Ngày mới với tin tức sức khỏe: 6 sai lầm thường mắc phải khi uống cà phê

Phát hiện mới: Tuổi 50 'lên mạng' chừng này là tốt nhất

Nghiên cứu mới, vừa được công bố trên tạp chí khoa học về lão khoa Journal of the American Geriatrics Society, đã phát hiện người từ 50 tuổi sử dụng internet tối đa 2 giờ mỗi ngày ít có khả năng mắc chứng mất trí nhớ hơn.

Các nhà nghiên cứu đã theo dõi 18.154 người trưởng thành từ 50 đến 65 tuổi trong khoảng thời gian 8 năm. Những người này không mắc chứng mất trí nhớ khi bắt đầu nghiên cứu.



Kết quả đã phát hiện ra rằng những người sử dụng internet khi bắt đầu nghiên cứu đã giảm được một nửa nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ so với những người không thường xuyên lướt web.

Cụ thể, những người vào internet tối đa 2 giờ mỗi ngày có nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ thấp hơn, theo tờ New York Post.

Người từ 50 tuổi sử dụng internet tối đa 2 giờ mỗi ngày ít có khả năng mắc chứng mất trí nhớ hơn SHUTTERSTOCK

Các phát hiện cho thấy những người "vô mạng" trong 2 giờ hoặc ít hơn mỗi ngày ít có nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ nhất, so với những người hoàn toàn không sử dụng internet.

Nhưng cái gì nhiều quá cũng không tốt. Các nhà nghiên cứu cũng đã phát hiện thấy những người "vô mạng" từ 6 đến 8 giờ mỗi ngày có nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ cao hơn. Tuy nhiên, điều này cần phải nghiên cứu thêm.

Nướu chuyển sang màu đen có nguy hiểm không?

Nướu khỏe mạnh sẽ có màu hồng đỏ, đôi khi hơi nhạt. Trong một số trường hợp, nướu có thể đổi màu. Khi phát hiện một phần nướu bắt đầu chuyển sang màu đen, phản ứng đầu tiên của nhiều người là lo lắng. Tuy nhiên, sự thay đổi màu sắc này không phải lúc nào cũng đáng phải lo.

Ở một số người mà cơ địa có nhiều sắc tố hơn người bình thường, nướu vẫn có màu hồng đỏ nhưng sẽ hơi sẫm hơn so với người bình thường. Nướu cũng có thể đỏ lên kèm theo sưng nếu bị viêm, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Va đập từ bên ngoài có thể khiến nướu bị bầm tím và chuyển sang màu đen SHUTTERSTOCK

Ngược lại, nướu bỗng dưng có màu nhạt thì có thể là dấu hiệu thiếu vitamin hay bệnh tim mạch. Với những người nướu chuyển sang màu đen, nguyên nhân không chỉ do cơ địa họ có nhiều hắc tố hơn mà còn do dát hắc tố tích tụ nhiều ở vùng nướu đó. Dát hắc tố là những đốm đen nhỏ lành tính, có mật độ hắc tố cao, hình thành do cơ thể sản xuất nhiều hắc tố hơn bình thường.

6 sai lầm thường mắc phải khi uống cà phê, bạn có không?

Nếu là người yêu thích cà phê, bạn nên biết những sai lầm về cà phê này. Để tối đa hóa lợi ích sức khỏe của cà phê, bạn cần tránh 6 sai lầm này.

Trường Y Harvard T.H. Chan danh tiếng của Mỹ cho hay người uống cà phê thường xuyên có nguy cơ tử vong sớm thấp hơn, do đó sẽ sống thọ hơn. Tuy nhiên, với một điều kiện! Đó là cần uống cà phê đúng cách và tránh những sai lầm khi uống cà phê, theo trang tin sức khỏe The Health Shots.



Đó là những sai lầm nào? Cô Vidhi Chawla, chuyên gia dinh dưỡng đã được trao "Giải thưởng Bác sĩ và Chăm sóc sức khỏe Tốt nhất" của Ấn Độ, người sáng lập Fisico Diet Clinic, đã chia sẻ tất cả những sai lầm khi uống cà phê.

Chuyên gia Chawla cho biết cà phê chứa caffein - một trong những chất tăng lực tốt nhất trên thế giới, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Cà phê có thể giúp giảm cân, giảm cả nguy cơ mắc các bệnh như tiểu đường và bệnh tim.

Vì vậy, để gặt hái tất cả những lợi ích của cà phê, hãy đảm bảo rằng bạn không mắc phải những sai lầm khi uống cà phê này:

Cà phê chứa caffein - một trong những chất tăng lực tốt nhất trên thế giới, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe SHUTTERSTOCK

1. Uống quá nhiều cà phê

Caffein chính là tác nhân tạo nên những lợi ích kích thích của cà phê. Mặc dù cà phê có thể giúp tăng cường năng lượng tạm thời và giúp tăng cường sự chú ý, nhưng uống quá nhiều có thể gây hại cho sức khỏe. Tiêu thụ quá nhiều caffein làm tăng nguy cơ mất ngủ, tăng huyết áp và các vấn đề về tim mạch.

Vì vậy, hãy hạn chế mức tiêu thụ caffein hằng ngày không quá 3 tách.

