Tờ Washington Post cho hay Lầu Năm Góc được cho là đã cân nhắc sử dụng đạo luật DPA như một công cụ gây sức ép lên hội đồng quản trị NVIDIA nhằm đưa ông Jensen Huang trở lại vị trí lãnh đạo.

Theo một quan chức chính quyền Tổng thống Donald Trump, dù DPA không trao cho tổng thống quyền trực tiếp can thiệp vào việc bổ nhiệm nhân sự tại doanh nghiệp tư nhân, đạo luật này có thể được sử dụng để buộc NVIDIA ưu tiên sản xuất các sản phẩm phục vụ quân sự với lợi nhuận thấp hơn.

"Về cơ bản, [các lãnh đạo Lầu Năm Góc] có thể sử dụng đạo luật DPA để buộc NVIDIA chuyển phần lớn nguồn lực sản xuất của mình sang các dự án quân sự", quan chức này cho biết.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tại Lầu Năm Góc ở Washington (Mỹ) ngày 10.11 ẢNH: REUTERS

DPA là đạo luật trao cho tổng thống quyền ưu tiên sản xuất và cung cấp vật liệu, thiết bị cần thiết trong thời chiến hoặc tình trạng khẩn cấp quốc gia. Tuy nhiên, đạo luật này không chỉ được áp dụng trong bối cảnh chiến tranh mà còn được sử dụng trong nhiều tình huống khác.

Tuy nhiên, Lầu Năm Góc sau đó đã kiên quyết phủ nhận thông tin về các cuộc thảo luận liên quan đến việc viện dẫn DPA để gây sức ép với NVIDIA. Cơ quan này nói với tờ Washington Post rằng: "Không có đề xuất nào như vậy được đưa ra bởi các lãnh đạo của Lầu Năm Góc".

Trong khi đó, việc đưa ông Huang trở lại vị trí lãnh đạo NVIDIA được cho là nhận được sự quan tâm trực tiếp từ Nhà Trắng. Theo Reuters, Tổng thống Trump và Phó tổng thống JD Vance đã đích thân can thiệp vào quá trình này. Cả ông Trump và ông Vance đều tin rằng việc khôi phục vị trí cho tỉ phú Huang có ý nghĩa quan trọng trong việc ổn định thị trường tài chính sau những biến động liên quan đến sự ra đi của ông.

Nghị sĩ Mỹ chất vấn quyết định phục chức CEO NVIDIA cho ông Jensen Huang

Tờ The New York Times cũng đưa tin rằng vào cuối tuần trước, ông Trump đã yêu cầu Phó tổng thống Mỹ trực tiếp trao đổi với ông Huang và làm việc với hội đồng quản trị NVIDIA để giải quyết tình hình. Sau đó, ông Vance đã có các cuộc thảo luận riêng với ông Huang, đồng thời trấn an các thành viên hội đồng quản trị rằng chính quyền Mỹ không xem ông Huang là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia.

Hội đồng quản trị NVIDIA ngày 23.11 đã nhất trí đưa ông Jensen Huang trở lại vị trí Giám đốc điều hành (CEO) của tập đoàn.