Ngày mới với tin tức sức khỏe: 4 dấu hiệu cảnh báo bạn không thực sự khỏe mạnh

5 nguyên nhân ít người ngờ tới làm yếu cột sống

Hầu hết các cơn đau lưng chỉ là tạm thời, thường do căng cơ hoặc co thắt cơ do vận động. Trong một số trường hợp, đau lưng cấp tính nếu không điều trị có thể dẫn đến mạn tính, làm suy yếu cột sống.

Thiếu vận động sẽ làm tăng nguy cơ bị đau lưng ẢNH MINH HỌA: AI

Viện Y tế Quốc gia Mỹ cũng cho biết những nguyên nhân khác gây đau lưng là viêm khớp, vẹo cột sống, loãng xương, nhiễm trùng, thậm chí có thể là do các vấn đề không liên quan trực tiếp đến lưng, chẳng hạn như sỏi thận. Nếu không biết nguyên nhân gốc rễ của cơn đau thì sẽ khó điều trị hiệu quả tình trạng này, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

4 dấu hiệu cảnh báo bạn không thực sự khỏe mạnh, chớ xem thường!

Sức khỏe thường được nhìn nhận qua các triệu chứng nặng hoặc chẩn đoán nghiêm trọng. Nhưng thực tế, nhiều dấu hiệu tinh vi có thể tiết lộ các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn, cảnh báo cơ thể đang không thực sự khỏe mạnh như vẫn tưởng.

Nhận diện sớm những dấu hiệu này rất quan trọng. Người bệnh sẽ biết tình trạng sức khỏe của mình, có cách can thiệp kịp thời, ngăn bệnh trở nặng, tăng hiệu quả điều trị, đồng thời tiết kiệm thời gian và chi phí, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh)

Móng tay bị bong tróc, nứt có thể là dấu hiệu của thiếu chất, viêm da cơ địa hoặc vấn đề về thận ẢNH MINH HỌA: AI

Dưới đây là những dấu hiệu tinh tế cho thấy sức khỏe của bạn cần được chú ý:

Thường ngáy khi ngủ. Thỉnh thoảng ngáy là điều bình thường. Tuy nhiên, ngáy thường xuyên lại có thể là dấu hiệu của chứng ngưng thở khi ngủ.

5 thói quen cần có để bảo vệ thận

Mọi người thường không chú ý sức khỏe thận cho đến khi có triệu chứng bệnh. Nhiều người trẻ trong độ tuổi 20 không quan tâm đúng mức đến thận. Thiết lập thói quen lành mạnh ngay từ sớm sẽ giúp tránh bệnh thận về sau.

Thận lọc chất thải, cân bằng chất lỏng và điều chỉnh huyết áp. Nếu thận bị yếu thì có thể dẫn đến huyết áp cao, sưng phù cơ thể, yếu sức và nhiều vấn đề sức khỏe đe dọa tính mạng, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Uống đủ nước sẽ giúp thận hoạt động hiệu quả ẢNH MINH HỌA: AI

Để giảm giảm thiểu nguy cơ mắc các vấn đề liên quan đến thận trong tương lai, người trẻ cần duy trì các quen sau:

Uống đủ nước. Cung cấp đủ nước cho cơ thể là hết sức cần thiết để duy trì chức năng thận tối ưu. Nước giúp thận loại bỏ các độc tố và chất thải, giảm bớt gánh nặng cho thận. Các chuyên gia khuyến cáo người trưởng thành cần uống ít nhất 2 lít nước mỗi ngày. Tùy vào mức độ hoạt động và điều kiện khí hậu mà có thể uống thêm.

