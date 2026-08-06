Năng lực lọc dầu Venezuela hiện ra sao?

Trung tâm lọc dầu Paraguana ở miền tây Venezuela từng là biểu tượng cho sự thịnh vượng từ dầu mỏ của đất nước, cũng như tham vọng chuyển đổi trữ lượng dầu thô khổng lồ thành nhiên liệu và doanh thu xuất khẩu.

Tuy nhiên, ngày nay, khu liên hợp tại bang Falcon này chỉ hoạt động với một phần công suất, hệ quả của quá trình suy giảm kéo dài nhiều thập niên qua.

Một số nhà máy lọc dầu trên khắp Venezuela cũng ghi nhận những dấu hiệu xuống cấp trầm trọng cùng tình trạng thiếu bảo trì thường xuyên.

Điều này làm nổi bật những thách thức to lớn mà Venezuela phải đối mặt trong việc khôi phục cơ sở hạ tầng dầu khí vì lợi ích của người dân, ngay cả khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết sẽ có khoản đầu tư trị giá 100 tỉ USD từ các công ty dầu khí nước ngoài.

Chuyên gia phân tích năng lượng người Venezuela, ông Oswaldo Felizzola, cho rằng sẽ cần tới 20 tỉ USD chỉ để khôi phục hoàn toàn công suất lọc dầu.

Một người đàn ông đang câu cá gần nhà máy lọc dầu Cardon tại Punta Cardon (Venezuela), ngày 6.5.2026 ẢNH: REUTERS

“Có những thiết bị đã bị hỏng và - phải thẳng thắn mà nói - có cả những thiết bị đã bị đánh cắp. Khi đến nơi và quan sát vị trí các van cũng như hệ thống điều khiển, bạn sẽ thấy chúng đã mất từ 10 năm trước; toàn bộ dây cáp điện và cột đèn cũng bị lấy mất. Vì vậy, bạn sẽ nghĩ: ‘Chúng ta cần đầu tư để khôi phục những thứ cơ bản như điện năng’. Đúng vậy, điều này rất có thể sẽ xảy ra, và chúng ta sẽ nhận ra thực trạng khi các khu liên hợp (dầu khí) dần được tái vận hành - bởi vì đây là những vấn đề mà chỉ khi ta bật công tắc nguồn, ta mới thực sự biết được mức độ hư hại”.

Ông nói thêm rằng công cuộc khắc phục hậu quả sau hai trận động đất đã cướp đi sinh mạng của hơn 5.000 người và gây tàn phá rộng khắp đang càng làm phức tạp thêm triển vọng của các nhà máy lọc dầu, do nguồn vốn phải ưu tiên giải quyết những thiệt hại do thiên tai gây ra.

Mặc dù các công ty dầu khí lớn của Mỹ và nhiều nước khác đã bày tỏ sự quan tâm đến Venezuela, nhưng họ lại có rất ít động lực để khôi phục các nhà máy lọc dầu tại đây, bởi chính nước Mỹ cũng sở hữu các nhà máy lọc dầu có khả năng xử lý dầu thô của Venezuela.

Điều này khiến Venezuela khó có hy vọng huy động vốn từ các công ty dầu khí nước ngoài để khôi phục nhà máy lọc dầu; bản thân các nhà máy này cũng đang cung cấp nhiên liệu cho thị trường nội địa với mức giá thấp hơn nhiều so với chi phí vận hành, do các chính sách lâu đời tại Venezuela.

Các quan chức của công ty dầu khí nhà nước PDVSA và chính phủ Venezuela hiện chưa phản hồi các yêu cầu bình luận.