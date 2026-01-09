Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Nga xác nhận bắn tên lửa Oreshnik vào Ukraine, nêu lý do
Video Thế giới

Nga xác nhận bắn tên lửa Oreshnik vào Ukraine, nêu lý do

Trúc Huỳnh
Trúc Huỳnh
09/01/2026 20:00 GMT+7

Nga xác nhận đã bắn tên lửa siêu thanh Oreshnik vào một mục tiêu ở Ukraine để đáp trả điều mà Moscow mô tả là cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào một trong những dinh thự của Tổng thống Vladimir Putin hồi tháng 12.2025.

Đây là lần thứ hai Nga sử dụng tên lửa tầm trung Oreshnik, loại tên lửa mà Tổng thống Vladimir Putin từng tuyên bố là không thể đánh chặn được vì có vận tốc gấp 10 lần tốc độ âm thanh. Kyiv đã bác bỏ cáo buộc của Nga về việc tấn công dinh thự ông Putin.

Bộ Quốc phòng Nga nói ngoài tên lửa Oreshnik, cuộc tấn công cũng sử dụng nhiều máy bay không người lái và vũ khí tầm xa khác. Bộ này cho biết “các mục tiêu đã bị đánh trúng”, gồm một nhà máy sản xuất máy bay không người lái được sử dụng trong vụ tấn công được cho là nhằm vào dinh thự của ông Putin, cũng như cơ sở hạ tầng năng lượng.

Thống đốc vùng Lviv ở miền tây Ukraine cho biết một cơ sở hạ tầng trọng yếu đã bị tấn công. Truyền thông địa phương cho biết Stryi, một mỏ khí đốt với một cơ sở lưu trữ khí đốt khổng lồ, có thể là mục tiêu được nhắm đến.

Tên lửa Oreshnik có gì đặc biệt?

Oreshnik, tên gọi có nghĩa là Cây phỉ, là một tên lửa đạn đạo bội siêu thanh tầm trung của Nga.

Các chuyên gia cho biết tính năng đặc biệt của Oreshnik là có thể mang nhiều đầu đạn có khả năng tấn công đồng thời các mục tiêu khác nhau. Đây là tính năng thường gặp trên các tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) tầm xa hơn. Oreshnik được cho là dựa trên thiết kế tên lửa liên lục địa RS-26 Rubezh.

Oreshnik có khả năng mang cả đầu đạn hạt nhân và đầu đạn thông thường, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy vụ tấn công đêm 8.1 có liên quan đến thành phần hạt nhân.

Nga tuyên bố đã bắn tên lửa siêu thanh Oreshnik vào Ukraine - Ảnh 1.

Quân nhân Nga tham gia triển khai hệ thống tên lửa siêu thanh Oreshnik có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tại Belarus, ngày 30.12.2025

ẢNH: REUTERS

Ukraine cho biết tên lửa được bắn vào năm 2024 mất khoảng 15 phút để đến mục tiêu sau khi được phóng từ miền nam nước Nga, và đạt tốc độ khoảng 13.600 km/giờ. Quân đội Ukraine nói tên lửa đạn đạo Nga nhằm vào hạ tầng ở tỉnh Lviv đêm 8.1 cũng bay với tốc độ khoảng 13.000 km/giờ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng tên lửa Oreshnik không thể bị đánh chặn và có sức công phá tương đương với vũ khí hạt nhân, ngay cả khi được trang bị đầu đạn thông thường.

Một số chuyên gia phương Tây cho rằng những tuyên bố đó là phóng đại. Vào tháng 12.2024, một quan chức Mỹ cho biết vũ khí này không được coi là yếu tố thay đổi cuộc chơi trên chiến trường.

Kể từ năm 2024, Nga đã đưa Oreshnik vào sản xuất hàng loạt và cung cấp tên lửa này cho đồng minh Belarus.

