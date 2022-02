Nên ăn gì để không tăng cân nếu bạn hay đói trước khi ngủ?

Trên thực tế, nếu cảm thấy đói khi đã gần giờ đi ngủ, mọi người hoàn toàn có thể ăn một món gì đó. Để có lợi cho sức khỏe và tránh tăng cân, các món ăn lành mạnh sau sẽ là lựa chọn ưu tiên.

Chuối có nhiều kali, loại khoáng chất có tác dụng giãn cơ tự nhiên, và hàm lượng nhỏ tryptophan. Đây đều là những chất giúp người ăn dễ ngủ hơn, theo chuyên trang dinh dưỡng và sức khỏe Eat This, Not That! (Mỹ).

Chuối là loại trái cây có nhiều đường. Tuy nhiên, đây là đường tự nhiên và ít ảnh hưởng đến đường huyết hơn so với đường tinh luyện. Tuy nhiên, mọi người không nên ăn quá nhiều chuối trước khi đi ngủ.

Quả óc chó

Cơn đói cồn cào vào ban đêm là cách cơ thể cảnh báo đang cần nạp thêm calo và dưỡng chất. Tuy nhiên, nếu ăn các món có nhiều calo như bánh ngọt, thức ăn nhanh thì sẽ gây tăng cân. Do đó, cách tốt là hãy chọn những món ăn nhẹ ít calo, có hàm lượng dinh dưỡng cao.





Quả óc chó là lựa chọn rất tốt vì có hàm lượng dinh dưỡng phong phú với canxi, magiê, vitamin B, protein và chất béo omega-3 có nguồn gốc thực vật vốn rất tốt cho tim mạch. Các nghiên cứu cho thấy quả óc chó có thể giúp ngăn ngừa tiểu đường loại 2.

Khoai lang

Khoai lang giàu chất xơ, giúp người ăn no lâu nên đây là món rất phù hợp khi bạn chuẩn bị đi ngủ mà lại đói. Hơn nữa, khoai lang chứa vitamin B6, có tác dụng tăng cường hoóc môn ngủ melatonin.

Hạnh nhân

Hạt điều, đậu phộng là những món ăn nhẹ rất tốt. Tuy nhiên, nếu ăn trước khi ngủ thì hạnh nhân sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn. Hạnh nhân chứa magiê có tác dụng làm giãn cơ bắp. Trong khi đó, canxi trong hạnh nhân rất cần thiết cho quá trình chuyển đổi amin tryptophan thành hoóc môn ngủ melatonin, theo Eat This, Not That!.