạn là ai và bạn mong muốn tiếp tục hành trình của mình tại Đường lên đỉnh Olympia như thế nào", một lưu ý của ban tổ chức với học sinh có dự định đăng ký tham gia Đường lên đỉnh Olympia 2027.

Hạn cuối cùng tiếp nhận hồ sơ là ngày 31.7.2027. Hồ sơ gửi về càng sớm sẽ cơ hội xem xét cao hơn.

Đường lên đỉnh Olympia 2027 đã được ghi hình những cuộc thi tuần đầu tiên. Học sinh THPT đang học lớp 11 tại năm học 2026 – 2027 có thể đăng ký tham gia, qua đó có cơ hội trở thành nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia giống như Đoàn Lê Anh Đức (năm 2026), Trần Bùi Bảo Khánh (năm 2025), Võ Quang Phú Đức (năm 2024)…