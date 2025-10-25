Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa Sống đẹp

Nảy mầm xanh trên đỉnh núi đá Chư Nâm

Bài và ảnh: Trúc Phùng
Gia Lai
25/10/2025 18:00 GMT+7

'Nhiều người gọi chúng tôi là lập dị. Tôi thấy được lập dị theo cách của mình là một hạnh phúc', chị Thúy Phượng cười xòa chia sẻ.

Đem mầm gieo trên đỉnh núi đá, nghe đá nảy mầm những xanh tươi. Không phải chuyện cổ tích mà là giữa đời thường của vợ chồng anh Đinh Việt Thanh, chị Phan Thị Thúy Phượng ở phố núi Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Nảy mầm xanh trên đỉnh núi đá Chư Nâm - Ảnh 1.

Chị Phan Thị Thúy Phượng (giữa) đang hướng dẫn cách trồng cây non

Nảy mầm xanh trên đỉnh núi đá Chư Nâm - Ảnh 2.

Anh Đinh Việt Thanh gùi cây lên Chư Nâm

Hành trình từ tình yêu núi

Núi Chư Nâm thuộc huyện Chư Păh (cũ), cách trung tâm Pleiku khoảng 30 km. Với độ cao 1.500 m so với mặt nước biển, nơi đây từng được ví là "nóc nhà" của tỉnh Gia Lai. Trên đỉnh Chư Nâm, nơi đây đã từng là rừng.

Nảy mầm xanh trên đỉnh núi đá Chư Nâm - Ảnh 3.
Nảy mầm xanh trên đỉnh núi đá Chư Nâm - Ảnh 4.

Đỉnh núi Chư Nâm nhìn từ xa

Để nơi ta đến không chỉ là một lần đến, hành trình lầm lũi khám phá Chư Nâm trơ sỏi đá đã khơi dậy trong lòng họ một niềm tin mãnh liệt khi gieo từng mầm xanh để có khu rừng hạnh phúc.

Nảy mầm xanh trên đỉnh núi đá Chư Nâm - Ảnh 5.

Bắt đầu từ công đoạn xới đất

Nảy mầm xanh trên đỉnh núi đá Chư Nâm - Ảnh 6.
Nảy mầm xanh trên đỉnh núi đá Chư Nâm - Ảnh 7.
Nảy mầm xanh trên đỉnh núi đá Chư Nâm - Ảnh 8.

Đỉnh Chư Nâm trồng cây không dễ sống và khó phát triển bởi độ cao, gió thốc, khô hanh và đất cằn sỏi đá. Họ chọn thông, lộc vừng, cây ăn quả nhiệt đới để trồng

Nảy mầm xanh trên đỉnh núi đá Chư Nâm - Ảnh 9.

Dẫu nắng cháy hay mưa dầm cũng không thể ngăn những bước chân lên núi vì tình yêu cây

Nảy mầm xanh trên đỉnh núi đá Chư Nâm - Ảnh 10.

Những thành viên của nhóm yêu thiên nhiên

Dạy con từ việc trồng cây

Họ đã dạy con trẻ từ việc gieo trồng, chăm sóc cây cối, yêu quý và trân trọng thiên nhiên.

Nảy mầm xanh trên đỉnh núi đá Chư Nâm - Ảnh 11.

Nuôi dạy trẻ từ việc trồng cây

Nảy mầm xanh trên đỉnh núi đá Chư Nâm - Ảnh 12.

Và từ những việc làm nhỏ nhất


Lan tỏa tình yêu thiên nhiên

Từ nhóm 3 người yêu thiên nhiên. Họ đã lan tỏa ra một nhóm yêu Chư Nâm, lên núi trồng cây với hơn 90 thành viên.

Nảy mầm xanh trên đỉnh núi đá Chư Nâm - Ảnh 13.

Mang mầm xanh lên trên đỉnh núi đá Chư Nâm

Nảy mầm xanh trên đỉnh núi đá Chư Nâm - Ảnh 14.

Hàng ngàn cây xanh đã được gieo mầm, sinh sôi từng ngày trên đỉnh núi đá Chư Nâm

Nảy mầm xanh trên đỉnh núi đá Chư Nâm - Ảnh 15.

 

Xem thêm bình luận