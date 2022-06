Ngày mới với tin tức sức khỏe: 3 cách giảm cân mà không cần 'tập thể dục'

Ngoài ra, trong ngày chủ nhật 5.6.2022 còn có các tin bài sức khỏe đáng chú ý sau: Ăn nhiều món có tính axit như cam, quýt ảnh hưởng bàng quang thế nào?, Vì sao bạn cần phải rửa tay sau khi tập gym?...

3 cách nhanh chóng đốt cháy calo mà không cần 'tập thể dục'

Nếu bạn vẫn muốn lấy lại vóc dáng nhưng lại không thích đến phòng tập thể dục, thì xin giới thiệu cho bạn một số cách nhanh chóng để đốt cháy calo mà không cần tập thể dục.

Victoria Brady, một huấn luyện viên cá nhân trên Fyt, đã đưa ra 3 cách để bạn có thể đốt cháy thêm calo và vui vẻ khi thực hiện, theo trang web về sức khỏe ở Mỹ Eat This, Not That!

1. Khiêu vũ

Huấn luyện viên Brady cho biết để đốt cháy thêm calo, bạn cần phải vận động cơ thể thường xuyên hơn.

Khiêu vũ là một cách thực sự tuyệt vời để thực hiện điều này. Brady nói: “Trung bình, bạn có thể đốt cháy hơn 200 calo trong 1 giờ khiêu vũ”

“Bạn không cần thiết bị tập luyện hoặc tư cách thành viên của phòng tập thể dục. Tất cả những gì bạn cần là một số bản nhạc hay và một không gian để bắt đầu khiêu vũ”, huấn luyện viên Brady cho biết.

2. Ghé công viên chơi bật lò xo

Người lớn hoàn toàn có thể tham gia vui chơi tại công viên với trò bật lò xo trong nhà cùng với con trẻ.

Nhảy bật lò xo là một cách chắc chắn để đốt cháy một lượng calo, thúc đẩy quá trình trao đổi chất của bạn và trở nên mạnh mẽ hơn mà không có cảm giác như đang "tập thể dục"...

Những dấu hiệu có thể bạn đang bị gan nhiễm mỡ

Những dấu hiệu đỏ này có thể có nghĩa là có chất béo dư thừa trong gan của bạn.

Bệnh gan nhiễm mỡ đúng như tên gọi là bệnh phát triển do tích trữ mỡ thừa trong gan của bạn. Còn được gọi là nhiễm mỡ gan, nó khá phổ biến và ảnh hưởng đến hơn 25% người dân ở Mỹ.

Có một số nguyên nhân gây ra bệnh. Tiến sĩ Mike Bohl, một thành viên của Hội đồng chuyên gia y tế trang web Eat This, Not That! đã chia sẻ một số nguyên nhân điển hình, bao gồm uống rượu, béo phì và tiểu đường.

Đây là những triệu chứng của bệnh gan nhiễm mỡ





Bệnh gan nhiễm mỡ là một trong những vấn đề y tế mà bạn có thể không biết mình đang mắc phải.

Theo tiến sĩ Bohl, nếu bạn tình cờ gặp phải các triệu chứng, bạn có thể cảm thấy mệt mỏi hoặc khó chịu ở phần trên bên phải của bụng.

Các triệu chứng khác có thể bao gồm gan bị viêm, tăng cảm giác mệt mỏi và/hoặc yếu, phù chân hoặc bụng, mạch máu nổi rõ và có thể vàng ở phần trắng của mắt hoặc da của bạn.

Giảm cân và thực hiện một chế độ ăn uống lành mạnh là một số cách tốt nhất để kiểm soát bệnh này

4 loại thực phẩm tốt nhất cho tuổi 70

Khi bạn già đi, cơ thể của bạn bị ảnh hưởng. Khi bạn đến tuổi 70, xương và bàng quang của bạn có thể suy yếu, hệ thống tim mạch của bạn có thể căng cứng và tâm trí của bạn có thể không còn nhạy bén.

Những tình huống này, cũng như các vấn đề tiềm ẩn khác, là một phần bình thường của quá trình lão hóa.

Điều này không nhất thiết có nghĩa là bạn sẽ giải quyết được tất cả. Tuy nhiên, điều quan trọng là bạn phải giữ cho mình khỏe mạnh khi bạn già đi.

Duy trì hoạt động, cũng như theo dõi chế độ ăn uống của bạn, là những cách có lợi để đảm bảo bạn đang tăng cường sức khỏe của mình ở độ tuổi 70.

Chuyên gia dinh dưỡng (CGDD) Lauren Manaker, tác giả của sách The First Time Mom's Pregnancy Cookbook, The 7 Ingredient Healthy Pregnancy Cookbook, and Fueling Male Fertility, giúp giải mã những thực phẩm tốt nhất ở độ tuổi 70, theo trang web Mỹ Eat This, Not That!

1. Dưa hấu

CGDD Manaker cho biết: “Đối với những người ở độ tuổi 70, bổ sung đủ vitamin C có thể có lợi vô cùng. các dữ liệu cho thấy mối liên hệ tích cực giữa cả mức độ vitamin C trong chế độ ăn uống và tuần hoàn với các phép đo khối lượng cơ xương ở nam giới và phụ nữ trung niên trở lên".

Theo tạp chí Journal of Nutrition, các nghiên cứu cho thấy rằng lượng vitamin C trong chế độ ăn uống có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc giảm mất cơ do tuổi tác.

Theo CGDD Manaker, dưa hấu là một nguồn cung cấp vitamin C tự nhiên, khiến nó trở thành một loại thực phẩm tuyệt vời cho những người trên 70 tuổi thưởng thức.

