Mỹ-Hàn Quốc tập trận bắn đạn thật, Triều Tiên phản ứng mạnh

Đây là động thái nhằm phô trương lực lượng giữa lúc căng thẳng gia tăng trong khu vực sau khi Triều Tiên phóng vệ tinh do thám không thành công hồi tháng trước.

Nhiều loại vũ khí hiện đại đã tham gia diễn tập, bao gồm chiến đấu cơ F-35 và pháo tự hành K9 của Hàn Quốc, máy bay phản lực F-16 và thiết bị bay không người lái Gray Eagle của Mỹ.

Trong chương trình, phần đầu diễn tập cho thấy phản ứng trước hiểm họa tên lửa và hạt nhân, cũng như một cuộc tấn công tổng lực từ Triều Tiên. Ở phần sau, binh sĩ Hàn-Mỹ chuẩn bị chiến trường cho một cuộc phản công bằng không kích và pháo kích chính xác vào các mục tiêu chủ chốt.

Mỹ và Hàn Quốc tiến hành tập trận chung bắn đạn thật trong ngày 15.6 Reuters

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã giám sát cuộc tập trận, được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 70 năm xây dựng liên minh Mỹ-Hàn và 75 năm ngày thành lập quân đội Hàn Quốc.

"Tự bảo vệ được an ninh quốc gia mới là hòa bình thực sự. Chỉ khi có quân đội hùng mạnh khiến kẻ thù không dám vượt qua, quân đội có thể chiến thắng kẻ thù thì mới có thể đảm bảo tự do, hòa bình và thịnh vượng cho Hàn Quốc. Chính phủ chúng tôi sẽ bảo vệ vững chắc đất nước thông qua việc giữ vững an ninh và huấn luyện thực tế, qua đó bảo vệ cuộc sống và sự an toàn của người dân", ông Yoon Suk Yeol phát biểu.

Mỹ hiện có khoảng 28.500 quân đóng ở Hàn Quốc.

Triều Tiên đã lên tiếng phản đối cuộc tập trận chung bắn đạn thật của Hàn Quốc và Mỹ, và tuyên bố nước này sẽ đáp trả nghiêm khắc "bất kỳ hình thức phản đối hay khiêu khích nào của kẻ thù".

Vào cuối ngày 15.6, quân đội Hàn Quốc thông báo đã phát hiện Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo không xác định về phía vùng biển nằm giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng cho rằng vật thể Triều Tiên phóng hôm nay có thể là một tên lửa đạn đạo, theo Reuters.