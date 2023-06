Mỹ vẫn chi hàng tỉ USD mua uranium của Nga

Theo tờ The New York Times, bất chấp lệnh cấm vận kinh tế gần như toàn diện của Washington đối với Moscow, các công ty Mỹ vẫn mua uranium của Nga trị giá khoảng 1 tỉ USD/năm. Những nỗ lực để giảm sự phụ thuộc này cho đến nay chưa thành công.

Nhiên liệu hạt nhân không nằm trong danh sách các gói cấm vận do Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) công bố kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi cuối tháng 2 năm ngoái.

Washington và Brussels đã áp đặt cấm vận lên dầu mỏ, khí đốt và than đá của Nga, nhưng vẫn tiếp tục cho phép mua uranium làm giàu từ Rosatom, tập đoàn năng lượng hạt nhân nhà nước của Nga.

Đối với Mỹ, việc tiếp tục phụ thuộc vào Nga là điều cần thiết. Các nhà máy làm giàu uranium của Mỹ đã bị đóng cửa sau Chiến tranh Lạnh vì giá mua uranium của Nga rẻ hơn đáng kể. Giờ đây, chỉ có hai cơ sở của Mỹ - một ở Ohio và một ở New Mexico - được cấp phép sản xuất nhiên liệu hạt nhân cấp cao.

Các xi lanh uranium từ Nga được chất lên xe tải vận chuyển tại cảng Dunkirk, miền bắc nước Pháp, tháng 3.2023 AFP

Mặc dù Tổng thống Joe Biden đã phân bổ 700 triệu USD để thúc đẩy sản xuất tại các nhà máy này, cơ sở ở Ohio vẫn chưa hoàn thành và cơ sở ở New Mexico đang hoạt động với một nửa công suất. Công ty điều hành nhà máy Ohio nói với tờ The New York Times rằng có thể mất hơn một thập niên để bắt kịp sản lượng của Rosatom.

Do đó, tờ báo ước tính rằng khoảng 1/3 lượng uranium được làm giàu được sử dụng ở Mỹ là nhập khẩu từ Nga. Còn GHS Climate, một công ty tư vấn năng lượng sạch, tuyên bố rằng cứ 20 ngôi nhà và doanh nghiệp của Mỹ thì có một ngôi nhà được cung cấp năng lượng từ uranium của Nga, theo số liệu năm 2022. Gần một nửa lượng uranium được làm giàu trên thế giới được sản xuất tại Nga.

Mỹ, Anh, Canada, Nhật Bản và Pháp hồi tháng 4 đã công bố rằng họ sẽ phát triển chuỗi cung ứng nhiên liệu hạt nhân loại trừ Nga. Tuy nhiên, đây là việc nói dễ hơn làm.