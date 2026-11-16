Nâng vật nặng thế nào để tránh đau lưng, chấn thương?

Công việc dọn dẹp, chuyển nhà hay sắp xếp đồ đạc thường đòi hỏi sức lực của cơ thể. Khi phải nâng những món đồ quá nặng, cơ bắp và các khớp phải hoạt động nhiều hơn bình thường. Nếu không chú ý đến tư thế, vùng lưng, vai và bàn tay rất dễ bị tổn thương. Tình trạng này có thể khiến việc sinh hoạt hằng ngày trở nên khó khăn, theo trang Cleveland Clinic Health Essentials.

Theo đó, tư thế nâng vật nặng không đúng có thể gây căng cơ, bong gân và tổn thương đĩa đệm ở lưng. Vùng vai cũng có nguy cơ bị tổn thương cơ và khớp. Ngoài ra, bàn tay và bàn chân dễ bị thương nếu đồ vật bất ngờ rơi xuống hoặc đè trúng.

Nếu không chú ý đến tư thế khi nâng hoặc mang vật nặng, vùng lưng, vai và bàn tay rất dễ bị tổn thương ẢNH: N.VY TẠO TỪ CHATGPT

Chuẩn bị kỹ trước khi nâng đồ

Trước khi nâng, hãy thử đẩy nhẹ hoặc nhấc một góc để kiểm tra trọng lượng. Bạn nên khởi động khoảng 2 đến 3 phút bằng động tác ngồi xổm, xoay hông và xoay tay.

Hãy chọn giày kín mũi, có đế chắc chắn để giữ thăng bằng. Với đồ quá nặng, bạn nên dùng xe đẩy hoặc nhờ người hỗ trợ. Đồng thời, hãy dọn đường đi thông thoáng để tránh vấp ngã.

Nâng vật nặng đúng tư thế

Hai bàn chân nên đặt cách nhau bằng khoảng cách giữa hai hông hoặc hai vai. Tiếp theo, đẩy hông ra sau, khuỵu gối và giữ lưng dưới có đường cong tự nhiên.

Hãy nắm chắc đồ vật, siết cơ bụng và giữ vai hạ thấp, kéo nhẹ ra sau. Khi đứng lên, dùng lực từ bàn chân, đồng thời duỗi đầu gối và hông. Bạn nên ôm đồ vật sát ngực để giảm áp lực lên lưng.

Mang vác đồ nặng an toàn

Khi di chuyển, hãy giữ đồ vật ở khoảng giữa eo và ngực. Bước chân ngắn, chậm và chắc chắn để tránh mất thăng bằng.

Nếu muốn đổi hướng, hãy xoay cả bàn chân, hông và vai. Tránh vặn người đột ngột khi hai chân vẫn đứng yên. Khi tay bắt đầu mỏi hoặc khó giữ chắc đồ vật, hãy đặt xuống nghỉ ngơi.

Đặt đồ vật xuống đúng cách

Khi đặt đồ xuống, hãy thực hiện động tác ngược lại lúc nâng. Đẩy hông ra sau, khuỵu gối và giữ đồ vật sát người. Tiếp tục siết cơ bụng, giữ vai đúng tư thế. Chỉ buông tay khi đồ vật đã nằm vững trên mặt phẳng.

Những cách giúp cơ thể phục hồi

Sau một ngày mang vác nhiều, cơ thể cần thời gian phục hồi.

Ông Matthew Kampert, chuyên gia y học thể thao và vận động tại Mỹ, cho biết việc phục hồi giúp sửa chữa các mô cơ trước khi những tổn thương nhỏ tích tụ thành vấn đề nghiêm trọng.

Bạn nên đi bộ và giãn cơ nhẹ nhàng để tăng lưu thông máu. Uống đủ nước giúp vận chuyển dưỡng chất đến cơ bắp. Bổ sung protein cũng hỗ trợ sửa chữa và tái tạo cơ. Ngoài ra, hãy ngủ đủ giấc để cơ thể phục hồi tốt hơn.

Chườm lạnh trong 24 đến 48 giờ đầu nếu xuất hiện chấn thương cấp tính, đau nhói hoặc sưng. Với tình trạng đau mỏi và cứng cơ thông thường, chườm ấm có thể giúp bạn dễ chịu hơn.

Nếu cơn đau dữ dội, lan xuống tay hoặc chân, kèm tê bì, yếu cơ hoặc không cải thiện sau vài ngày, bạn nên đi khám sớm.