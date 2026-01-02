Năm mới, sức khỏe mới: 10 thói quen đơn giản nhưng hiệu quả

Chuyên gia dinh dưỡng Deepshikha Jain, nhà giáo dục về bệnh tiểu đường đang làm việc tại Ấn Độ, trong bài chia sẻ vừa qua trên mạng xã hội, đã đưa ra 10 lời khuyên về thói quen tốt để giúp bạn đạt được các mục tiêu sức khỏe.

Dự trữ thực phẩm lành mạnh

Thói quen đầu tiên là "dọn dẹp tủ lạnh, loại bỏ tất cả đồ ăn vặt, trữ nhiều trái cây, rau củ... Việc ăn uống sạch bắt đầu từ đây. Thay vì phụ thuộc vào thực phẩm đóng gói, hãy ưu tiên thực phẩm tươi sống và ít chế biến nhất có thể, theo tờ Hindustan Times.

Chạy bộ 10 phút

Cô Deepshikha khuyến nghị chạy bộ để đạt được sự minh mẫn về tinh thần. Nghiên cứu năm 2021 chỉ ra rằng chỉ cần 10 phút chạy bộ với cường độ trung bình đã góp phần kích hoạt các bộ phận của não chịu trách nhiệm điều chỉnh tâm trạng.

Chỉ cần 10 phút chạy bộ với cường độ trung bình đã tác động tích cực đến sức khỏe Ảnh: AI

Nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột

Duy trì sức khỏe đường ruột nên là ưu tiên hàng đầu. Nên tập trung vào thực phẩm lên men cung cấp lợi khuẩn cho hệ tiêu hóa, bao gồm phô mai, sữa chua không đường, kim chi. Đồng thời, tăng cường các thực phẩm chứa nhiều chất xơ làm thức ăn nuôi lợi khuẩn như các loại đậu, củ cải, táo, các loại hạt và ngũ cốc nguyên cám.

Viết nhật ký

Sức khỏe tốt bao gồm cả sức khỏe tinh thần. Viết nhật ký hằng ngày là cách để xử lý và quản lý cảm xúc tốt hơn.

Đi ngủ sớm hơn

Để giảm mức độ căng thẳng và hóc môn căng thẳng cortisol, chuyên gia Deepshikha gợi ý nên ngủ sớm để giúp cân bằng nồng độ cortisol trong cơ thể.

Đi bộ bất cứ khi nào có thể, càng nhiều càng tốt

Vận động hằng ngày rất cần để giảm nguy cơ mắc các bệnh chuyển hóa. Đi bộ giúp cải thiện lưu thông máu, huyết áp, quản lý cân nặng, giảm căng thẳng, hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường miễn dịch.

Tiêu thụ chất béo lành mạnh

Hãy bắt đầu ngày mới với chất béo tốt từ các loại hạt như quả óc chó, hạt chia và trứng.

Tăng lượng đạm lên một chút

Protein là chất dinh dưỡng vĩ mô thiết yếu cho các chức năng cơ thể, bao gồm cải thiện sức mạnh cơ bắp và kiểm soát sự thèm ăn tốt hơn.

Nâng tạ, ngồi xổm hoặc hít đất 2 lần một tuần

Để có sức khỏe tốt và tuổi thọ lâu dài, ngoài việc đi bộ và chạy bộ, hãy kết hợp tập tạ, ngồi xổm hoặc hít đất vài lần một tuần. Điều này giúp hỗ trợ khối lượng cơ và tăng cường sức mạnh.

Viết ra các mục tiêu

Cuối cùng, hãy viết ra mục tiêu mỗi ngày. Điều này là lực đẩy giúp bạn đạt được mục tiêu và quyết tâm thực hiện, theo Hindustan Times.