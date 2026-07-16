Nấu mực xốt cà chua nhìn như nải chuối chín, chàng trai khiến mẹ tưởng là thật

Mới đây, clip làm món mực xốt cà chua nhưng món ăn hoàn chỉnh có tạo hình như nải chuối chín của một anh chàng ở miền Tây bất ngờ gây sốt, nhận về hơn 4 triệu lượt xem, bình luận và chia sẻ trên mạng xã hội vì độc lạ.

Món mực xốt cà chua tạo hình nải chuối chín gây sốt mạng ẢNH: NVCC

Cụ thể, clip được đăng tải trên tài khoản mạng xã hội có gần 1 triệu người theo dõi tên Bảo Đăng Phạm với dòng trạng thái hài hước: "Làm nguyên nải chuối xốt cà troll mẹ".

Nội dung clip ghi lại quá trình chế biến món mực xốt cà chua với tạo hình của một nải chuối chín bắt mắt khiến nhiều người không nhận ra món ăn quen thuộc.

Món ăn gây sốt được làm thế nào?

Bên dưới bài đăng, nhiều tài khoản mạng xã hội để lại bình luận bày tỏ sự hào hứng với sự "khéo tay hay làm" của anh chàng miền Tây, cũng có người tìm hiểu bí quyết, cách làm để thực hiện món lạ này cho người thân của mình.

Tài khoản Long bình luận: "Đúng là độc lạ. Người ta làm món chay giả mặn. Còn anh này làm món mặn… giả chay!". "Anh này có hiếu, thương mẹ lắm, làm cho mẹ vui!", Joseo chia sẻ.

Tài khoản Hoàng Phong bất ngờ: "Trời! Ban đầu nhìn tưởng nải chuối thiệt luôn!". "Mình thích sự ngoan ngoãn, thương mẹ của anh. Lớn rồi ít ai gần mẹ như anh này lắm!", nickname Lê Nguyễn chia sẻ.

Anh chàng trong clip là Phạm Trung Hiếu (36 tuổi) quê ở Tây Ninh (Long An cũ). Anh Hiếu cho biết vì muốn tạo bất ngờ cho mẹ, anh quyết định vào bếp nấu món ăn quen thuộc nhưng tạo hình giống nải chuối.

"Cách làm khá đơn giản. Mực mình mua về sơ chế sạch sẽ, lấy phần râu mực ra, để nguyên phần thân. Sau đó, phần râu mực mình xay chung với thịt heo, giò sống, nêm gia vị vừa ăn. Tiếp đến, mình tạo màu cho phần thân mực giống màu trái chuối nhất bằng bột nghệ. Sau 30 phút ướp màu thân mực bằng bột nghệ, thân mực cũng chuyển sang màu vàng giống trái chuối. Sau đó, mình dồn hỗn hợp râu mực, thịt heo, giò sống đã xay vào trong cho đầy đặn rồi cố định bằng tăm và đem hấp", anh Hiếu chia sẻ.

Anh Hiếu tạo niềm vui cho mẹ từ những bữa cơm gia đình ẢNH: NVCC

Sau khi hấp khoảng 15 - 20 phút, phần mực chín đều hoàn hảo. Anh Hiếu tạo hình nải chuối bằng thân bông cải xanh, không quên nhét hạt tiêu đen vào phần đuôi mực để giống trái chuối nhất. "Nải chuối" được chan lên lớp xốt cà chua vừa vị.

Thưởng thức món ăn con trai nấu, bà Phạm Thành Mỹ (66 tuổi) ban đầu rất bất ngờ nghĩ rằng con "nấu nguyên nải chuối" cho mẹ ăn vì nhìn quá giống thật. Tuy nhiên sau khi nhìn kỹ, bà mới bất ngờ vì đó là món mực xốt cà chua quen thuộc. Vậy là 2 mẹ con có bữa ăn vui vẻ cùng nhau.

Anh Hiếu cho biết mình sống cùng gia đình nhỏ. Nhiều năm qua, anh nổi tiếng trên mạng xã hội với những clip chia sẻ cách nấu những món ăn gia đình độc lạ, thú vị.