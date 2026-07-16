Ngành chăm sóc sắc đẹp thoát mác 'học cho có nghề'

Chọn nghề theo thực lực, người trẻ tự tin vượt qua định kiến giới tính

Trong khoảng 5-10 năm trở lại đây, diện mạo của ngành chăm sóc sắc đẹp tại Việt Nam đã thay đổi hoàn toàn. Khi mức sống được cải thiện, nhu cầu làm đẹp không còn là đặc quyền của riêng ai, kéo theo sự bùng nổ về quy mô đào tạo tại các trường cao đẳng, trung cấp và học viện chuyên sâu.

Đáng chú ý, ranh giới giới tính trong ngành này đang dần bị xóa nhòa. Ông Trần Anh Tuấn, Phó chủ tịch Hội Giáo dục nghề nghiệp TP.HCM (Hội GDNN TP.HCM), nhận định rằng việc ngày càng nhiều nam giới theo học ngành làm đẹp phản ánh sự thay đổi rất rõ trong nhận thức nghề nghiệp của giới trẻ. Người trẻ hiện nay có xu hướng lựa chọn nghề dựa trên năng lực, sở thích và cơ hội phát triển thay vì những định kiến truyền thống.

Thực tế chứng minh, từ tạo mẫu tóc, trang điểm chuyên nghiệp cho đến quản lý spa, đào tạo nghề, sự xuất hiện của các chuyên gia là nam giới ngày càng phổ biến và gặt hái được những thành công vang dội. Đây là minh chứng rõ nét cho thấy ngành thẩm mỹ coi trọng tay nghề, sự sáng tạo và chất lượng dịch vụ hơn là giới tính của người làm nghề.

Là một trong những nam học viên lựa chọn theo đuổi ngành chăm sóc sắc đẹp,Thành Nhân (19 tuổi), đang theo học tại Trường trung cấp Nguyễn Tất Thành, chia sẻ: "Ban đầu em cũng khá phân vân vì nhiều người cho rằng đây là nghề phù hợp với nữ hơn. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu, em nhận thấy ngành này có nhiều cơ hội việc làm và phát triển nếu có tay nghề tốt. Trong quá trình học, em được thực hành thường xuyên, học cả kỹ năng giao tiếp và cách phục vụ khách hàng. Em mong sau khi tốt nghiệp sẽ tích lũy kinh nghiệm để mở cơ sở kinh doanh riêng".

Chuẩn hóa đào tạo: Khi chăm sóc sắc đẹp không chỉ là lao động tay chân

Sự tăng trưởng nóng của thị trường đòi hỏi một lực lượng lao động được đào tạo bài bản và chính quy, thay vì phương thức truyền nghề tự phát, thiếu kiểm chứng như trước đây.

Học viên ngành chăm sóc sắc đẹp tại Trường trung cấp Nguyễn Tất Thành thực hành kỹ thuật dưới sự hướng dẫn của giảng viên trong giờ học ẢNH: THƯƠNG NGUYÊN

Thạc sĩ Tô Huỳnh Thiên Trường, Phó hiệu trưởng Trường trung cấp Nguyễn Tất Thành, cho biết ngành chăm sóc sắc đẹp tại đây gồm 4 học phần cốt lõi là chăm sóc da, tóc, nail và trang điểm. Chương trình kéo dài 2 năm, chia thành từng mô-đun học kỳ để học viên đi từ cơ bản đến nâng cao. Bên cạnh chuyên môn, nhà trường đặc biệt chú trọng đến các kỹ năng mềm, thái độ nghề nghiệp, an toàn lao động và ý thức vệ sinh phòng dịch vì đây là ngành liên quan trực tiếp đến sức khỏe khách hàng.

NGƯT-TS Phan Hoàng Dũng, Hiệu trưởng Trường trung cấp Bách Nghệ TP.HCM, khẳng định đào tạo nghề làm đẹp không thể dừng lại ở mức truyền nghề theo kiểu "cầm tay chỉ việc". Việc học ở trường lớp giúp học viên hiểu rõ quy trình chuẩn, nắm bắt xu hướng quốc tế, làm việc đúng kỹ thuật và an toàn. Đây là một ngành dịch vụ chuyên biệt cần được đào tạo nghiêm túc chứ không đơn thuần là lao động tay chân.

Sự bài bản này chính là bệ phóng giúp người học không chỉ dừng lại ở vai trò kỹ thuật viên, mà còn có đủ năng lực để tự quản lý cơ sở nhỏ, học nâng cao, thậm chí là tham gia vào công tác giảng dạy hoặc bước ra thị trường quốc tế.

Từ góc độ của đơn vị trực tiếp sử dụng lao động, bà Dương Thị Hoài, Tổng giám đốc Viện thẩm mỹ Kim, một trong những cơ sở thẩm mỹ tại phường Bàn Cờ (TP.HCM), chia sẻ yêu cầu của các nhà tuyển dụng hiện nay đối với nhân sự ngành làm đẹp ngày càng khắt khe và thực tế hơn rất nhiều.

Cơ hội nghề nghiệp trong ngành chăm sóc sắc đẹp ngày càng rộng mở đối với lao động được đào tạo bài bản ẢNH: THƯƠNG NGUYÊN

Bà Dương Thị Hoài nhận định điều các doanh nghiệp chú trọng nhất ở ứng viên chính là năng lực thực tế và thái độ làm việc chuyên nghiệp. Do đặc thù là ngành dịch vụ tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, người lao động không chỉ cần nắm vững kỹ thuật chuyên môn mà còn phải có sự tỉ mỉ, kiên trì và kỹ năng giao tiếp, ứng xử khéo léo.

Những nhân sự đáp ứng tốt các yêu cầu về cả kỹ năng lẫn tác phong nghề nghiệp luôn có lợi thế cạnh tranh rất lớn, dễ dàng thích ứng với môi trường thực tế và nhanh chóng tìm kiếm được những cơ hội phát triển bền vững.

Cơ hội lớn luôn đi kèm cạnh tranh khắt khe

Sự phát triển của mạng xã hội và nền kinh tế số đang tạo ra đòn bẩy khổng lồ. Ngày nay, một kỹ thuật viên có tay nghề tốt hoàn toàn có thể tự xây dựng thương hiệu cá nhân, tiếp cận hàng ngàn khách hàng và khởi nghiệp với chi phí tối ưu. Tuy nhiên, bức tranh màu hồng này không dành cho tất cả mọi người.

Thị trường làm đẹp có tính đào thải cực kỳ khốc liệt. Khi rào cản gia nhập ngành ngày càng thấp, sự bão hòa về số lượng cơ sở dịch vụ là điều tất yếu. Lúc này, bộ lọc của thị trường sẽ giữ lại những cá nhân có tư duy chuyên nghiệp và loại bỏ những ai chỉ làm nghề theo bản năng hoặc chạy theo xu hướng ngắn hạn.

Ngành chăm sóc sắc đẹp tại Việt Nam vẫn đang sở hữu dư địa tăng trưởng cực kỳ lớn. Tuy nhiên, kỷ nguyên của việc "học vẹt", "làm liều" đã khép lại. Cơ hội vàng giờ đây chỉ thuộc về những ai dám đầu tư nghiêm túc, không ngừng cập nhật công nghệ và coi đây là một sự nghiệp chuyên nghiệp, bền vững để theo đuổi đến cùng.