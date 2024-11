Ngày mới với tin tức sức khỏe: 4 bài tập người huyết áp cao cần tránh

4 bài tập cần tránh và 3 bài tập cực tốt cho người huyết áp cao

Mặc dù tập thể dục là chìa khóa để có sức khỏe tốt hơn, nhưng không phải tất cả các bài tập đều an toàn cho người bị huyết áp cao. Một số bài tập có thể khiến huyết áp tăng đột ngột, gây thêm áp lực cho tim. Người bệnh huyết áp cao phải cẩn thận về các bài mình tập.

Một số bài tập cần tránh khi bị huyết áp cao vì làm tăng nhịp tim và huyết áp quá nhanh, gây ra những rủi ro nguy hiểm cho sức khỏe, theo trang tin sức khỏe Healthshots.



4 bài tập người huyết áp cao cần tránh

Đầu tiên, người huyết áp cao hoặc bệnh tim cần phải hỏi ý kiến bác sĩ trước khi bắt đầu tập luyện. Mặc dù tập thể dục thường có lợi cho việc hạ huyết áp, nhưng một số loại bài tập có thể gây căng thẳng quá mức cho tim. Sau đây là 4 bài tập người huyết áp cao nên tránh:

Các bài tập năng động thường chuyển động nhanh và thay đổi hướng, như bài tập chống đẩy hoặc nhảy bật cóc. Chúng có thể gây ra những biến động đột ngột về huyết áp ẢNH: PEXELS

1. Nâng tạ nặng. Bài tập này có thể khiến huyết áp tăng đột biến. Khi nâng vật quá nặng, cơ thể sẽ tự nhiên nín thở, một hiện tượng được gọi là động tác Valsalva. Điều này tạm thời hạn chế lưu lượng máu, dẫn đến tăng áp lực nguy hiểm, có thể gây nguy hiểm cho người huyết áp cao, theo nghiên cứu được công bố trên the Journal of Cardiovascular Development and Disease. Nếu vẫn muốn tập tạ, hãy chọn tạ nhẹ hơn để an toàn hơn nhưng vẫn hiệu quả.

5 loại viêm gan cần biết để bảo vệ sức khỏe gan

Gan là tuyến tiêu hóa lớn nhất trong cơ thể người và nắm giữ nhiều chức năng quan trọng. Viêm gan lại gây ra các tổn thương gan, dẫn đến các mô sẹo, làm suy yếu chức năng gan, thậm chí gây ung thư và tử vong. Do đó, nhận biết các dấu hiệu của viêm gan là cực kỳ quan trọng đối với sức khỏe.

Có nhiều nguyên nhân gây viêm gan khác nhau, từ viêm nhiễm do virus, đến uống nhiều rượu bia, tác dụng phụ của một số loại thuốc đến bệnh tự miễn. Trong đó, nhiễm virus là một trong những nguyên nhân phổ nhất gây viêm gan, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Tiêm vắc xin có thể giúp phòng tránh nhiều loại viêm gan ẢNH: PEXELS

Các loại viêm gan do nhiễm virus là viêm A, B, C, D và E.

Viêm gan A. Tác nhân gây bệnh là virus viêm gan A (HAV). Viêm gan A thường lây nhiễm qua thức ăn hay nước bị nhiễm phân của người bệnh. Những khu vực dân cư vệ sinh kém sẽ xuất hiện viêm gan A nhiều hơn.

Các triệu chứng của bệnh là mệt mỏi dữ dội, vàng da, buồn nôn, ói mửa, đau bụng bên phải hoặc nước tiểu màu vàng sẫm. Để phòng ngừa bệnh, mọi người cần tiêm vắc xin HAV và ăn uống hợp vệ sinh.

Người có cholesterol cao, ăn trứng thế nào để khỏe mạnh?

Trứng là một trong những nguồn cung cấp protein lành mạnh tốt nhất. Ngoài ra, trứng cũng chứa hàm lượng cholesterol nên những người có vấn đề về cholesterol cao không nên ăn nhiều trứng. Tuy nhiên, một số cách chế biến có thể giúp chúng ta ăn được trứng nhưng không phải lo lắng về cholesterol trong trứng.

Một quả trứng trung bình chứa 186 mg cholesterol và 1,5 gram chất béo bão hòa. Phần lớn lượng cholesterol và chất béo bão hòa này lại nằm trong lòng đỏ trứng. Do đó, cách đầu tiên giúp giảm cholesterol trong trứng là hãy loại bỏ lòng đỏ và chỉ ăn lòng trắng trứng, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Ăn trứng chung với các món giàu chất xơ sẽ giúp kiểm soát nồng độ cholesterol trong máu ẢNH: PEXELS

Chúng ta có thể lấy lòng đỏ khi trứng còn sống hoặc luộc chín rồi tách lòng đỏ ra. Lòng trắng có nhiều protein hơn lòng đỏ nhưng lại chứa ít cholesterol và chất béo bão hòa hơn rất nhiều.

Ngoài ra, khi ăn trứng, mọi người cũng cần hạn chế ăn với các món có nhiều chất béo có hại như xúc xích hay sữa có hàm lượng béo cao. Thay vào đó, những người muốn kiểm soát cholesterol trong máu hãy ăn trứng chung với các món có thể làm giảm cholesterol "xấu" LDL, đồng thời làm tăng cholesterol "tốt" HDL. Món đầu tiên cần nhắc đến là rau củ, trái cây.

